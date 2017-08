Babiš křičí: Já nic, chtějí mě zničit! Ale kdo není slepý, podvod s Čapím hnízdem vidí

před 1 hodinou

Babiš: "A ta prasárna, že do toho dávají moji paní, moje děti, to je přes čáru! A jsou za tím lidi, kteří tady nakradli desítky miliard, o tom jsem přesvědčený." | Foto: ČTK

Všecky kontroly "Čapáku" kontrolovaly firmu, o které se domnívaly, že je nová, netušily, že souvisí s Agrofertem a Andrejem Babišem.

Spáchal Andrej Babiš dotační podvod a zatáhl do něj svoji rodinu, vlastní děti? Získal podvodem skoro 50 milionů korun pro Agrofert, tedy pro sebe?

Paragrafovou, právní odpověď zatím neznáme, může ji nalézt jedině soud. Máme však k dispozici nemalé množství informací, především pak tu naprosto základní: dotace určená malým a středním podnikatelům nakonec posloužila obřímu holdingu Agrofert, který by ji sám nikdy nemohl získat, neboť není ani malým, ani středním podnikem.

Znám je i postup celé transakce "uvnitř Agrofertu - mimo Agrofert - uvnitř Agrofertu". Krátce před podáním žádosti o dotaci (přelom let 2007 a 2008) byla z Agrofertu vyčleněna společnost ZZN Agro Pelhřimov. Po vyjmutí z holdingu se přejmenovala na Farmu Čapí hnízdo a ta pomocí anonymních akcií na majitele přešla na Babišovy blízké. Farma se tvářila jako začínající firma bez vazeb na Agrofert. Dostala dotace, splnila pětiletou podmínku "malosti" a poté se v roce 2013 opět vrátila do náruče veleholdingu obohacena o padesát milionů korun.

Policie požádala sněmovnu o vydání Babiše k trestnímu stíhání. V žádosti píše: "Zcela vědomě a s dokonalou znalostí všech skutečností organizoval, řídil a koordinoval jednotlivé kroky dalších zúčastněných osob vedoucí k neoprávněnému získání dotace."

Babiš v rozhovoru pro Aktuálně.cz tvrdí: "Já to beru jako pokus o ovlivnění voleb, je to podle mě jednoznačné načasování. Nechápu, z čeho vychází policie, nevím, co tam napsali. Byl jsem na výslechu 23. července, řekli mi, že jsem svědek." - Podvodu se tedy dopustil vyšetřovatel, když mu tvrdil, že je svědek? Zřejmě.

Načasování by bylo vždycky špatně

A "načasování"? Policii bylo vyčítáno, že je pomalá, teď tedy začala konečně konat. Podstatné ovšem je, že načasování pro stíhání předsedy ANO, strany s preferencemi přes 20 procent, by bylo vždycky špatně. Na jaře, v zimě, na podzim, v létě. Loni, letos, příští rok.

Co Babiš k Čapímu hnízdu říká? "Agrofert toto nechtěl dělat, to nebylo jeho podnikání, my jsme nechtěli dotaci. To byl projekt mojí rodiny, proč by moje rodina, moje děti nemohly zkusit podnikat? Proč?"

Proč si tedy Babišovy děti nezaložily rovnou firmu Farma Čapí hnízdo? Proč byla z Agrofertu vyčleněna společnost ZZN Agro Pelhřimov? Další otázka: proč byly použity anonymní akcie? (Mimochodem Babiš sám před čtyřmi roky kritizoval, že firmy s anonymními akciemi mohou čerpat dotace.) Pokud si chtěla rodina "zkusit podnikat", mohla to přece udělat neanonymně.

Babiš anonymitu vysvětluje po svém: "Ty anonymní akcie tam byly proto, abyste neotravovali moji rodinu. Dejte jí pokoj."

Dříve, v dokumentu Matrix AB, řekl, že Čapí hnízdo je jeho dítě. Dnes to vysvětluje: "Ale prosím vás, to je jenom špatná interpretace. Ano, já jsem o tom mluvil, původně jsem o tom uvažoval, ale rodina se rozhodla jinak. A samozřejmě, když to dělala rodina, tak jsem mluvil o rodině, to ale nebylo o mně. Nikdy jsem nebyl akcionář, nikdy tam nebyl Agrofert, žádná firma Agrofertu."

Nikdy tam nebyl Agrofert? A co společnost ZZN Agro Pelhřimov? Co návrat "Čapáku" do lůna holdingu těsně po vyčerpání dotace?

Policie v žádosti zaslané sněmovně popisuje převody akcií Farmy Čapí hnízdo a tvrdí, že jejich cílem bylo maximálně zakrýt vazby vedoucí k Babišovi. Kamufláž měl provést Martin Herodes, bratr Babišovy nynější manželky Moniky. (Momentálně je k nesehnání.)

