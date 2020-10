Miloš Rosatom Zeman mává "komprem" na šéfa BIS Koudelku. Maká pro Rusy, proti Česku

Babiš zatím Koudelku drží, je jeho možná poslední kvalitní spojka se Západem. Zařídil mu návštěvu CIA. Zeman dělá pro Rusy a Číňany, Babiš si i kvůli byznysu chce udržet tvář západního politika.

Česká republika se ocitla v bizarní situaci: prezident Zeman v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes (MFD) veřejně oznámil, že získal kompromitující materiály na ředitele Bezpečnostní informační služby Michala Koudelku. Zdůvodnil tak, proč ho ani při páté žádosti vlády nepovýší do hodnosti generála. Materiály prý odevzdá premiéru Babišovi.

MFD se ho tázala, zda Koudelku povýší, a "hlava státu" odvětila takto: "Ne… Jak jste si možná všimli, tak v Kanceláři prezidenta republiky začal pracovat pan Jiří Rom, bývalý šéf analytiky BIS. A ­já panu premiérovi při naší nejbližší večeři předám materiál, který se týká pana Koudelky. Myslím si, že každé rozhodnutí se má argumentovat a tento materiál bude argumentací."

Následoval dotaz MFD, zda bude Zeman žádat Koudelkovo odvolání. Odvětil (a to je také důležité) takto: "Domnívám se, že pan Koudelka by měl být odvolán, ale vzhledem k ­tomu, že jeho funkční období vyprší ani ne za rok, tak už to pokládám za trochu bezpředmětné."

Málokterý demokratický stát zažije něco tak zvráceného. Abychom rozuměli podstatě toho opakovaného, nyní vygradovaného útoku na ředitele BIS a celou tajnou službu - jde o bezpečnost České republiky. "Biska" mnoho let upozorňuje na činnost ruských a čínských tajných služeb na našem území. Parlament i vláda práci služby uznává, na základě také jejích informací byli z Česka vyhošťováni ruští agenti. Zeman se pokouší právě takové aktivity BIS zastavit. Ne pro nás, ale pro Kreml a Peking, pro Putina a Si Ťin-pchinga.

Pojďme analyzovat Zemanovy věty. Potvrdil, co Aktuálně.cz psalo před časem, že v Kanceláři prezidenta republiky začal pracovat Jiří Rom, bývalý šéf analytiky BIS. Pokud by to byla normální kancelář normálního prezidenta, asi by se to dalo pochopit. Ale je to kancelář prezidenta proruského a pročínského. Znamená to, že Rom přeběhl na druhou stranu (asi v touze stát se za rok ředitelem BIS, ale tam skoro jistě ztratil veškeré sympatie). Okolnosti známe: Rom chtěl po Jiřím Langovi BIS řídit, a nevyšlo mu to.

Exředitel BIS Jiří Růžek potvrdil, že před lety nechal Roma vyšetřovat kvůli podezření z napojení na ruské tajné služby. Lang vyšetřování zastavil. Objevuje se možnost, že na vyšetřování mohlo něco být, a že proto byl exanalytik (mimochodem prý v oblasti analýzy kvalitní) najat Hradem, kde působí lidé spojení s ruskou ambasádou (krom Zemana kupříkladu také poradce Martin Nejedlý).

Podle interních informací z BIS Rom popíral, že půjde na Hrad, když o tom Aktuálně.cz psalo. I to o něm svědčí.

Mlha vypustil mlhu

Velmi důležitá okolnost: Rom musí i po odchodu z tajné služby ze zákona dodržovat mlčenlivost o všem, co se v ní dozvěděl, o všech činnostech, nejen o tajných věcech, s nimiž v BIS přišel do styku. Nesmí prozradit NIC z BIS, ani netajné záležitosti. Odtud plyne, co by tak asi mohl o Koudelkovi sepsat: buď drby (že si nečistí boty, že se stýká s poslanci atd.), nebo něco vážného, co v BIS zjistil a co by znamenalo, že Koudelka porušil zákony této země.

