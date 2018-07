Antiministryně Nováková: Bere komunisty, Okamuru, korporátní zájmy staví nad občana

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková nám oznámila: "Žádný ministr zemědělství není jmenován bez požehnání Agrární a Potravinářské komory."

Nová ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková poskytla dva rozhovory. Z nich vidíme jasně: je pragmatička, která se necítí jako politik, odmítá politické úvahy. Je podnikatelka, byla prezidentkou Svazu obchodu a cestovního ruchu, viceprezidentkou Hospodářské komory, získala ocenění Podnikatelka roku v kategorii velkých firem a Manažerka roku. Co víc si přát? Političku.

Ministr je politická funkce a premiéru Babišovi uniká, co to znamená: nerozhodovat za korporace, "za podnikatele", ale pro občany, pro celou českou obec, řečeno postaru. Nestačí být úspěšný podnikatel, mít buňky na obchod či cestovní ruch, politik, a ministr obzvlášť, má věci vnímat široce, občansky, s výhledem do budoucnosti.

Má pro Česko cenu, aby komunisté podpořili vládu, aby měli podíl na moci? Ve volbách neuspěli, výsledkem voleb se nelze ohánět. Česku přes 40 let škodili, nedokázali se změnit v moderní levicovou stranu a chtějí, abychom vystoupili z NATO a EU. Plánují pro nás katastrofu.

V rozhovoru pro DVTV však ministryně průmyslu Nováková pravila, že se na komunisty dívá "z pohledu toho, které věci prosazují". Proč tedy vstoupila do vlády, když chtějí náš odchod z NATO a EU? Nevypadá, že by o to stála.

A ještě o podpoře KSČM: "…tato země potřebuje vládu a je k tomu zapotřebí přistupovat pragmaticky" a "to je politický pragmatismus, tady jiná možnost nebyla… ale já nejsem politik a nevyjednávala jsem to…" Není snad nad slunce jasnější, že pragmatik by nikdy nesáhl po něčem, co ho léta ohrožovalo a dále ohrožuje? Nezabili snad komunisté podnikání v Československu…?

Na připomenutí, že ministr je politik, Nováková opáčí: "Ale nejsem volený politik." Poté oznámí, že "nereflektování výsledku voleb je to, co mi dost vadí". Pokud by reflektovala výsledek KSČM v loňských sněmovních volbách, nemohla by jejich podporu brát.

DVTV se tázalo i na stíhání Andreje Babiše. Nováková sdělila, že "celá ta záležitost kolem premiéra je velmi komplikovaná na to, abych to já hodnotila", a o pár vět dál ji v klidu zhodnotila: "To trestní stíhání samo o sobě není zcela relevantní, se domnívám."

Dělala to většina? Ne

Další politik, který zpochybnil policejní vyšetřování i dozor žalobců. Proč není trestní stíhání relevantní? Odpověď fascinující: "Protože si myslím, že takhle se chovala velká většina podnikatelů v té době, kteří si žádali o dotace, a trestně stíháni nejsou… je to politikum z mého hodnocení."

Většina podnikatelů šulila stát, podváděla, fixlovala? Odkud to Nováková ví? A patří do jejího "pragmatismu", že když většina, tak je to O. K.? Pokud by to i většina dělala, jak k tomu přijde ten slušný zbytek, občané? O ty už dnes nejde? (V pátek odpoledne Nováková doplnila: "Pokud se moje formulace v DVTV dotkla podnikatelů, omlouvám se. Situace s dotacemi totiž není vůbec jednoduchá a jak jsem dříve několikrát řekla, jsem jejich odpůrce.")

Dál: není snad premiér přece jen něco jiného? Když jede třeba policejní šéf stovkou tam, kde se smí padesát, je to stejné, jako když to udělá kdokoli? Ne. Stejně ani premiér není "kdokoli".

Proč tato dáma přijala křeslo ministryně? "Z toho pragmatismu" a "protože jsem pochopila, když jsem byla jak na Svazu obchodu a cestovního ruchu, tak na Hospodářské komoře, že některé podnikatelské zájmy se z těchto pozic prosazují velmi obtížně a možná… touto cestou některé věci budu moct prosadit". Už víme, komu chce pomáhat; korporátní ministryně.

DVTV jí připomene, že její firma spoluvlastní jednu společnost s Tomiem Okamurou, a táže se, zda by ho brala jako koaličního partnera. Odpověď zní: "já nejsem politik" a "Tomia Okamuru znám jako podnikatele, jako pragmatického člověka, neznám ho jako politika". Být pragmatik je hodnota, jež přebije všecko? Každý mafián je v tomto smyslu "pragmatik", chce pro sebe, pro svou rodinu, to nej nej.

Z rozhovoru pro Ekonom vidíme, jak Novákové vadí zákaz prodeje o svátcích. Přivítala by převedení rozhodování do regionů. Proč? "Jestliže máme oblasti s turistickým ruchem, který chceme podporovat, tak tam je nesmyslné, aby bylo zavřeno." (Nepochybně byla někdy v Rakousku, tam, zdá se, pragmatičtí nejsou.) Ale neprodej o svátcích má přece i jiný rozměr, odpočinek pro zaměstnance i pro konzumenty, to však Nováková naprosto nechápe.

Neocitla se v konfliktu zájmů, když odpovídá za ochranu spotřebitele, a zároveň přichází ze Svazu obchodu a cestovního ruchu a z Hospodářské komory? "Myslíte si, že by na ministerských postech měli být čistokrevní úředníci, anebo by na těch pozicích měli být lidé, kteří mají s resortem něco společného? Já si myslím to druhé. Na ministerstvu zemědělství to už léta uplatňujeme. Žádný ministr zemědělství není jmenován bez požehnání Agrární a Potravinářské komory."

(Co znamená "čistokrevný úředník"? Nevíme.) Věc je však babišovsky jasná, ministerstva mají sloužit zájmům korporací, komor, jako na zemědělství. A my pak budeme kupovat ty podvodnické buřty z Agrofertu a všecko bude O. K. Drsné. Nováková slouží jako vzorová antiministryně.