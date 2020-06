Ať poslanci odklepnou schodek 500 miliard. Ale bez peněz na Mynáře a další šíbry

Pokud chce stát utrácet z našich daní stamiliony navíc, nesmí k tomu nabízet mizerné hospodáře.

40, 200, 300, 500 miliard… Plánovaný schodek státního rozpočtu na tento rok rapidně narůstá, aktuálně chce ministryně financí Alena Schillerová od poslanců schválení půlbilionového deficitu. A už oznamuje, že vysoké schodky bude požadovat i v příštích letech.

To je v pořádku, protože tříměsíční totální vypnutí ekonomiky kvůli koronaviru si žádá opravdu nebývalý fiskální impulz, aby hospodářský motor zase naskočil.

Ale o bezprecedentní zásek do erární kasy nesmí žádat stát, který zároveň nenabízí řádné hospodáře. Nebo ještě hůře, když se držením mnoha figur v úřadech občanům této země rovnou vysmívá.

Zabijačka eráru

Poslanci nemají moc jinou možnost než vládou navržený deficit nyní schválit. To ale neznamená, že nemohou jako volení reprezentanti lidu naplnit svou kontrolní funkci vůči exekutivě a požadovat, aby do styku s dodatečnými stamiliony v ohrožené ekonomice přicházeli jen zkušení manažeři.

Dalo by se vyjmenovat mnoho figur vysokého managementu tohoto státu, o jejichž kompetenci jsou pochybnosti ve větším množství než malém.

Asi nejlepší ilustrací toho, kam zvůle panstva dospěla, je hradní kancléř Vratislav Mynář. Ten má za sebou už spoustu osobních skandálů. Únosná mez ale byla překročena obžalobou ředitele Lesní správy Lány Miloše Baláka, který údajně čachroval se stavebními zakázkami v letním prezidentském sídle tak mohutně, až hlava státu může být ráda, že se nepropadla do země i s tamním zámečkem. Bez výběrového řízení Baláka do funkce posadil právě Mynář.

Přesto Mynářovi ve sněmovním výboru prošlo navýšení hradního rozpočtu o další miliony i ve chvíli, kdy se všichni ostatní již musejí omezovat.

Manažerů, kteří nevzbuzují ve státním aparátu důvěru, je ale mnohem více - od zdravotnictví přes správu hmotných rezerv až po některá ministerstva.

Pokud tedy stát chce po zastupitelích ve sněmovně, aby schválili stamiliony na protikrizovou pomoc, pak poslanci musí zase požadovat schopné a bezúhonné manažery.

Věc je ještě o to naléhavější, že v této extrémní situaci se opravdu na nic jiného než na schopnost a čest státních manažerů nemůžeme spolehnout. Ministerstvo financí prakticky neinformuje, na co onen půlbilion půjde. Zhruba polovina asi na vrub propadu příjmů, druhá na růst výdajů. Víc nevíme, to je však stále velmi nejasná zpráva a je třeba se tak zbavit všech slabých článků, které by mohla zlákat chuť na nějakou tu malou domů.

A ještě jeden důvod: Neschopné manažery si nemůže stát dovolit i proto, že se mu velmi nedaří dostat k lidem a firmám slibovanou pomoc. Premiér slíbil přes bilion podpory, ve skutečnosti ještě nebylo vyplaceno ani 60 miliard.

Vozová hradba z příštího rozpočtu

Ať tedy poslanci nový schodek schválí, není čas na jiný postup. Ale mohou vůči exekutivě také přijmout velmi ostré a účinné usnesení. Zhruba ve znění: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR plně podporuje úsilí vlády o překonání následků koronavirové krize, a proto souhlasí s navýšením schodku státního rozpočtu 2020. Zároveň ale považuje za nepřijatelné, aby v krizové době se státními financemi nakládali zcela neschopní manažeři, když naopak více než jindy potřebujeme řádné a efektivní hospodaření státu.

Pokud vláda bude předkládat výrazně schodkový rozpočet i na další rok a v nejvyšších patrech exekutivy budou nadále působit manažeři zodpovědní za činnost obžalovaných osob či zodpovědní za pochybné nákupy během koronavirové krize, Poslanecká sněmovna si vyhrazuje právo rozpočet zamítnout či snížit některé rozpočtové kapitoly na minimum."