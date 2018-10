Babiš a Bill Gates: Český premiér se chlubí západní půlkou své tváře. Buďme rádi

Andrej Babiš chce uspět ne u Putina, ale v Bruselu, Londýně či Washingtonu. Jeho poslední tři akce, Gates, Maroko, Sýrie, zaslouží naši podporu.

Hnutí ANO (rozuměj Andrej Babiš) má dvě tváře. Jedna je zemanovská, šéf sněmovny Radek Vondráček jede do Moskvy, tam jedná s šajbami ze sankčního seznamu a podlézá jim. Beze všech pochyb to dělá nejen s vědomím Babiše, ale taky s jeho požehnáním. To je východní půlka tváře (řekněme levá). Pak je ta pravá půlka, nezemanovská, tu si Babiš pěstuje a vystavuje sám, on jedná v Evropské unii, on navrhuje západnímu světu "řešení migrace", on chce za EU jednat v Maroku a on se ve čtvrtek v Bruselu sešel s miliardářem a filantropem Billem Gatesem, světovou celebritou, a jednali spolu o pomoci Africe, filantrop Babiš, new face.

Která ta půlka tváře platí? Samozřejmě obě, Babiš není ani "Zeman", ani "Havel", jak mi řekl jeden donedávna významný anoista, "on to tak nemá, on není ani tam, ani tam". Na druhou stranu je však jasné, kde leží Babišova ambice - a ta je podstatná. Vynecháme-li Agrofert a SynBiol ve svěřenském fondu, tedy "money, money", prachy, prachy, Babiš evidentně touží uspět v Evropě (ne v Rusku nebo v Číně), chce, aby ho Západ bral, uznal, chválil.

Měli bychom prosit Macrona, Merkelovou a další: "Chvalte Babiše, zaměstnávejte ho, nesuďte ho, pro Česko je to dobré."

Srovnejme Miloše Zemana a Andreje Babiše. Prezident rád harcuje do Číny, rád se drží blízko Si Ťin-pchinga (je mu fuk, že jeho čínský poradce na Hradě Jie Ťien-ming zřejmě skončí za mřížemi pro korupci), rád se fotí s Vladimirem Putinem, jeho kámoš není Bill Gates, nýbrž bývalý kágébák Vladimir Jakunin, americký prezident Donald Trump se s ním radši nesejde, aby nezhoršoval svoji prokremelskou pověst, a tak to jde dál a dál.

Babiš "to má" úplně naopak, stojí o Macrona, o Merkelovou (za tou byl, pravda, Zeman taky, zřejmě i on vyvažoval), souhlasil, aby byli z Česka vyhoštěni tři ruští špioni kvůli pokusu o vraždu double agenta Skripala a jeho dcery, a je vidět, že setkání s Billem Gatesem si doopravdy považuje, tam se chce blýsknout, ne v Kremlu.

Tiše vyvažuje Zemana

Pohleďme na jeho poslední tři velké zahraniční aktivity (po pravdě to zatím nejsou žádné skutečné aktivity, ale spíš řeči, jak by chtěl být aktivní, ale nevadí). Poslední bylo setkání s Gatesem, který českého premiéra kupříkladu seznámil se svou prací proti dětské obrně v Africe. Super. Fakt nesrovnatelně lepší, než když se Radek Vondráček v Moskvě sejde s lidmi figurujícími na sankčním seznamu a hlásí "mám hodně kladných dojmů". Babiš zve Gatese do Prahy, jasně, správně, tohle má (taky) dělat.

Před Gatesem Babiš lidem v Česku oznámil, že by mohl "jménem Evropské unie" vyjednávat s Marokem, chtěl by tak přispět k eliminaci neřízené migrace. "Já jsem byl v Maroku pět let, mám tam nějaké kontakty," oznámil premiér v Bruselu. (Ve druhé polovině 80. let byl, jak známo, československým obchodním delegátem v Maroku, nepochybně se souhlasem StB, jež s ním spolupracovala.) Utekly tři desítky roků, kdo ví, jak se to má s těmi kontakty, ale nás může těšit, že Andrej Babiš chce pracovat pro Evropskou unii, ne proti ní (jako Miloš Zeman).

A do třetice všeho dobrého, nikoli zlého, náš premiér nedávno sdělil, že hodlá v Sýrii stavět školy, školky i byty, aby pomohl lidem, kteří se budou vracet z exilu do válkou rozbité vlasti. Vláda prý už v Sýrii hledá pozemky, kde by vystavěla nové budovy. "Pracujeme na tom projektu, který jsem slíbil. Pomůžeme těm dětem tam, kde se narodily, a tam, kde žily. To znamená v Sýrii. Já mám projekt. Momentálně tam hledáme pozemek, abychom tam postavili pro ty děti byty, školu, školku, jídelnu," prohlásil během návštěvy v Polsku.

Jasně, můžete říct, že to Babiš dělá jen proto, aby nemusel přijmout ani jednoho syrského sirotka (smutná, hanebná česká kauza), ale aspoň něco dělá, aspoň nějak reaguje na kritiku předsedy Evropské komise Jeana-Clauda Junckera, který vidí jako skandál, že část zemí EU (my taky) kategoricky odmítá přijímat migranty včetně dětí.

(Dodejme, že pokud jde o Sýrii, Zeman jde zase po druhé straně ulice, podporuje Bašára Asada, je to pro něj "demokraticky zvolený prezident" a podporuje samozřejmě i ruský vliv v té nešťastné zemi.)

Zopakujme, Babiš má dvě tváře, dvě různé poloviny obličeje, ale rozhodně nám víc nabízí tu západní a rozhodně chce uspět ne u Putina a Si Ťin-pchinga, ale mnohem spíš v Bruselu, Londýně či Washingtonu. Všecky tři jeho poslední akce, Gates, Maroko, Sýrie, zaslouží naši podporu a ocenění.

Dá se říct, že premiér tiše vyvažuje pro Česko vysloveně škodlivé aktivity prezidenta, ale zároveň si to s ním nechce rozházet (stojí o jeho voliče; asi i proto si jel Vondráček zakolaborovat do Moskvy).