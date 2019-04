Benešová za Kněžínka: Vrací se Palermo. Justici bude řídit Zeman a "čapí" Babiš

Neexistuje pro stát rozumný důvod, aby se Benešová stala ministryní spravedlnosti. Bude to návrat do doby temna, kdy Česko začali ovládat kmotři.

Dva pro Česko klíčové děje: pražská policie navrhla obžalovat premiéra Andreje Babiše (ANO), jeho nejbližší rodinu a další lidi obviněné v kauze údajného padesátimilionového dotačního podvodu při výstavbě Farmy Čapí hnízdo. A ve čtvrtek odpoledne ohlásil demisi ministr spravedlnosti Jan Kněžínek, který se pokud známo nedopustil zatím žádné chyby, ale zároveň se dopustil dvou velkých "hříchů".

Na jeho místo navrhl Andrej Babiš Marii Benešovou, dlouholetou spojenkyni Miloše Zemana a členku týmu jeho poradců. (Slovo navrhl je nepřesné, pravděpodobně mu byla vnucena a on "návrh" prezidenta přijal.) Hlava státu Benešovou do vlády jmenuje 30. dubna.

Kněžínka je škoda, ve funkci neztratil tvář. Když letos poslanci jednali o tlaku Hradu na justici, ministr spravedlnosti řekl: "Byť se bavíme o osobách, které požívají imunitu, tak ono to může naplňovat znaky trestného činu minimálně ve stadiu přípravy, možná pokusu." Imunitu v dané věci požívá Miloš Zeman… Později Kněžínek prohlásil, že má důvěru v český justiční systém; to poté, co bývalá ministryně spravedlnosti a bývalá nejvyšší státní zástupkyně Benešová vypracovala pro prezidenta neveřejnou "analýzu", v níž konstatovala, že je možné si v Česku objednat trestní stíhání. (Neprozradila, z čeho to vyvodila.)

Policejní návrh obžaloby Babiše značí, že justice funguje, že se zatím neohne ani před premiérem a prezidentem. S výměnou Kněžínka za Benešovou proběhne zřejmě pokus o ovládnutí alespoň části justice.

Do schématu "výměna šéfa spravedlnosti" zapadá Babišova reakce na návrh policie, aby byl obžalován. Řekl totiž: "Je to zpolitizované a od samého začátku to beru jako organizovaný komplot." Celé vyšetřování a kontrola státním zastupitelstvím jsou zpolitizované, zásadní část justice pracuje na komplotu, vrchní žalobkyně Lenka Bradáčová samo sebou taky. Zoufalý, zločinný výrok. Opakované, vážné, ničím podložené obvinění.

Jak již zmíněno výše, Miloš Zeman a jeho lidé se ocitli v podezření, že se pokoušeli ovlivňovat české soudy včetně Ústavního soudu. Prezident je s justicí na kordy. Opakovaně mimo jiné kritizuje (slabé slovo) šéfa Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Iva Ištvana.

Se zatím neohnutou, nezemanovskou, neagrofertní, nebabišovskou justicí tedy není spokojen ani premiér, ani prezident. Překáží jim, že justice funguje. Vadí jim, že ministr Kněžínek justici věří a podporuje ji (co taky jiného má dělat). Odtud plyne: ministr spravedlnosti musí být vyměněn za někoho poslušnějšího. Zeman i Babiš by místo něj potřebují někoho ohebného.

Není důvod měnit Kněžínka

Pomohl by ohebný ministr s Čapím hnízdem? Vzpomeňme kupříkladu, jak premiér Babiš surově odstranil šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů Michala Murína (buď to bude bez skandálu, nebo se skandálem). Oč šlo? Zřejmě o zastrašení vyšetřovatele Čapáku, detektiva Pavla Nevtípila. Nezabralo to, Nevtípil necouvl.

Nová ministryně spravedlnosti by musela sesadit nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který sice není žádný Cattani, udržel si však pověst strážce nezávislosti žaloby, nahradit ho někým ohebným (mluví se o někdejším náměstkovi Benešové Danielu Volákovi), ohebný by pak odvolal Bradáčovou a její nástupce by musel "tlačit" na Čapák dozorujícího státního zástupce Jaroslava Šarocha. Složité a průhledné, jenomže, jak víme, zoufalí lidé dělají zoufalé věci.

Nástup Marie Benešové na spravedlnost se jeví jako absurdní. Přímo bolí představa, že za výše popsaných okolností převezme ministerstvo spravedlnosti dáma, která tvrdí, že si u nás lze objednat trestní stíhání čili že justice je něco jako mafie, nebo pracuje pro mafii.

Za druhé je tato paní dlouhá léta úzce spjata se Zemanem (seděla mimo jiné v Rusnokově vládě), který se pokoušel ovlivňovat klíčové soudy. Nejvyšší státní zástupkyní se stala právě v době, kdy byl Zeman premiérem, v časech velkého temna, opoziční smlouvy, tedy v době, kterou sám Babiš mnohokrát nazval Palermem. Absurdní, šílené.

Není nemožné, že ji nakonec ani sám Babiš nechce (odsouzení mu hned tak nehrozí, pokud půjde kauza Čapí hnízdo před soud, potáhne se roky a roky a šéf ANO premiérskou židli neopustí, ani ho to nenapadne, je to přece "komplot", "účelovka"). Se značnou pravděpodobností na tuto justici zničující výměnu tlačil Zeman, on si chce vyřídit účty se soudci včetně ústavních i s žalobci. A zároveň je to součást mocenských kšeftů, které on a Babiš spolu pečou.

Nebyl důvod, aby Kněžínek padl. Neexistuje pro stát rozumný důvod, proč by se Benešová měla stát ministryní spravedlnosti. Doufali jsme, že tyhle časy máme nenávratně za sebou. Nemáme. Mimochodem, kdyby to Benešová s justicí myslela dobře, nemohla by kývnout na nominaci prezidenta, který se pokoušel ovlivňovat nezávislé soudy.

Velmi vážně hrozí návrat do doby temna, kdy Česko začali ovládat kmotři. S justicí může být zle. Její nezávislost bude vážně ohrožena. A zároveň bude každý myslící občan vědět, o co kráčí, že si ji parcelují Zeman s Babišem.