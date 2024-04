Babiš kope propast ve společnosti, budí nenávist k vládě. Reformu důchodů nemá

Existuje zřejmě jedna okolnost a tři důvody, proč Andrej Babiš zakázal lidem ANO hledat kompromis s vládou při rekonstrukci vadného českého důchodového systému.



Jedna z nejdůležitějších otázek současného Česka: důchodová reforma. Kde se budou nadále brát peníze na důchody? Jak zajistit, aby stát nezkrachoval a aby lidé na penzi měli z čeho žít? Vláda Petra Fialy se usilovně snaží najít nějaké řešení, stávající systém je pro další roky neúnosný. Zároveň jde o to, aby nové řešení vydrželo, aby je další vláda neshodila ze stolu.

Proto se prezident Petr Pavel snažil hledat na Hradě dohodu mezi vládou a opozicí, proto svolal k důchodům speciální schůzku. Snažil se najít kompromis, aby nové řešení přežilo minimálně další volební období.

Jak to dopadlo, víme. Na první schůzce na konci března, které se neúčastnil Andrej Babiš, tedy ten, kdo v ANO zásadní věci rozhoduje, se probíralo prodloužení věku odchodu do důchodu. Údajně na něm nakonec byla shoda. Prezident ji oznámil na závěrečné tiskovce, Alena Schillerová, Karel Havlíček a Aleš Juchelka neprotestovali, neohradili se. Podle účastníků schůzky tak jednání skutečně proběhlo.

Pak se vrátil Andrej Babiš z dovolené a všechno se změnilo. Hrad prý jednání dezinterpretuje, na zvýšený věk odchodu do důchodu zástupci ANO nekývli, přesně naopak. Havlíček tvrdil: "Došlo ke zneužití našeho postoje vládou." Prezident není vláda.

Na Facebooku zaútočil Babiš: "Teď přichází nejhorší ministr práce a sociálních věcí. Jediný ministr, který je proti důchodcům, který je okradl o valorizaci a navrhuje prodloužení věku odchodu do důchodu. My jsme zásadně proti." Howgh.

O co jde? Co se stalo? Podezírat Petra Pavla, že si posun postoje ANO na schůzce vymyslel, je nesmysl. Deník N velmi dopodrobna popsal, jak schůzka proběhla, přinesl více svědectví. Ostatně i Andrej Babiš byl v minulosti pro zvyšování odchodu do důchodu. Tak proč teď není? Proč snahu o prezidentský kompromis, o dohodu s vládou Petra Fialy zrušil?

Ještě než uvedu možné důvody, proč Babiš dohodu zakázal, musím předřadit jednu trvalou okolnost: v ANO se Babišovi neodporuje. V ANO Babiš doslova vládne. V ANO se v zásadních věcech, tedy v tom, na čem šéfovi záleží, nikdo Babišovi nepostaví, nikdo se nevzepře. Nikdo nenajde odvahu s ním jít do konfliktu. Ti, kteří měli jiné názory, Ivo Vondrák, Tomáš Macura, Petr Vokřál, Pavel Telička a další jsou pryč, odešli, museli jít z kola ven.

Po prohře v přímé volbě s Pavlem se Babiš na čas stáhl. Do popředí vystrčil Havlíčka a Schillerovou. Možná sám přemýšlel, co dál, ale šlo i o to, aby ANO nevypadalo jako hnutí jednoho muže. Na příkladu s důchody se dokonale a beze všech pochyb ukázalo, že hnutím jednoho muže je. Nikdy neprojde nic důležitého, velkého, co Babiš nechce. Nikdy.

A teď tři hlavní důvody, které vedly ke zjevně vynucené změně postoje špiček ANO ke zvýšení věku odchodu do důchodu. První je velmi banální a velmi osobní. Babiš řeší rozchod s manželkou, což by časem mohlo mít obrovský dopad do jeho majetků. Jistě je z toho nervní, neprožívá dobré časy. Do této situace jeho lidé dohodli kompromis s prezidentem. Chápete? Petr Pavel je "ten, který Babiše porazil", kdyby byl Indián, znělo by tak jeho válečnické jméno. S TímKterýBabišePorazil se prostě žádná dohoda dělat nebude, slavil by pak další vítězství, které se týká doslova všech občanů.

Babiš: Na důchody bude vždy. Fakt?

Druhý důvod je ryze politický. Celá Babišova agenda, tedy i celá agenda jeho hnutí, stojí na brutálním odporu k vládě Petra Fialy. Stačí sledovat Babišova vystoupení; tisíckrát jsme slyšeli, že "vláda je nejhorší od revoluce", "antisociální", "zkorumpovaná", "nenávidí důchodce", "neschopná" a kdoví, co ještě. Celá Babišova taktika stojí na rozdělování společnosti, na pěstování nenávisti, na prohlubování příkopů, propasti. Nejde o program, nejde mu o žádný střet idejí, směrů, jde jen o moc a o to, se k ní dostat. Třeba postoji, jež konvenují lidem obdivujícím Putina, to je jedno.

A zcela logicky pak ANO nemůže s touto "nejhorší, nejzkorumpovanější, antisociální" vládou dohodnout kompromis ve věci, která ovlivní budoucnost celé země a která by byla Fialovi, a dokonce i Marianu Jurečkovi, připsána k dobru. Babiš by popřel sám sebe. Jistě, když on vládl, Fiala popřel sám sebe a dohodl s ním (tragické, chybné) zrušení superhrubé mzdy. Fiala se popřít může, ale Babiš ne.

Třetí důvod je věcný. Ukazuje na realitu ANO, jak je hnutí řízeno a budováno. Nejde o to najít nejlepší, nejschopnější lidi - s výjimkou všehoschopných marketérů, nejlepší řešení problémů. Odtud potom plyne, že ANO zjevně žádnou svoji vizi moderní důchodové reformy nemá. Může se tak leda handrkovat o nějaké momenty, nebo, a to mu jde úplně nejlépe, může nápady druhých blokovat, znectít. Kdyby ANO mělo svoji vizi reformy, mohlo by ji nyní nabídnout a začít se o ni, třeba u prezidenta, dohadovat. Jenomže nemá.

Momentální důchodová reforma ANO vypadá takto: ne zvyšování věku odchodu do penze. Možná druhý pilíř, který ANO s ČSSD v roce 2016 shodilo, ale fondy by byly státní, stát by investoval. A k tomu ještě "peněz je dost", celé je to vlastně blbost, na důchody bude, ten blud slyšíme taky často.

Když byl v podcastu Sorry jako Babiš dotázán na reformu, řekl: "Zeptejte se mě, když budeme ve vládě, my vám to potom řekneme. Já jsem byl ve vládě a řekl jsem: na důchody bude vždy. Na dálnice bude vždy. Na nemocnice bude vždy. A tak i bylo. My jsme to sepsali. A bylo to na papíře."

Bylo to na papíře, ale papír nikde. Babiš zní absurdně, tají reformu, teď ne, až budeme ve vládě, staví politiku na hlavu. A je celkem jisté, že žádná geniální, tajná důchodová reforma hnutí ANO neexistuje. Nemá žádný plán, žádný recept.

Jediný aktuální plán je destrukce, nadávání na vládu, čím hůř, tím lépe, oni jsou špatní, my jsme jedničky. Plán je donutit co nejvíc lidí, aby vládu Petra Fialy nenáviděli. O důchody pak logicky vůbec nejde.

