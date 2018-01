Zeman si Drahoše na chleba nenamaže. Zeslábl, bál se chodit do debat, je čas na změnu

před 11 hodinami

Zeman je archeopteryx české politiky, jeho doba končí. Přišel čas na obnovu prezidentského úřadu, nastolení obyčejné slušnosti.

Čekají nás dvě debaty finalistů druhého kola přímé volby. Pokud se Miloš Zeman a Jiří Drahoš dokážou domluvit, kde setkání proběhnou. Panuje dojem, že favoritem debat je prezident, stejně jako byl až do prvního kola favoritem volby, že je nej nej rétorem a v podstatě nemůže být poražen. Objevují se dokonce názory, že si Zeman "Drahoše namaže na chleba", protože bývalý šéf Akademie věd bude v přímém přenosu nervózní a nezkušený.

Jak to tedy je, vážně Jiří Drahoš nemá šanci, neměl by to nakonec rovnou položit, když ho čeká takový debatérský Goliáš? Dále se má za to, že debaty budou mít rozhodující vliv na postoje voličů. Vážně? Skutečně jde jen o to, kdo koho "překecá", "převálcuje" před kamerou?

Zeman loni na jaře oznámil, že bude kandidovat znovu a že se nebude účastnit žádných debat s protikandidáty. Proč? Aby ukázal, jak si je namaže na chleba? Pokud je tak dobrý, neporazitelný diskutér, proč si sám zakázal sérii snadných vítězství, jež by mu jistě pomohla (a mohl mít třeba přes padesát procent v prvním kole)?

Odpověď známe, Zeman je churavý, nechtěl, aby to bylo vidět, což se v prostředí, které není jeho "domácí" (jako TV Barrandov) nebo jemu nakloněné (TV Prima), snadno může stát. Dál je zřejmé, že si Zeman věří mnohem méně než ještě poměrně nedávno. Není divu, zvykl si na pohodlí, na barrandovské fórum, kde nediskutuje, ale káže, kde mu nehrozí žádná ošidná otázka. V téhle selance je teď perfektně "vytrénovaný".

Dál má trénink z mnoha návštěv krajů, kde je to podobné, sedí na tribuně, občané ho buď velebí, nebo položí jednu otázku, na niž prezident odpoví, ale další možnost už tazatel nedostane. Kolem ochranka a policie. Na setkání s prezidentem chodí především jeho příznivci, kteří případné nepříjemné otázky vypískají. Zeman je zvyklý omílat stále dokola to samé takřka stejnými slovy, navštívit více jeho mítinků je nesmírně nudné. Duel s Drahošem bude jiný.

Útočí, uráží, lže. Přestává to stačit

Zeman má vysoce inteligentní mozek, výtečnou paměť, na tom se shodují jeho následovníci i odpůrci. Zároveň ale dávno nic nového nenabízí, žádnou pozitivní změnu. Obhajuje post, drží si to svoje. Změnu představuje Drahoš (akademik s rovněž vysokou inteligencí), který dosud proslul tím, že je "nemasný neslaný", tedy že nikoho nenapadá, odpovídá rozvážně až rozvlekle, neútočí, nenadává, nemluví sprostě jak dlaždič.

Zeman potřebuje přitáhnout k urnám svoje voliče, kteří v prvním kole zůstali doma, případně zlanařit voliče relativně úspěšných protikandidátů; třeba Pavla Fischera, "konzervy", který se vymezil vůči homosexuálům a přátelsky si tím naklonil část katolické obce.

Hlava státu už to dnes neumí jinak, než že útočí, uráží, lže (naposledy, když tvrdil, že ho Drahoš "poprosil", aby s ním šel do debaty, což není pravda). Jenomže u nezemanovských voličů není poptávka po vulgárních útocích, po "namazání si soupeře na chleba", po lžích a manipulacích. A už vůbec ne (a to se týká i voličů, kteří to hodili Fischerovi) po odchodu Česka z EU a NATO, po obratu k Moskvě, po vytírání podlahy lidskými právy.

Zeman je sice silný soupeř, ale velmi zranitelný. Bál se debat, musel couvnout ze svého slibu debat se neúčastnit, zůstat jako pánbíček na obláčku. Má slabiny: jeho vztah k Putinovi, zbabělé prohlášení čtyř nejvyšších ústavních činitelů vůči Číně, nepřijatelnost pro evropské politiky, ale především, a na to jsou tuzemci citliví, své okolí, své spolupracovníky, Mynáře bez prověrky na přísně tajné, Nejedlého, který v Rusku nahrazuje českého velvyslance, a Ovčáčka, který funguje jako mašina na urážení soupeřů a celých skupin občanů.

U naprosté většiny voličů Fischera, Horáčka a Hilšera, o které v druhém kole půjde, tohle nefunguje, tohle odmítají.

Zemanovi tentokrát nemusí fungovat ani útoky a kladení pastí (migranti a Drahoš coby "vítač", jímž rovněž není). První kolo volby ukázalo, že se začíná měnit atmosféra v zemi, vulgarita, která trvá pět let, mnoho voličů unavuje, odpuzuje, znechucuje. Taky proto debaty nemusejí mít rozhodující vliv: rvaček už bylo moc, roste poptávka po něčem, co spojuje, nestraší. (Samozřejmě se to netýká tvrdého jádra Zemanových voličů.)

Drahošovi stačí být slušný, klidný, stačí mu Zemana neurážet, jen poukazovat na jeho slabiny, na nové kumpány z SPD (prosinec 2017), na inklinaci k lidem, jako je Martin Konvička (17. listopad 2015) a Tomio Okamura, na podporu strachu a nenávisti.

Pravda o Zemanovi? Změnil se, zeslábl, bál se chodit do debat se svými vyzyvateli, je sice "matador", archeopteryx české politiky, ale jeho doba končí, přišel čas na změnu, na obnovu prezidentského úřadu, nastolení obyčejné slušnosti, bez níž žádná společnost nefunguje dobře.