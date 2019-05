Babiš: Od revoluce tu nikdo nic nevymyslel, jen já. Myslí, že jsme slepí?

Babiš je kilová plechovka kaviáru, kterou když otevřete, tak v ní najdete pár gramů "jiker" ze slepice.

Kampaň před eurovolbami, Andrej Babiš v trumpovské kšiltovce všude. Léta se v debatách vyhýbal 90. rokům minulého století, období, kdy v přítmí budoval svoje impérium, samozřejmě za podpory tehdejších politiků kupříkladu z ČSSD. Dříve chtěl staré časy raději nechat spát, zřejmě aby se odtud nevyvalili další kostlivci. Dnes tuto zábranu ztratil, jal se hodnotit i čas těsně po listopadu 1989.

V debatě na serveru Info.cz s moderátorem Pavlem Štruncem přišla řeč na Babišův národní investiční plán (který odmítá komukoliv ukázat, ale maká na něm). A hned se pustil do ostatních politiků: "Oni totiž nic nevymysleli, pane redaktore," prohlásil.

Posadil si na hlavu červenou kšiltovku, "my máme tohle." Pak pokračoval: "Řekněte mi jednu věc, co tyhle tradiční strany tady udělaly za těch třicet let? Nevzpomenete si. Na Babiše si všichni vzpomenou…" Ukazuje poté na kameru publikaci ve formátu A4: "… i tohle jsem vymyslel, koukejte, národní investiční plán, to je můj nápad… a co oni vymysleli? Nevymysleli vůbec nic, vymyslel to Babiš."

Nechá si kýmsi podat svůj oblíbený dream spis z roku 2017, jeho volební lákadlo O čem sním, když náhodou spím, a pokračuje: "Podívejte se, takže tohle měly napsat tradiční demokratické strany v lednu devadesát. Todle. To je vize České republiky. To jsem všecko vymyslel. A zeptejte se ostatních, co vymysleli oni. Vůbec nic!"

Rozumíte? Od ledna 1990 tady nevymyslel nikdo z politiků vůbec nic, čekalo to všecko až na mistra světa Babiše. Havel nic, Klaus nic, Zeman nic (ano, dokonce ani Babišův kumpán číslo jedna tedy nevymyslel vůbec nic, to se asi bude na Hradu divit), nikdo nevymyslel nic.

Kde dlel dnešní premiér v lednu 1990? Kde dlel v devadesátých letech? O jakých "tradičních stranách" v té době mluví? O komunistech, kteří mu nyní umožnili vládnout?

Kaviár ze slepičích jiker

Ten pán zapomíná, že v lednu 1990 se Československo začalo stavět od základu znovu, politiku neslo Občanské fórum, postupně se vytvářely, nebo znovuvytvářely politické strany, byla zrušena StB, byl vybudován, vystavěn celý politický a justiční systém včetně dvoukomorového parlamentu a Ústavního soudu, proběhla mimo jiné kuponová i nekuponová privatizace, byla přebudována armáda, tajné služby a další a další klíčové kontrolní instituce, vznikla zcela nová, demokratická struktura státu, obrovské množství zákonů, byl postaven systém, který v podstatě uspěl, jinak by Česko nevstoupilo do NATO a Evropské unie a jinak by dnes nebyl předseda menšinové vlády trestně stíhán. Začala se znovu tvořit občanská společnost, opět za podpory části politiků.

Popišme to jinak, stručněji: ty "tradiční strany", spolu s Václavem Havlem a celou řadou dalších lidí, v Česku obnovily demokracii. Tvrdit, že politici "nevymysleli vůbec nic", může jen totální ignorant a zabedněnec.

Normální by bylo říct "je neuvěřitelné, co dokáže premiér vypustit z úst", jenomže u něj to je snadno uvěřitelné a úplně normální. Přesně tak vypadá babišovské pojetí demokracie: nikdo nikdy nic neudělal, jen on "maká", jen on má "nápady", demokracie rovná se Babiš v červené kšiltovce, v pseudonápadu, který ukradl Trumpovi.

V jiné debatě, v České televizi, v nedělních Otázkách Václava Moravce, Babiš (nejspíš nechtěně) předvedl, jak to s plněním jeho nápadů vypadá. Řeč byla o výměně šéfa Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Nový ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) v pátek odvolal z funkce generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jana Kroupu. Jeho nástupcem jmenoval od dnešního dne Pavola Kováčika. Bez transparentního výběrového řízení. Babiš o tom samozřejmě věděl. Když na to byl Václavem Moravcem tázán, pravil: "Prosím vás, my nemáme čas na transparentní výběrové řízení." To je demokracie à la Babiš, nemáme čas, děláme si, co chceme.

Proč není čas? "My potřebujeme do ŘSD dostat nový impulz, větší tah na branku…" (Všimněte si, když se někde vyskytne problém, Babiš z obvyklého, přirozeného "já" plynule přejde do u něj nepřirozeného "my".)

Pojďme k "tahu na branku": od ledna 2014 byl Babiš místopředsedou vlády, ANO mělo a dále má v gesci ministerstvo dopravy. Déle než pět let (Babiš sám byl ze Sobotkovy vlády ke konci odvolán, ANO však zůstalo a on sám byl a je v pozici vicepremiéra a premiéra skoro pět let, dlouhou dobu) tedy tah na branku chyběl, už v Babišově éře chyběl, ale teď se jde na věc, odteď to prý pojede.

To je Babiš, hraje si na stále čerstvého, na až dosud neodpovědného, na vizionáře s tlustými spisy, který ale nedokáže stavět ani dálnice (teď na ně možná pustí Číňany, aby vyhověl politikovi, který "nic nevymyslel", Zemanovi). Babiš je kilová plechovka kaviáru, kterou když otevřete, tak v ní najdete pár gramů "jiker" ze slepice.