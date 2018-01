Babiš: Zemi ovládá mafie. Vydali ho. Slušný prezident už ho nemůže jmenovat premiérem

před 11 hodinami

Premiér už nebrání jím nebo jeho lidmi ovládané instituce, ale je s nimi v osudovém konfliktu. To je zdrcující, Česku nebezpečný střet zájmů.

Sněmovna v pátek odpoledne vydala k trestnímu stíhání premiéra a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše a šéfa klubu poslanců ANO Jaroslava Faltýnka. Ze 180 hlasujících poslanců bylo 111 pro a 69 proti. Jednání se zvrhlo v něco zcela nenormálního, absurdního: premiér země pravil, že v Česku je možné objednat si stíhání a dostat někoho do vězení.

Zběsilý, vzteklý útok na právní stát od politika, který seděl tři roky ve vládě jako vicepremiér, jehož hnutí bylo součástí minulé vlády a jehož ministr řídil a řídí spravedlnost.

Poslanec TOP 09 Kalousek opakovaně vyzval ministra spravedlnosti Pelikána, aby dementoval, že žijeme v zemi, kde je toto možné, nebo aby z toho sám vyvodil politickou odpovědnost. Pelikán neřekl ani měkké f, mlčel. Zjevně proto, aby si nepopudil svého šéfa.

Na jednání o vydání Andreje Babiše se ukázalo, proč je obrovskou chybou, když má země stíhaného premiéra. Obviněný se může hájit v podstatě jakýmikoli výroky, může lhát, útočit, je mu dovoleno mnohé. Viz třeba případ Davida Ratha. Jakmile se to přihodí premiérovi, logicky se dostane do střetu se "státem", který řídí, ocitne se ve zdrcujícím střetu zájmů.

Už nebrání jím nebo jeho lidmi (máme jednobarevnou vládu bez důvěry) ovládané instituce, ale je s nimi v osudovém konfliktu.

Babiš je jasný příklad, lépe to vidět nemůžeme. O kauze Čapí hnízdo řekl v parlamentu toto: "Proč je to politicky motivováno? Zkuste teď přemýšlet. Proč policie požádala o naše vydání v nejzazší možný termín, těsně před volbami, v srpnu 2017? Proč požádala, když to není politické zadání a objednávka? A to je hlavně objednávka mafie. Mafie, která tady kradla miliardy ve spolupráci s vybranými politiky." Dál: "Žijeme v zemi, kde si můžete objednat stíhání a objednat pravděpodobně, dostat někoho do vězení."

Slyšeli jsme křik zoufalce, který možná je nevinný, vinu určí soud, ale zároveň zemi neskutečně škodí. A totéž činí jeho partaj, která se chová jako stádo vyplašených ovcí, dětí, kterým berou tátu. Žádná strana, která chce předělat stát k lepšímu, nemůže toto dopustit.

Justice pod palbou premiéra

Vzpomeňme, jak Babiš vítal zásah policie na Úřadu vlády v roce 2013, na něm postavil úspěch svého hnutí. Babiš, jeden z klíčových spolutvůrců politicko-kšeftařského systému, neustále mluví o mafii a označuje kdekoho za zločince, lidi, kteří nikdy nebyli stíhaní! Pro něj presumpce neviny neplatí, presumpce neviny je jen on.

Reagovali četní poslanci, někteří třesoucím se hlasem, asi si uvědomují, co Babiš páchá, jak ničí stát. Zareagoval i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. "Má-li pan premiér nebo kterýkoliv jiný politik důvodné poznatky o tom, že postup a rozhodování orgánů činných v trestním řízení je ovlivněno či manipulováno, nechť se s nimi obrátí přímo na mě nebo na státní zastupitelství."

A ještě: "Nepodložená politická prohlášení o vyšetřování podrývají důvěryhodnost justice. Ta se nemůže bránit." Politici "zpochybňují důvěru ve spravedlnost jakožto jednu ze základních hodnot, na kterých je naše společnost vystavěna".

Babišovo hnutí ANO toto vůbec nechápe a neakceptuje, ministr spravedlnosti Pelikán si netroufne ani pípnout. Smutné sledovat toto v době výročí upálení Jana Palacha a Palachova týdne.

Žádný normální prezident, jemuž leží blaho země a její dobré jméno v zahraničí na srdci, by podruhé takového premiéra nejmenoval. Hnutí ANO má mnoho dalších osob (po dnešku už asi nelze říci osobností), které by zvládly složit vládu a nějak ji řídit (takovou jako nyní levou zadní).

Upřesňuji, aby bylo zcela jasno: žádný slušný prezident by nejmenoval premiérem člověka, který jako premiér totálně zpochybnil Česko coby právní stát. Nemyslitelné. Navíc poté, co do Česka dorazila a byla zveřejněna zpráva evropských vyšetřovatelů OLAF, jež se s českou policií shoduje.

Odteď je Babiš zcela v rukou Zemana. (Dá milost, nedá milost? Dá ji i rodině, nedá ji i rodině?) Policie a žaloba se ocitly pod neskutečným tlakem premiéra a jeho lidí. Česko jako stát, kde jsou ctěny soudy a státní zástupci, končí. Navenek jsme banda komiků křížených s padouchy.