To druhé však nepadá v úvahu. Proč? Kdyby měl Zeman v ruce něco skutečného, vážné obvinění, musel by žádat okamžité odvolání, on však v MFD řekl: "…vzhledem k ­tomu, že jeho funkční období vyprší ani ne za rok, tak už to pokládám za trochu bezpředmětné." Nemá nic. Jedna z přezdívek Miloše Zemana je Mlha a sedí, pokouší se nyní vytvářet neprůhlednou mlhu okolo naší klíčové tajné služby.

Dělá ji mizerně, dávno už to není ten silný hráč, kterým kdysi býval. Nešikovně prozradil taktiku, kterou zvolil on či jeho okolí. Koudelku, který vadí Rusům a Číňanům, nepovýší, nechá ho dotáhnout funkční období a v polovině příštího roku bude nutit Babiše, aby Koudelku znovu nejmenoval. Takové chyby dřív nedělal.

Zároveň zřejmě usoudil (nebo jeho okolí, kancléř Mynář a poradce Nejedlý), že už působí neúnosně, jak šéfa BIS odmítá povýšit, měl by to veřejnosti "nějak vysvětlit". Aby to nevypadalo jako osobní zášť nebo snad nějaké divné zájmy, cizí. A tak vypustil mlhu, v níž se jako duch vznáší Rom (ten z toho má asi velkou radost, šéfem BIS se po tomhle už nikdy nestane).

Rosatom útočí na BIS

Proč ale Hrad (a jeho nástroj Zeman) najednou vytasil "kompro"? Proč teď? Oč jde? Zjevně o zakázku na Dukovany a o Rosatom. Na konci července stát a ČEZ uzavřely smlouvy k plánovanému novému bloku. Ministr Karel Havlíček (za ANO) a ředitel ČEZ Daniel Beneš podepsali zastřešující dohodu i smlouvu, jež stanovuje termíny výběru dodavatele stavby. Beneš oznámil, že chce tendr vypsat už v prosinci.

V září Koudelka mluvil na veřejném slyšení Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu. Jeho služba poté tweetovala: "Ředitel BIS Michal Koudelka dnes v Senátu varoval před snahou ovlivnit důležité státní úředníky před výběrem dodavatelů 5G technologií a dostavby jaderné elektrárny ze strany firem ze zemí působících proti ČR a jejich zpravodajských služeb."

S blížícím se tendrem na nový blok Dukovan budou útoky na BIS eskalovat. Zájem má Rosatom, jenomže Rusko proti nám vede hybridní válku, vysadilo k nám řadu špiónů a představuje největší bezpečnostní riziko. Svěřit mu rozvoj jaderné elektrárny by bylo šílenství, zrada českých zájmů. Zeman kope za Rosatom, pro který je BIS nepřekročitelnou bezpečnostní překážkou, českou překážkou "nomer odin".

Premiér Babiš dělá Hradu četné ústupky (jeden za všechny, který s touto kauzou úzce souvisí: generální ředitel ČEZ Daniel Beneš, jehož premiér odmítal, zůstal ve funkci přes všechny informace, které vypluly na světlo po zásahu Šlachtových policistů na úřadu vlády). Babiš si zoufale nechce prezidenta znepřátelit; ví, jak dopadla ČSSD.

Ale Koudelku zatím drží. Proč? On je jeho možná poslední kvalitní spojka se Západem. To šéf BIS mu zařídil návštěvu CIA. Zeman dělá pro Rusy a Číňany, Babiš si i kvůli byznysu (ve svěřenském fondu) chce udržet tvář západního politika. O Zemanově útoku na Koudelku v sobotu řekl: "Mám na to jiný názor a nemám důvod ho měnit. Pan Koudelka dělá svou práci dobře a v tom se s prezidentem lišíme."

Ano, Koudelka dělá svoji práci dobře. A Zeman? Pro Moskvu a Peking se činí, jak může, naše národní zájmy čím dál víc zrazuje. Vyfabulované kompro na šéfa BIS je něco šíleného, skandálního. Něco, co Česko těžce poškozuje.

