Babiš, Hamáček a poslanci Zemana neberou vážně. Je to týden, co zaútočil na BIS

Novinářům bývá vytýkáno, že se někdy příliš ženou dopředu. Obnaží nějaké zásadní téma, ale dál se mu nevěnují, přednost mají nové a nové věci. A tak podstatné děje a události upadají kvapem v zapomnění, ač mohou chod země zásadně (negativně) ovlivnit.

Proto připomínám: Uplynulo více než týden od soboty 10. října, kdy prezident Miloš Zeman v placené sekci MF Dnes oznámil, že získal kompromitující materiály na Michala Koudelku, ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS), tedy tajné státní agentury, jež hraje klíčovou roli na poli národní bezpečnosti.

Psal jsem o tom, že něco takového je zcela bezprecedentní jev, útok na hlavu klíčové tajné služby. Té, jež nás chrání před vlivem především ruských a čínských agentů. Tedy agentů zemí, s jejichž nedemokratickými vůdci má naše "hlava státu" vysoce nadstandardní, "bratrsko-soudružské" styky.

Připomenu, co Zeman v onom pro bezpečnostní komunity strašlivém rozhovoru řekl. Na otázku MFD, zda Koudelku povýší, odpověděl: "Ne… Jak jste si možná všimli, tak v Kanceláři prezidenta republiky začal pracovat pan Jiří Rom, bývalý šéf analytiky BIS. A ­já panu premiérovi při naší nejbližší večeři předám materiál, který se týká pana Koudelky. Myslím si, že každé rozhodnutí se má argumentovat a tento materiál bude argumentací." Poté ještě nelogicky doplnil: "Domnívám se, že pan Koudelka by měl být odvolán, ale vzhledem k tomu, že jeho funkční období vyprší ani ne za rok, tak už to pokládám za trochu bezpředmětné."

Co následovalo? Hned den po té bombě vržené do české politiky a bezpečnosti Miloš Zeman pokračoval ve svých čím dál řidších veřejných aktivitách. Poskytl další rozhovor, tentokrát nikoliv pro médium z holdingu Agrofert, tedy skupiny, již má premiér Babiš ve svém svěřenském fondu, ale pro Blesk.cz. A kupodivu, tentokrát o kompromitujících materiálech na ředitele BIS Koudelku nepadlo ani slovo. Jak je to možné? V Německu či USA zhola nemyslitelné.

Zastavme se u toho na chvíli. Představte si, že jste novinářka, která hned následující den (!) po oné surové bezpečnostní třaskavině, jež nemá v demokratickém či nedemokratickém světě obdoby, vede opět rozhovor s prezidentem. První, co ji napadne, je, že se bude ptát přesně na toto téma. Jaká však Vera Renovica zvolila témata? "Dozvuk krajských a senátních voleb, boj se zákeřným virem z Číny anebo také dění na Pražském hradě a samozřejmě se dostane také na dotazy, které jste nám posílali vy, naši čtenáři a diváci."

Hluboké mlčení

Na BIS a Koudelku se, světe, zboř se, nedostalo. Proč? Zmíněná novinářka svoji práci umí, nepochybuji, že by se byla ráda na Zemanovo "kompro" od exanalytika BIS Jiřího Roma ptala. Předpokládám, že otázky na toto téma položit nemohla; jiná odpověď v podstatě neexistuje. Nepadá v úvahu, že by jí tak výbušné téma uniklo. Diváky Blesk.cz by to stoprocentně zajímalo jako všecko, co se týká nejutajovanější části naší bezpečnosti. (A jistě, je to jen předpoklad.)

Zdá se tedy, že Hrad neměl chuť dál se v tom blátě, které rozvířil, máchat. Možná nečekali tak rozhořčenou veřejnou reakci? Nebo to Zeman vypustil "neplánovaně"?

Pokračujme dál. V úterý 13. října se v Lánech setkal s premiérem Babišem (ANO) a vicepremiérem Hamáčkem (ČSSD). Ideální příležitost ke dvěma aktům. První: Prezident předá Romova kompra premiérovi. Druhý: Ministr vnitra Hamáček (předseda vládního Výboru pro zpravodajskou činnost a člen Bezpečnostní rady státu, tedy politik výsostně odpovědný za vnitřní bezpečnost) měl nejen možnost, ale přímo povinnost se na materiály Zemana ptát. A dále měli oba, jak Babiš, tak Hamáček, povinnost veřejnost informovat, co se dozvěděli (země nežije a nemá žít jen covidem-19). Nic takového se nestalo. Kocourkov.

Třetí zastavení: V pátek 16. října Zeman pronesl "projev k národu". Týkal se covidu (nemohl zůstat pozadu, když už promluvil ministr zdravotnictví Prymula i premiér Babiš). Ten projev byl některými komentátory vyzdvižen jako státnický. Realita? Zeman se držel zpátky, vyzýval k nošení roušek, sdělil, že "úmrtí se vyléčit nedá", zopakoval po xté "kdo zachránil jeden lidský život, zachránil celé lidstvo" a požádal "Jana Hamáčka, aby Policie České republiky využila svého oprávnění a pokutovala nenošení roušek tam, kde jsou roušky povinné". (Že to sám dřív zpochybňoval, to nepřipomněl. Dále zapomněl, že Hamáček policii neřídí.) O kompromitujících materiálech na Koudelku opět ani slovo.

Další podstatný fakt: Koudelka dál zůstává šéfem kontrarozvědky. Pokud známo, nebyl ani předvolán, aby se zpovídal před členy Stálé komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby. (Zemana si taky nepředvolali.)

Co to znamená? Proč ani slovo v Blesk.cz? Proč mlčí premiér a vicepremiér? Proč se po materiálech nepídí za BIS odpovědní poslanci? Proč to ticho? Nabízí se jedno jediné vysvětlení: Neberou Zemana vážně (jen se bojí, aby jim neškodil). Nevěří, že má cokoliv důležitého v ruce. Vědí, že BIS jde proti ruským a čínským agentům na našem území a že to Zemanovi vadí. Vědí, že prezident tím, že Koudelku opakovaně nepovyšuje do generálské hodnosti a napadá jeho službu (označil je za "čučkaře"), de facto pracuje proti zájmům České republiky.

To samé ví premiér Babiš, Zemanův politický kumpán, a ví to i předseda strany, kterou Zeman zničil, Hamáček. A mlčí.

Pro občany je to šílené zjištění: Máme prezidenta, jehož nejzásadnější oznámení za poslední roky se zjevně nezakládá na pravdě, nikdo z odpovědných ho nebere vážně. Nejen to. Zeman dlouhodobě pracuje proti naší bezpečnosti a nikdo s ním nehne, nikdo s tím nic nedělá. Nešťastná země zmítaná sem tam, v podstatě neřízená, nevedená.

