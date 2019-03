Babiš není pro mladé, nekoupí je slevou na vlak. Proto napadá piráty

Babiš a Faltýnek se snaží oslovovat mnohem víc staré voliče, které považují za snáze oblbnutelné PR sliby nacpanými do O čem sním, když náhodou spím.

Ve sněmovně se zase střetl Andrej Babiš s piráty. Pijí mu krev, úspěšně kopírují jeho finty (makáme), ale dělají to moderně (makáme digitálně) a oproti němu jsou mladí a oslovují mladé (tělem i duchem). To jejich "programové mládí" Babiše štve, to nějak nemůže polknout. Ve čtvrtek se navezl do piráta Jakuba Michálka.

Při interpelacích se Michálek premiéra zeptal, jaký konkrétní plán má, aby Česko zase dostal na špici Evropy a celé planety ve vědě a výzkumu. Babiš nezklamal: "Tady ho máte, pane Michálku," pravil a ukázal knížku O čem sním, když náhodou spím. "A když bude premiérem Bartoš, tak doufám, že v tom budete pokračovat." (Že pirátům stoupají preference, mu taky nedává spát.)

Michálek namítl, že "to není žádný plán, to je ta PR knížka, kterou napsal Marek Prchal", ale ve skutečnosti vláda nic nedělá. Na to Babiš odvětil "důchodcovskou" replikou: "Zkuste se nejdřív živit poctivě a vraťte se potom do politiky a potom nám to můžete ukázat. Vy o reálném životě nevíte vůbec nic."

Klasika: My, staří, víme, vy, mladí, držte ústa a šoupejte nohama. Babiš rád mluví o těch, co "nepostavili ani psí boudu", podobně jako Zeman o lidech, "kteří nic nedokázali", čím starší, tím arogantnější vůči mladým. Přitom Babiše zjevně štve právě to, co mladí piráti dokázali, oslovit jiné mladé, v krátké době uspět, dokonce dávat naději. Umějí být sexy, schopnost, kterou on pomalu ztrácí.

Babiš pirátům pohrdavě říká "kluci", jeho "alter mýtné ego" Faltýnek zas Michálkovi v televizi položil otázku "kolik je vám let". Prostě namachrovaní staří, jejichž politickou zásluhou je, že žijí o pár desítek let déle a vydělali balík.

S mladými to Babišovi nejde. Zrovna tento pátek demonstrují středoškolští studenti po celé republice za planetu. Čeští členové světového hnutí FridaysForFuture Veronika Zemanová a Štěpán Stolz tvrdí, že nikdo u nás skutečně neřeší problém oteplování, proto na něj stávkou upozorňují. Mimochodem, je to jedna z nejcennějších veřejných akcí poslední doby. Navíc dost masová.

Mladé slevou na jízdné nekoupíš

Vysokoškolští studenti už před více než rokem založili úspěšné hnutí Milion chvilek pro demokracii, které se často a intenzivně obrací proti krokům a tendencím Babiše a jeho ANO. A snad ani není nutné připomínat, že na pádu minulého režimu měli velký podíl opět studenti, kteří "nic nedokázali", jen pomoct odstranit komunisty, které Babiš zase vrátil do hry.

Šéf firmy ANO to má snadné s důchodci, těm strká peníze (což je v pořádku, české důchody jsou opravdu nízké), mnozí penzisté jsou mu za to vděční. Pravda, nestrká jim svoje peníze a pravdou také je, že za proklínaného Miroslava Kalouska dostávali důchodci 44 procent průměrné mzdy, kdežto za Babiše dostávají jen 38 procent. Ale faktem zůstává, že důchodce oslovit umí, kdežto mladé ne.

Jistě, i pro studenty, nejen pro důchodce platí sleva na jízdném, jenomže mladým tohle nestačí, nemůže stačit. Není to budoucnost. Nedivme se, zázrak Česka na špici Evropy se nekoná, ani se k němu neblížíme. Když se ze zahraničí vrátí úspěšný mladý vědec, narazí na tvrdou českou realitu, pokud chce bydlet, jeho životní úroveň padne o několik pater dolů. Pro aktivní mladé lidi také není zrovna ideální, že jsme státem - montovnou. Atd.

Vzdělaní mladí mají i další "chybu", ani nebaští PR propagandu, ani nejsou fascinováni miliardářem v čele státu. Tuší, jak Babiš "dokázal" stát se miliardářem, vědí, že tohle není jejich cesta, obecná cesta, není k čemu vzhlížet.

Proto piráti, často ajťáci nebo programátoři, lidé už jinak nastavení, Babiše i Faltýnka tak znervózňují, proto jim ti dva říkají "kluci" (dodejme, že mezi piráty najdeme plno žen, tedy babišovsky "holek", ty ale ti dva ANO alfa samci neberou), proto je Babiš posílá "živit se poctivě" (třeba sehnat 50 milionů dotace pro obří holding nebo strkat Kapsch do mýtného tendru), byl by moc rád, kdyby odešli ze sněmovny, kde mu úspěšně překážejí.

Tahle země není pro mladé, Babiš není pro mladé, Babiš a Faltýnek se snaží oslovovat mnohem víc staré voliče, které považují za snáze oblbnutelné PR sliby namatlanými do O čem sním, když náhodou spím. (A u mnohých se jim to stejně nedaří.) Ale tahle země by měla být pro mladé, kteří chtějí bránit planetu, i pro mladé, kteří chtějí normálně, svobodně žít.