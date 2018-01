Babiš se nakazil Zemanem, Junckerovi hrozí czexitem. Vadné. Unii by se ulevilo

před 2 hodinami

Český premiér uvízl v prezidentově síti, mává rukama, kope nohama, do toho dělá ramena, ale Brusel tím tyátrem nepřesvědčí.

Skončily volby, Miloš Zeman vyhrál, premiér v demisi a zároveň podruhé pověřený sestavením nové vlády Andrej Babiš jednal v Bruselu se šéfem Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem. Zůstáváme členskou zemí EU, zde leží naše budoucnost. V jaké pozici a s čím jel Babiš za Junckerem?

Jel tam jako muž, který vyhrál volby, ale vládu sestavil tak amatérsky, že nedostala důvěru. Ve sněmovně sice disponuje velkou silou, ale nedokázal si vyjednat podporu stran. Do Bruselu jel jako naprosto neúspěšný premiér s minimálním mandátem a nízkou důvěryhodností.

Zároveň tam jel coby trestně stíhaný předseda vlády, něco evropsky zcela exotického. Postavil se proti němu i evropský úřad proti podvodům OLAF. Ne vážně, tohle není na nějaké vyskakování si.

Jel tam po volbě české hlavy státu, přičemž Zemanovu první pětiletku západ Evropy vnímá jako obrat na Východ, etapu protiunijní a proruskou, populistickou. Stačí číst titulky zahraničních novin po jeho znovuzvolení. Nejvýrazněji to vyjádřily Süddeutsche Zeitung: Sieg der Angstmacher (vítězství strachotvůrců).

Do Bruselu letěl neúspěšný premiér ze země, kde vyhrál populista manipulující se strachem lidí. Nevypadá to jako dobrá vizitka a pozice, rozhodně ne vhodná na dělání ramen a machrování.

Občan od premiéra čeká, že bude pracovat ku prospěchu země doma i v zahraničí, nejvíc v Evropské unii, protože jsme na ní existenciálně závislí. Mimo EU půjdeme do háje, jak potvrzují všichni důvěryhodní ekonomové.

Babiš s Junckerem jednal o uprchlických kvótách. O tématu, jež je v unii poněkud pasé, a nic na tom nemění fakt, že u nás Zemanovi vyhrálo volby. Dobře, máme problém, že s námi Brusel vede řízení kvůli kvótám. Babiš ale šel tak daleko, že v centru unie vyhrožoval czexitem.

Údajně Junckerovi sdělil: "Českým občanům dokážu vysvětlit vše, ale systém povinných kvót nikoliv. Pokud budeme opět přehlasováni, tak to proevropské politiky a politické strany v Česku dostane do vážného nebezpečí." Varoval, že opětovné přehlasování může zavinit odchod Česka z unie. "Obávám se, že to může otevřít dveře populistům, kteří usilují o referendum o vystoupení z EU."

Nezvládá roli premiéra

Pravil premiér, který se na antiimigrační vlně vezl během sněmovní kampaně a surfuje na ní dál. Samo sebou Junckerovi neřekne, že ten postoj doma sám krmí a využívá, jen s ním hrozí. Premiér, který se ani nepokusil sestavit pořádnou vládu, předvedl se jako vládní "nemakačenko" (slovy Václava Klause) vyhrožuje czexitem. Absurdní.

Dělá to v situaci, kdy se EU mění, sílí dohoda Francie a Německa, unie zvládla uprchlickou vlnu a řeší budoucnost. Nevíme, co mu Juncker odpověděl na tu výhrůžku, klidně však mohl říct: "No to je skvělé, to si ulevíme." Česko není Británie, kvůli nám se EU nezhroutí, zato my bez ní ano.

Co jsme od Babiše čekali? Ano, že se bude snažit odvrátit štráf za neplnění kvót, ale především že bude v Bruselu i doma pracovat na uklidnění. Metoda vydírání (když se navíc vydírací potenciál blíží nule) je to nejhorší, co mohl zvolit. Juncker mohl vytáhnout fotografie lidí slavících Zemanovo vítězství v Top hotelu v Praze: extremisté, proruští aktivisté, lidé s protiimigrantskými a protiunijními postoji, vyznavači Putina a odpůrci NATO. Co by tak asi Babiš řekl? Sorry jako?

Premiérova bruselská mise skončila zklamáním, nechápe svoji roli, nechová se jako premiér, dál pokračuje v domácí kampani, která ovšem Brusel nezajímá. Babiš se nakazil Zemanem, i on přece dělal pět let nepřetržitou kampaň.

Když premiér v Bruselu tvrdil: "Chci silnou unii a proevropské Česko," znělo to zřejmě podobně, jako když Miloš Zeman v debatách s Jiřím Drahošem tvrdil, že je "eurofederalista" a podporuje NATO. Fake jako Brno.

Babiš samozřejmě ví, jak v Evropě koukají na Zemana, proto při rozhovoru pro list Le Soir tvrdil, že s ním nemá prakticky nic společného, ale zároveň dodal (věda, že to na Hradě taky budou číst), že je to jeho prezident a podporuje ho. "On mě také podpořil," děl bezelstně. "Je proti němu vedena hrozná kampaň." Realita je přesně opačná, Zeman vede "hroznou kampaň" proti unii a západnímu myšlení.

Babiš od voleb předvádí, že zatím roli premiéra nezvládá. Uvízl v Zemanově síti, mává rukama, kope nohama, do toho dělá ramena, ale Brusel tím nepřesvědčí. Měl by polevit v domácí kampani a začít makat: na demokratické vládě s důvěrou (neopřené o mix pravého a levého extrému) a na důvěryhodnosti Česka, jež vyhynula jak pyrenejský kozorožec.