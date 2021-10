ANO mlčí k offshorovému Babišovi. Ukazuje, že je jen další šéfova firma, jeho majetek

Nemá snad smysl opakovat, že tohle by v zemích jako Německo, Nizozemsko, Norsko a dalších znamenalo konec politika, na něhož něco takového vyplavalo.

Pořád se čekalo, co krátce před volbami vytáhne Andrej Babiš na své soupeře, s jakou habaďůrou zase přijde. Před čtyřmi lety vytáhl kauzu lithium a těžce s ní poškodil sociální demokracii. Nechutné tehdy bylo, že případ odstartoval proruský dezinformační server Aeronet (psal o „krádeži českého lithia za biliony korun“) a Babiš se dezinformátorů ochotně chytil. Po volbách 2017 lithiová bublina rychle splaskla.

Před volbami 2021 to probíhá do důsledku opačně. (Zatím) se nekoná žádné z prstu vycucané lithium. Server Investigace.cz, pravý opak Aeronetu, zveřejnil informace z kauzy Pandora Papers, jež uvádí slovy: „Andrej Babiš si přes své off-shory poslal skoro 400 milionů korun, za které si posléze koupil nemovitosti na francouzské Riviéře, včetně zámečku Bigaud. Operace nese znaky praní peněz, shodují se odborníci.“ Dodejme, že na Panama Papers pracuje přes 600 prověřených novinářů.

Kolega David Klimeš Babišovy transakce z roku 2009 v Aktuálně.cz popsal takto: „Přes nastrčené firmy v daňových rájích se tak dlouho přeposílají stovky milionů, až se jejich původ podaří anonymizovat, takže mohou být přesunuty do nějaké hodnověrné lokality - v našem konkrétním případě Spojených států. A jde se na nákupy! Babišově rodině při nich padl do oka zámeček na francouzském Azurovém pobřeží.“ A ještě jednou Investigace.cz: „Žádná normální obchodní transakce by takhle nikdy nevypadala, říká bývalý vyšetřovatel finanční kriminality, dnes konzultant pro boj proti praní špinavých peněz Kamil Kouba.“ Poukazuje i na další podivnost: "Když se pozorně podíváte na schéma, ve světle uniklých informací je zřejmé, že se jedná o peníze, které Andrej Babiš půjčil sám sobě s čtyřprocentním úrokem. Další tisíce dolarů musel zaplatit právníkům za založení a udržování jeho offshorových firem. Celé to schéma nedává ekonomický smysl."

Reakce premiéra Babiše je dvojí. Jednak používá svoji ochranku, aby od něj odháněla novináře. Je až skandální, co si policisté z ochranky dovolili vůči novinářce Respektu Haně Čápové, jež se marně snažila od Babiše získat odpovědi na své otázky. Stejně dopadl, tedy byl natvrdo zahnán, novinář BBC.

Investigace.cz to popisuje takto: „Andrej Babiš na námi opakovaně zaslané otázky k tajuplné transakci ani po čtrnácti dnech nijak nereagoval. Investigace.cz a zahraniční média spolupracující na tomto projektu se tedy chtěla akreditovat na jeho tiskovou konferenci s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, pořádanou 29. září v Ústí nad Labem. Právě investigace.cz a spolupracující média však byla ze seznamu pečlivě vyškrtnuta. Když byl Babiš při příjezdu na tiskovou konferenci přímo osloven reportérkou investigace.cz s otázkou na jeho karibskou firmu, ochranka jí zatarasila cestu.“ - Odtud plyne celkem jasně: Babiš ví, že tohle je malér a nezávislých médií se bojí.

Tohle není lithium

U nás ovšem bude i policejní prezident mlčet k tomu, jak jemu podřízená ochranka odhání novinářku Hanu Čápovou od premiéra, kterému se nechce odpovídat na zásadní dotazy?

