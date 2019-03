Faltýnek ovlivňoval antimonopolní úřad. Mynář zas soudy. ANO chutná moc

V době Babiše, který má své holdingy uloženy ve svěřenském fondu, je nezávislost antimonopolního úřadu stejně důležitá jako nezávislost soudů.

Olomoučtí vrchní státní zástupci a policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) minulý týden rozjeli velkou akci. Podle státního zástupce Petra Šeredy se "týká dvou samostatných případů": machinací s obecním majetkem Brna-střed (obviněno devět lidí) a dále podezření, že se několik aktérů pokusilo zmanipulovat desetimiliardovou soutěž na vybírání mýtného na českých dálnicích (v tomto zjevně ještě výbušnějším případu zatím nebyl obviněn nikdo, policie i žalobci jsou opatrní). Zásadní informací je, že v kauzách má jít o korupci a figurují v nich politici ANO včetně prvního místopředsedy hnutí Jaroslava Faltýnka.

Policie ho podezírá, že při výběru nového provozovatele mýtného systému jednal ve prospěch rakouské firmy Kapsch. Na konci roku 2017 se měl sejít se šéfem firmy Kapsch Karlem Feixem a s předsedou antimonopolního úřadu Petrem Rafajem. Schůzky Faltýnek přiznal. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) poté rozhodl ve prospěch rakouského Kapsche, podle policie stál za rozhodnutím dokonce úplatek. Kapsch však po několika peripetiích zakázku ve finále nezískal. Ministerstvo dopravy smlouvu loni v září podepsalo s konsorciem CzechToll/SkyToll napojeném na Kellnerovu skupinu PPF. S tím nakonec souhlasil i Rafaj.

Bez znalosti spisu nemá smysl hádat, co se stane, kdo "půjde do tepláků" (jak před časem Faltýnek vyhrožoval vyšetřovateli Čapího hnízda Nevtípilovi). Nevíme, jaké důkazy policie drží v rukou. Právo zveřejnilo útržky odposlechů (údajně pocházejících z příkazů k domovním prohlídkám), podle nichž Faltýnek předsedovi ÚOHS Rafajovi řekl, že je potřeba udělat to, co chce společnost Kapsch, načež se ho Rafaj tázal, co má přesně udělat, aby "mohl k tomuto výsledku směřovat činnost úřadu". Poté ÚOHS výsledek tendru, kde Kapsch prohrál, zrušil, údajně kvůli chybám ministerstva dopravy.

Jedna pikantérie, citujme Faltýnka ze čtvrtka 7. března (den, kdy Andrej Babiš jednal s Donaldem Trumpem v Bílém domě): "Dneska ráno mě navštívila policie v Praze v našem pražském bytě, kde mě požádala o součinnost při vyšetřování záležitosti, která se týká tendru na mýto," sdělil novinkám.cz. Detektivy byl požádán o materiály, které k této záležitosti má. "Předal jsem jim svůj počítač a telefon, žádné další materiály jsem k tomu neměl," řekl.

Zeman s Mynářem a Faltýnek si mohou podat ruce

Co to je za postavení, kdy dotyčný poskytuje "součinnost při vyšetřování" a odevzdá telefon a počítač, přičemž za normálních okolností by na obě ty věci bylo potřeba povolení soudu? Svědek? Spolupracovník policie?

Podle předsedy antikorupčního hnutí ANO Babiše je Faltýnek v pozici svědka (jemuž doma zabavili mobil a počítač). MF Dnes Babiš řekl: "Pan Faltýnek tam má figurovat jako svědek. Ale samozřejmě to nepůsobí dobře. Ke mně se Kapsch také pokoušel dostat, já je odmítl vůbec jen přijmout. Byla to záležitost pana ministra dopravy Ťoka…"

Dál: "Já založil protikorupční hnutí. A nejsem dnes schopen, když je tam tři a půl tisíce členů, každého kontrolovat. Ale vždycky jsem říkal, že pokud někdo něco takového udělá, bude muset jít pryč." I kdyby se to týkalo prvního místopředsedy Faltýnka? Na to Babiš odvětil "samozřejmě". (Jen dodejme, že svého zástupce v hnutí a svoji pravou ruku ve sněmovně by snad kontrolovat mohl.)

Premiér nijak nehodnotil další skandální rozměr celé věci, totiž fakt, že Faltýnek zřejmě lobboval u šéfa antimonopolního úřadu Rafaje (kdysi poslanec ČSSD) za firmu Kapsch (kterou Babiš rozhodně nepreferuje).

Role antimonopolního úřadu je dnes klíčová, má hlídat, aby nevznikaly monopoly u pohonných hmot, mobilních operátorů, médií, potravinářství, obchodních řetězců atd. Rozhodoval i o byznysu Agrofertu. Záměrně je to úřad (dříve Ministerstvo pro hospodářskou soutěž), nesmí být pod vlivem politiků (proto ÚOHS řídí bývalý politik sociální demokracie?). Nefunguje to, třetí nejvlivnější politik v zemi (Zeman, Babiš, Faltýnek) se schází s šéfem úřadu a podle policie ho tlačí do výsledku soutěže odporujících rozhodnutí.

Premiér Babiš se pohybuje v obřím střetu zájmů, získává peníze z holdingu Agrofert a SynBiol, jež vložil do svěřenského fondu. Připomeňme, že Faltýnek byl členem představenstva Agrofertu. Je zcela nepřípustné, aby Faltýnek lobboval za jakoukoli firmu u antimonopolního úřadu. A pokud proběhlo i uplácení, je to o řád horší.

Jednání Faltýnka je podobné, jako když prezident Zeman a jeho lidé atakují Nejvyšší správní soud (NSS) a Ústavní soud na neveřejných schůzkách a snaží se prosadit svoje zájmy. Svědectví o tom vydal bývalý předseda NSS Baxa.

Policie údajně Faltýnka a další aktéry sledovala od konce roku 2017. Pokud se nemýlí, pokud skutečně druhý muž ANO jednal s Rafajem, je to netolerovatelné porušení pravidel.

Zeman s Mynářem a Faltýnek si mohou podat ruce, pro ně u nás pravidla neplatí, pro ty první neplatí nezávislost soudů, pro Faltýnka zas nezávislá ochrana hospodářské soutěže. I kdyby se ničeho jiného nedopustil, má v politice ihned skončit. A případem se musí zbývat sněmovna.