Vláda: O čem teď Babiš sní, když náhodou spí? O Zemanovi. A ze spaní sténá

Babišova vláda? Jen zčásti. Její šedou eminencí, českým kardinálem Richelieuem, premiérem č. 2, je prezident, premiér se s ním o vládnutí pouze dělí.

Vláda Andreje Babiše se mění. Stále silnější vliv v ní má prezident Zeman. Podle ústavy nemáme prezidentský systém, v reálu jsme však sklouzli do systému poloprezidentského. Nastupují tři noví ministři, jednoho si vybral premiér Babiš (Karel Havlíček, ministr průmyslu), další prezident (Marie Benešová, spravedlnost) a třetího si vybrali komunisté (Vladimír Kremlík, doprava). Havlíček a Kremlík nejsou politici, Benešová političkou je, dříve ČSSD, nyní vyznavačka Zemana.

Změny jdou dál. Coby místopředseda vlády končí ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), nahradí ho šéfka financí Alena Schillerová a nový ministr průmyslu Havlíček. "Musíme popsat závislost na jednotlivých oborech a řešit problémy pracovní síly," pokusil se změny vysvětlit Babiš.

Brabec byl místopředsedou vlády, protože je loajální, ne proto, že by si premiér v době klimatické změny uvědomoval rostoucí cenu životního prostředí. A přece je to symbolické: sucho, oteplení, umírající lesy, obrovské české maléry, životní prostředí by mělo mít hlavní roli. Nemá.

Vládní změny ukazují, že Babiš vládnout neumí (nepřejme mu to, potřebujeme dobré vlády). Odstupující ministři průmyslu a dopravy (Nováková, Ťok) selhali, ministr Kněžínek nikoli, fungoval dobře, o to však hůř, že končí. Změna na spravedlnosti se proměnila v další Babišův malér.

Benešová je volbou Zemana, nikoli šéfa ANO, a prezident už má ve vládě šéfa zemědělství Miroslava Tomana. S justicí Hrad válčí, pokouší se ji ohnout, proto není dobré, že přichází hradní ministryně. Každý její krok bude vyvolávat podezření. Nepotřebujeme Zemanovu justici, nýbrž nezávislou justici.

Pro Babiše je zlé, že Benešová vyhnala lidi do ulic. V pondělí se v Praze i jiných městech demonstrovalo, v hlavním městě žádalo nezávislou justici asi 15 tisíc lidí a protesty mají pokračovat. Možná by se k nim rád přidal i Babiš, je to jen odhad. Zeman ho lapil do pasti, změna na spravedlnosti se objevila těsně po žádosti policie, aby byl premiér obžalován v kauze Čapí hnízdo, a Babiš teď vypadá, že to on si přitáhl Benešovou, aby ho zachránila. Omyl, má ji Zeman, Benešová se klidně může stát další pákou na manipulování předsedou vlády.

Čau, lidi, ten Fajt byl moc fajn

Zeman je hráč, politik, Babiše přehrál, má nad ním čím dál větší převahu, diktuje. Šéf ANO, vzpomeňme, si chtěl sám dirigovat zahraniční politiku, a jak to dopadlo. Musí koukat, jak Zeman řádí v Číně, uráží Česko, předjednává kontrakty, jako by byl ministr či premiér, cpe podezřelou firmu Huawei do české sítě 5G atd. Ne Babiš, Zeman řídí značnou část zahraniční politiky. Babišovi nechal Západ, kde ho nechtějí. V Americe prezidenta premiér "porazil", byl slavně přijat Trumpem. Ale nezmůže nic proti tomu, jak hlava státu Česku kazí reputaci v demokratickém světě.

Premiér by možná z vlády s chutí vypudil ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD), který mu ošklivě zavařil, poštval na něj světové osobnosti kultury kvůli odvolání ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta. Tohle Babiš nechce, rád by "venku" vypadal jako fešák. Však taky na Facebooku v "Čaulidi" Fajta chválí. Směšné. A zase: Staněk vykonal vůli Zemana, který Fajta nesnáší, a nyní je ten směšný ministr Hradem chráněn. (Mimochodem, i Brabec to měl u Zemana rozlité, porazil ho ve sněmovně při hlasování zákona o ochraně přírody a krajiny, marně prezident volal "nevěřte zeleným fanatikům".)

Další Babišova prohra, na dopravu usadí Vladimíra Kremlíka, který má máslo na hlavě. Pracoval na ministerstvu pod Alešem Řebíčkem a podepsal tehdy spornou rámcovou smlouvu na poskytování externích právních služeb za skoro půl miliardy korun. Smlouvy pro advokátní kanceláře později Nejvyšší kontrolní úřad označil jako nevýhodné pro stát. Řebíček dnes dělá pro šéfa KSČM Filipa a zjevně právě Filip dotlačil Kremlíka na dopravu.

Babišova mantra "řídit stát jako firmu" nefunguje. Jeho firemní manažeři (Ťok, Nováková) propadli. Strká do vlády další nepolitiky, je nepoučitelný. A politik Zeman si s ním hraje jak kočka s myší.

Nejde jen o ministry, o justici a o kulturu. V kuloárech se mluví o tom, že po eurovolbách Babiš odvolá šéfa Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Dušana Navrátila (v Číně se do něj Zeman při obhajobě firmy Huawei znovu obul). Pokud to udělá, opět vyhraje Hrad. Prezident tlačí i na odvolání ředitele BIS Michala Koudelky, chce to tu prostě řídit.

Babišova vláda? Jen zčásti. Její šedou eminencí, českým kardinálem Richelieuem, je Zeman, premiér se s ním o vládnutí pouze dělí. Částečně ve strachu, aby se Zeman nepostavil proti němu a ANO (jako to udělal premiéru Sobotkovi a ČSSD), částečně možná i v naději na udělenou milost. Můžeme však tušit, že ta by byla sakra drahá.

Vláda fungující jako úspěšná firma? Ale kdepak, firma v potížích, nebýt šlapající ekonomiky, bylo by zle. O čem teď asi Babiš sní, když náhodou spí? Ano, o Zemanovi. A ze spaní nejspíš hlasitě sténá.