Druhý typ Babišovy reakce: „No a je to tady. Čekal jsem, co na mě těsně před volbami vytáhnou, aby mě poškodili a ovlivnili české volby. Tentokrát případem starým 12 let. Před mým vstupem do politiky. Neexistuje žádná kauza, kterou by na mě mohli vytáhnout za dobu, co jsem v politice. V tomto případě je jasné, že jsem neudělal nic nezákonného ani špatného, ale to jim nebrání v tom, aby mě zase zkusili očernit, a ovlivnit tak české parlamentní volby. Je to před každými volbami stejné, vytáhnou něco z dávné minulosti, aby se pak ukázalo, že se nic nestalo.“ Jenže ono se stalo. Tohle není lithium, tohle je skutečně velký, mezinárodní malér.

Později Babiš v ČT couvl, politik by tak prý postupovat neměl: "Samozřejmě politik si to nemůže dovolit, ale já jsem tu transakci dělal před 12 lety." To byl mimo politiku. Zuzana Šotová ze serveru Investigace.cz ale upřesnila: "Transakce sice proběhla před jeho vstupem do politiky, ovšem v tom schématu Andrej Babiš figuruje až v podstatě do roku 2020. Kontinuálně podepisuje dokumenty těch offshorových firem, kontinuálně tam probíhají další změny, další půjčky." - V květnu 2015 Babiš ve sněmovně tv rdil, že na offshorech nemá žádné firmy… Zřejmě lhal.

Kauza „offshorový Babiš“, „Babiš v daňovém ráji“, zaujala světová média, premiér nás zas jednou dostal do centra světové pozornosti, bohužel opět ve zcela záporném smyslu. Škodí Česku. Tohle je horší než jeho střet zájmů (ten Evropská komise řeší tím, že jeho firmám neposílá dotace), horší než Čapí hnízdo (tam Agrofert dotaci radši vrátil), tohle budí podezření z praní peněz, pokud Babiš neprokáže (třeba ve Francii), kde je sebral.

Zásadní otázka: jak na offshorového Babiše zareaguje hnutí ANO? Tato kauza přece jde proti jeho podstatě, takovým věcem chtěli lidé v ANO na počátku hnutí bránit. Jistě, kauza se do médií dostala týden před volbami (v neděli 3. října). Nemusela se však objevit, kdyby Babiš srozumitelně odpověděl na otázky Investigace.cz, jež mu byly zaslány o dva týdny dříve, kdyby dokázal vyvrátit podezření z vyhýbání se danění v Česku či dokonce praní peněz.

Bude ANO zase mlčet? Jako mlčelo při kauze korunové dluhopisy a jako mlčí při kauze Čapí hnízdo? Bude ANO mlčet, jako poslanci ANO mlčeli během pandemie, kdy kvůli šéfově laxnosti zbytečně umírali lidé?

Tohle je na hnutí ANO nejsmutnější, v případech, jako je Panama Papers, ukazuje: jsme Babišův majetek, nemáme vlastní vůli, bojíme se ozvat. Smíme se ho buď zastávat, nebo mlčet.

A jistě, ve hře jsou sněmovní volby, Babišovi poslanci a kandidáti budou argumentovat, že je to „kampaň“, „Antibabiš". Zároveň však budou vědět (jistě velká část z nich), že tohle je nadnárodní malér, velký malér, tohle je špatně, tohle je opak původního směru ANO. Budou muset vší silou, tlustými dekami, umlčovat svoje svědomí.

Přesně toto je důvod, proč tolik zajímavých lidí s dobrou pověstí ANO dávno opustilo. Nemá snad smysl opakovat, že tohle by v zemích jako Německo, Nizozemsko, Norsko a dalších znamenalo konec politika, na něhož něco takového vyplavalo. U nás jede babišmašina dál. - Pokud se ANO neozve, pokud se aspoň jeden muž či žena z čelních míst kandidátky ANO nevzepře, potvrdí, že není žádné politické hnutí, ale premiérův prostředek na vydělávání peněz, Agrofert II.

A co nás čeká v příštích dnech? Zjevně to samé, co jsme zažívali okolo Čapího hnízda, kde Babiš nejdřív lhal, to samé, co jsme zažívali okolo střetu zájmů (žádný prý nemá). Vytáčky, polopravdy, lži a samozřejmě osočování druhých. Mluvčí policejní Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej už oznámil, že se služba bude zabývat všemi českými občany, kteří jsou v kauze Pandora Papers zapleteni. Víme ovšem, jak se zabývala Čapákem.

