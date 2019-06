Babiš: Audit je „útok na Česko“. Lež. Dotační podvody nejsou náš zájem

Pokud se na dotační podvody přijde, jsou u nás běžně souzeny a nikdo kolem vyšetřování nedělá „tóčo“ a netvrdí, že jde o útok na stát. Jen jeden...

Kauza střet zájmů premiéra Andreje Babiše, proměněná v kauzu audit Evropské komise, má nešťastný vývoj. Předseda vlády je v úzkých a uchýlil se (ten výraz sedí přesně) k nejhoršímu způsobu obrany. Za pomoci dalších poslušných či ohrožených ministrů. Začal s tím minulý týden: "Já považuji audit za útok na Českou republiku, za útok na zájmy České republiky. Za destabilizaci České republiky," pravil ve sněmovně.

Později se tuto lež jal "vysvětlovat" za pomoci ministryně pro místní rozvoj za ANO Kláry Dostálové a ministra zemědělství Miroslava Tomana (za Hrad a ČSSD). Babiš: "O útoku na český rozpočet jsem mluvil proto, že pokud Brusel bude trvat na nesmyslném a nepodloženém názoru, že Agrofertu byly neoprávněně poskytnuty dotace, tak to dopadne na všechny české firmy. ČR by tím pádem musela vracet 30 miliard korun… A konečně i dva čeští auditoři z komise jednali s našimi úředníky způsobem hraničícím se šikanou."

Finta je průhledná jak mokré plavky, každý ví, že jde o střet zájmů Babiše, o Agrofert, premiérovi stoupenci i kritici. Jenomže to on nepotřebuje, proto sebe a holding Agrofert zamění za Česko a za "všechny české firmy". Snaží se z role viníka přejít do role obránce vlasti, národních zájmů. Ale krást snad ještě není náš národní zájem…

Ve stejném duchu mluví (Babiš by řekl "jede") Klára Dostálová. V DVTV o hájení zájmů České republiky řekla: "…je to velmi legitimní. Tam jde samozřejmě o to, že pokud například, tak, jak mě informoval pan ministr Havlíček, by došlo k naplnění toho, že se zpochybňuje ta inovativnost u těch projektů, například, tak to se netýká jedné firmy, to se týká stovky firem, a tam by pak dopad pro Českou republiku mohl být až třicet miliard a možná si ani nikdo neuvědomuje, že tyto firmy zaměstnávají stovky a stovky českých lidí, jejich rodin a tak dále, proto jsou to i zájmy České republiky." Populistická hra na city. Zlá EU chce obrat české rodiny, pozór!

Miroslav Toman říká, že jde o "útoky na české zemědělství, proto chci pečlivou analýzu, aby nebylo poškozeno české zemědělství jako celek." Zase: nejde o něj, o jeho rodinu, ale o "české zemědělství". Stejná finta. Kolik českých firem je ve svěřenském fondu Babiše? Všechny? Ne, to nám nevěšte na nos. Kolik zemědělských firem spadá pod rodinu Tomanových? Celé zemědělství? Ne.

Podvádělo dalších sto firem?

A pak, jak Dostálovou "informoval ministr Havlíček", jak je to "s tou inovativností u těch projektů"? Půjde o sto (či stovky) firem, které si ji vymyslely, a o 30 miliard?

Kauza Lovochemie: sama nové nevyvíjela, využila zavedený postup slovenské sestry Dusľo Šala (Agrofert), leč 50 milionů na inovace vzala. Podobně Pekárna Zelená louka patřící pod Penam, jež taky čerpala z programu na inovace, jenomže podle auditu holding Agrofert už inovovaný toustový chléb vyráběl, tutéž technologii od roku 2013 používaly německé pekárny Lieken.

Opravdu má stejný problém sto dalších firem? Nic neinovovaly, jen inovace předstíraly, aby získaly miliony, celkem za 30 miliard? Švindlovalo dalších sto (či stovky) firem? Jak to vlastně ministr Havlíček ví? Ono "se to ví"? Těžko. Otázka však zní: mají firmy podvádět, aby z EU vysály pro sebe (Babiš by řekl "pro Česko", Dostálová "pro stovky a stovky českých lidí") miliardy? To snad ne, tak daleko ještě nejsme.

České soudy běžně odsuzují dotační podvody. Loni dal krajský soud tříletou podmínku bývalému starostovi Úštěku na Litoměřicku: za dotační podvod. Starosta peníze neukradl, město je skutečně užilo na renovace majetku. Jenomže dotace byly získány na opravy po přívalových deštích, které se nekonaly, byly vymyšlené. (Proto asi jen podmínka.)

Bývalý poslanec ČSSD Petr Wolf získal dotaci 11 milionů, část však užil podvodně. Kupříkladu milion a půl si naúčtoval za odborné studie, jež byly volně dostupné na internetu, a ruská firma, která měla inkasovat tři sta tisíc za první studii, neexistovala. Atd. Nakonec Wolf dostal šest let natvrdo a uprchl z republiky.

To znamená, že dotační podvody, pokud se na ně ovšem přijde, jsou běžně souzeny a trestány a nikdo kolem vyšetřování a soudů nedělá "tóčo", netvrdí, že je to útok na stát. Jenomže tentokrát je situace zásadně odlišná, nejde "jen" o starostu Úštěku, "jen" o exposlance, nýbrž o premiéra a ministra zemědělství, který má úzké kontakty s prezidentem.

A protože jde o premiéra a protože je premiér marketingově mimořádně zdatný, má na marketing dost peněz, začne se mluvit a psát o "útoku na Česko", "útoku na všechny české firmy" a "útoku na české zemědělství" (tedy už ani ne jen na zemědělce, nýbrž taky na zvířata a polnosti a chovy a zpracovatelské firmy atd.) Absurdní, chybné, pro Česko strašně nebezpečné. Takhle Babiš a Toman a Dostálová devastují naši kdysi dobrou pověst v zahraničí.

Ne, nejde o "útok na Česko". A pokud i další firmy podváděly s inovativností, aby získaly miliony, tak to prostě není v pořádku, pořád jde o podvody, a ne o české národní zájmy. Znova: krádež a podvod nejsou naše zájmy.