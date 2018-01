Miláček štěstěny Babiš v koutě. Zeman se od něj odtáhl, rodí se konflikt

před 11 hodinami

Prezident chce náhle přijímat "s pokorou" rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení, chce 101 podpisů poslanců, šéf ANO už není něco extra.

Předseda vlády Andrej Babiš a šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek v úterý dopoledne oznámili, že se nechají vydat k trestnímu stíhání. Zajímavé je, co se okolo kauzy Čapí hnízdo v poslední době seběhlo, nejdůležitější pak je posun ve vztazích Miloše Zemana a premiéra.

Co se odehrálo? Předseda ANO opakuje, že obvinění kvůli dotaci pro Čapí hnízdo je "účelovka", stojí za ním mafie, komisař Nevtípil nemá důkazy, lže a on sám samozřejmě nikdy nic nespáchal.

Před koncem roku do Česka dorazila zpráva OLAF; díky médiím byla komplet zveřejněna. Evropský úřad proti podvodům doporučil unijním úřadům, aby dotaci na Čapí hnízdo České republice neproplatila. Ve zprávě se píše jak o podvodu, tak o Babišovi a jeho rodině. Poslanec Faltýnek zpochybnil OLAF, neboť šéf úřadu Giovanni Kessler byl trestně stíhaný. Těžko však věřit, že by OLAF ovládala česká mafie.

I po zprávě OLAF jsme slyšeli stále to samé: není důkaz, za vším stojí mafie, komisař Nevtípil lže atd. Zároveň strany vyjma ANO opakovaly, že Babiše a Faltýnka vydají.

Minulý týden začalo jednání o důvěře vládě. Před poslanci vystoupil prezident Zeman a řekl: "Nechme pracovat orgány činné v trestním řízení a přijměme s pokorou jejich rozhodnutí." Ta slova zněla jako pobídka k vydání obou pánů. Velmi zajímavé. Při odchodu ze sněmovny Zeman sdělil, že pro druhé kolo bude od Babiše předem žádat záruku, že má podporu 101 poslanců. Změnil postoj.

Během prvního dne jednání o důvěře se ANO pokusilo zpochybnit komisaře Nevtípila. Na mandátový a imunitní výbor sněmovny byl pozván exdetektiv Komárek. Měl tam "dosvědčit", že je Nevtípil spojený s mafií, s "kmotrem" Rittigem a jeho lidmi.

Stojí za připomenutí, co sdělila vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová o exdetektivovi, který osočil Nevtípila před soudem na základě údajného odposlechu ze spisu Berreta: "Pan obviněný Komárek obsah odposlechu vámi označené věci nezná a ani jej znát nemůže, neb se s nimi nikdy neseznámil. V tomto kontextu je třeba hodnotit obsah i validitu jeho slov." Vážné zpochybnila Komárkovy výroky.

Těsně před prvním kolem voleb se staly dvě důležité věci. Andrej Babiš se setkal s kancléřem Hradu Mynářem a poradcem prezidenta Nejedlým. Teprve poté vystoupil a podpořil Miloše Zemana v přímé volbě.

Není zvyklý na diktát

Těsně po prvním kole Babiš Zemana sice opět doporučil, ale vyzval ho, ať se zbaví Mynáře a Nejedlého, což předtím nikdy neudělal. (Přitom se zdá, že pro prezidenta je nemožné se těch dvou pánů zbavit, což Babiš ví.)

O dva dny později ministr vnitra Lubomír Metnar, muž blízký Zemanovu příteli Martinu Pecinovi, odmítl exdetektiva Komárka zbavit mlčenlivosti. Ztratilo tedy smysl, aby chodil před poslance, musel by tam mlčet. Rána pro Babiše, který také hned litoval, že Metnar exdetektiva mlčenlivosti nezbavil.

V úterý, v den pokračujícího jednání o důvěře vládě, Babiš spolu s Faltýnkem oznámili, že se nechají vydat: "My jsme nikdy nepochybovali s kolegou Faltýnkem, že se necháme vydat. Samozřejmě že se necháme vydat, samozřejmě, je to jasné," pravil premiér.

Velmi nervózně řekl: "Děláte ze mě lidskou zrůdu, která v tom nechá svoji rodinu a děti… Nenechám v tom moji rodinu, ta je pro mě důležitější než politika. Je to prasárna a svinstvo." V úterý dopoledne pak imunitní výbor doporučil premiéra i Faltýnka policii vydat.

Jak vývoj chápat? Babiš prohrál bitvu o nevydání (ostatně by vypadal jako zbabělec, kdyby sebe spasil, ale ženu a děti v tom nechal lítat). Stále víc se ocitá v rukou Zemana, ten má navrch. Od Babiše se odtáhl, náhle chce přijímat "s pokorou" rozhodnutí policie a žaloby, které nedávno napadal, náhle chce 101 podpisů poslanců, zkrátka šéf ANO už není něco extra.

Premiér, který absolvoval setkání s Nejedlým a Mynářem (nevíme, jak proběhlo, víme jen, že po něm Zemana doporučil voličům, protože "nekrade"), po prvním kole opakovaně žádá jejich odstranění z Hradu!

Nelze to vidět jinak než jako konflikt mezi premiérem a prezidentem, konflikt, jehož hybateli jsou Mynář a Nejedlý (mluvčí Ovčáček se do Babiše nenaváží, byl vynechán). Babiš není zvyklý, aby mu někdo diktoval. Neútočí zatím přímo na Zemana, jen na jeho lidi.

Nyní je zcela v rukou Zemana, který jemu i jeho rodině může dát milost (abolici, zastavit navěky trestní stíhání). Andrej Babiš, který je zvyklý rozkazovat, velet, být jednička, se dostal do stresující pozice, již posílila zpráva OLAF a jeho vlastní neschopnost vyjednat si podporu pro vládu.

Ještě ke všemu ztratil jistotu, že Zeman vyhraje druhé kolo volby. Musí počítat i s eventualitou, jež se donedávna jevila jako nemožná. Babiš až dosud všechno investoval do Zemana, teď by se mu to mohlo vymstít. Nejisté časy pro miláčka štěstěny.