"Prasárna přes čáru"

Na poznámku, že pokud nic neprovedl, měl by Herodes poskytnout odpovědi a zvýšit tím důvěryhodnost celé akce, Babiš říká: "Jakou důvěryhodnost? Proč by měl něco říkat? My nevíme, co chce policie, my nevíme, co si policie vymyslela. My se to dozvídáme z médií. Proč by měl on něco říkat?"

Předseda hnutí ANO vidí akci policie jako spiknutí tradičních stran. Obrací naruby fakt, že sám do hry zatáhl rodinu, svoje potomky: "A ta prasárna, že do toho dávají moji paní, moje děti, to je přes čáru! A jsou za tím lidi, kteří tady nakradli desítky miliard, o tom jsem přesvědčený." Tvrdí, že "Agrofert to nechtěl dělat, není to naše podnikání. Byl to projekt rodiny." - Ano, rodinu do toho zatáhl on.

Letos v březnu server Neovlivni.cz zveřejnil dokumenty z roku 2008, které dokazují, že Babiš osobně, coby předseda představenstva společnosti Agrofert Holding, podepsal dohodu o ručení za úvěr, kterým Farma Čapí hnízdo pokrývala další část výstavby. Díky tomu farma získala od banky HSBC úvěr na 350 milionů.

V úzkých se Babiš opírá o lidi, kterým jinak nemůže přijít na jméno. Projekt Čapího hnízda "příslušné orgány desetkrát kontrolovaly, peníze byly poskytnuté za Bendla, za Ratha to bylo kontrolované, Kalousek na to dělal speciální audit začátkem roku 2013 a nikdy žádný audit nekonstatoval, že by byla dotace poskytnuta nezákonně".

Je opravdu vtipné bránit se kontrolou Davida Ratha. Navíc všecky ty kontroly kontrolovaly firmu, o které se domnívaly, že je nová, netušily, že souvisí s Agrofertem a Babišem. A mimochodem, farma od úřadů v minulosti dostala mnohamilionovou pokutu za neoprávněný způsob čerpání dotací, ale to je zřejmě jen detail.

Mně nikdy nešlo o peníze!

Další Babišova perla. Zřejmě žije jako rozdvojená osobnost, přičemž jedné jeho části, dosud neznámé, nejde o prachy: "Mně o těch 50 milionů nešlo. Já jsem v rámci této kauzy o těch 50 milionů navýšil rozpočet nadace. Mně nikdy nešlo o peníze. Je to projekt, který slouží veřejnosti, zaměstnává mnoho lidí, pomohl celému regionu, odvedl do českého rozpočtu víc než těch 50 milionů. Tak o čem mluvíte? Někdo ty peníze ukradl? Někdo někoho korumpoval?"

Rozhovor s Babišem: Proč mluvíte o korupci? Tam nebyla korupce! | Video: Radek Bartoníček | 01:02

Naštěstí neříká: Někdo lhal? Protože máme v dobré paměti, jak lhal o tom, kdo farmu vlastní a jak nakonec sněmovna přijala usnesení, že Babiš lhal.

Když se na kauzu díváme laickýma očima, celé je to jedna velká bouda. Dnes se Babiš brání tím, že farma měla loni ztrátu padesát milionů, že do ní investovali 936 milionů, slouží veřejnosti, ekocentrum navštěvují školy atd. To však nic nemění na faktu, že firma spojená s Agrofertem by nikdy onu dotaci nedostala. Nesměla by. Nic to nemění na lhaní okolo Čapáku, na tom, že byl převeden na anonymní akcie a pak zas zasunut do holdingu.

Pokud kauza dojde k soudu, jak dopadne? Může být Babiš neodsouzen? Může jeho rodina, kterou do hry o 50 milionů přibral, vyklouznout?

Může, pokud policie nemá důkazy (ale média jich přinesla mnoho). Může, pokud soud bude uvažovat mechanicky, tedy tak, že během těch pěti dotačních let firma prostě nebyla v Agrofertu. A když v holdingu nebyla (a i když s ním byla přes Babišovu rodinu spojena), tak směla dotaci dostat. Před celou tou kamufláží by soud musel pevně zavřít oči.

Oči ale nelze zavřít veřejnosti. Nemalý počet občanů vidí, co se odehrálo, jak celá ta finta proběhla, je přesvědčen, že byl spáchán šikovný podvod. Část z té množiny si pak možná řekne, že jsme v Česku a že je to tu normální. Není. A už vůbec ne u politika, který chce řídit zemi jako firmu Agrofert či jako Farmu Čapí hnízdo.