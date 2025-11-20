Americký mírový plán je šílený. Ukrajincům ale může přijít pomoc z překvapivé strany

Pokud jsou informace serveru Axios správné, jsou minimálně některé z 28 bodů mírového plánu pro Kyjev naprosto nepřijatelné. Anexi Krymu neuznala ani Čína nebo Irán a těžko čekat, že ji uzná sama Ukrajina. Odevzdat území, které ukrajinští vojáci za cenu desítek tisíc mrtvých skoro čtyři roky bránili, je na úrovni odchodu z pohraničních pevností po Mnichovu. A omezení armády na 400 000 mužů (dnes jich je skoro milion) a především vzdání se některých typů zbraní je sebevražda.
Jak řekl kdysi vládní poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar, "tisíc raket namířených na Moskvu je jedinou ukrajinskou bezpečnostní garancí". Jenže americký plán vyžaduje, aby se Ukrajina vzdala střel dlouhého dosahu a bezpilotních letounů schopných zasahovat ruské území.
Plán údajně upekl Trumpův zvláštní vyslanec Steve Witkoff, což je asi ta nejvíc politováníhodná postava současné administrativy. Witkoff je úspěšný realitní investor a developer, který uměl levně nakoupit domy na Manhattanu a v Bronxu, ale jen Bůh ví, proč ho Trump pověřil těmi nejtěžšími diplomatickými úkoly. Witkoff opakovaně proslul jako naprostý amatér. Sice má předky z Ruska (židovské emigranty), ale o Rusku (natož Ukrajině) ani o diplomacii neví zjevně nic.
Witkoff si na jednání s Rusy nevzal tlumočníka a byl tak závislý na jejich člověku. Witkoff domluvil summit na Aljašce díky tomu, že špatně pochopil, co mu Putin v Petrohradu říká. Witkoff si nebyl schopen zapamatovat jména čtyř oblastí, o které mají Rusové na Ukrajině zájem. Witkoff naprosto vážně popisoval zmanipulované referendum na okupované Ukrajině jako důkaz toho, že tam lidé chtějí být součástí Ruska. Witkoff tvrdil, že "Putin nemůže být špatný člověk" a že "Rusko nechce pohltit Ukrajinu". Sám Trump přiznal, že "když začal poprvé vyjednávat s Kremlem o potenciální mírové dohodě pro Ukrajinu, neměl Witkoff o Rusku či Putinovi ani ponětí".
Nuže, tento člověk tedy údajně plán vyjednal, a to v holportu s Putinovým vyslancem Kirillem Dmitrijevem. Posílat na jednání s Američany Dmitrijeva byl jeden z lepších Putinových nápadů. Studoval na Harvardu, mluví perfektně anglicky, pracoval na Wall Streetu. Po návratu do Ruska vede nesmírně důležitý Fond státních investic. Je to tedy člověk "od fochu", byznysmen, tak trochu Newyorčan. Není divu, že si s Witkoffem padli do noty. A na konci října spolu strávili několik dní na Floridě, kde asi upekli současný plán.
A Trump to velmi pravděpodobně posvětil. Dlouhodobě dokazuje, že mu nejde o spravedlivý mír, ale o jakýkoliv mír. Jak v rozhovoru pro Aktuálně.cz řekl jeho bývalý zvláštní vyslanec pro Ukrajinu Kurt Volker: "Je mu to úplně jedno. Jde mu jen o zastavení války. Historie ho nezajímá."
Jsou tu ještě Evropané, kteří v jakémsi festivalu pokrytectví mohou plán kritizovat, ale ve skutečnosti jsou rádi, že to Američané alespoň nějak řeší. Sami nejsou schopni dodat Ukrajině dost zbraní, nejsou schopni zajistit jí potřebné zpravodajské informace, bojí se použít zmrazená ruská aktiva a sekundární sankce na prodej ruské ropy sice sami nezavedou, ale chtějí to po Američanech. A v době, kdy Rusové byli pod tlakem a možná bylo nějaké okno pro jednání (zhruba do léta 2023), blouznili o konečném vítězství a slovo "příměří" bylo sprosté slovo.
Ukrajinci tak mají jedinou šanci, která je už jednou zachránila - Vladimira Putina. Ruský vládce není technokrat Dmitrijevova střihu, ale stárnoucí diktátor, který se zhlédl v Kateřině Veliké a chce vejít do učebnic jako obnovitel ruského impéria. Už jednou odmítl velkorysou americkou nabídku uznání anexe Krymu, což by mimochodem způsobilo největší krizi v transatlantických vztazích od druhé světové války. Jenže místo toho se rozhodl, že musí dobýt i posledních pět rozstřílených vesnic na Donbase. Jeho konečným cílem je stále ovládnutí celé Ukrajiny - ať už doslova, nebo formou nějaké loutkové vlády. V jeho očích totiž není ruské impérium impériem bez Ukrajiny. Možná to tak bude Putin, kdo plán shodí ze stolu, protože se mu bude zdát, že to je pořád málo…