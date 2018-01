Vláda bez důvěry: Zeman to zpackal, Babiš to zpackal, mýtus politických obrů padl

před 2 hodinami

Varianta rozumná: prezident pověří jiného politika ANO sestavením vlády a může vzniknout silný, moderní kabinet opřený o demokratické strany.

V den, kdy se před 49 roky v Praze upálil Jan Palach, aby vyburcoval okupovanou společnost z apatie, menšinová, jednobarevná vláda Andreje Babiše nezískala důvěru sněmovny. Šlo to hladce, hlasování jasné jak facka: ANO nezískalo ani jeden hlas od jiných stran, ani ťuk.

Jednání nebylo napínavé, nikdo nepočítal, že by Babišův kabinet uspěl, sledovali jsme lichý pokus. Jako by o podporu poslanců ani nešlo. Jenže žijeme v parlamentním systému a o sněmovnu podle ústavy jde, jinak vláda nemá legitimitu. Od úterý je to jen správce čekající na vystřídání.

Roky jsme krmeni dvěma mýty. První: Miloš Zeman je matador české politiky, Mistr, nikdo jiný u nás techniku vyjednávání, ovlivňování neumí tak jako on. Druhý: Andrej Babiš je špičkový manažer, který chce stát řídit jako šlapající firmu, je schopen vyřešit jakoukoli situaci, umí jednat a vyhrávat. To je velmi důležitý faktor: vyhrávat.

Zeman i Babiš jsou vnímáni jako automatičtí vítězové, mimořádně schopní jedinci, kteří si vždy poradí. Jejich spojení je bráno jako obří synergie jedněmi, jako velké riziko druhými.

Prezident ale se svou vládou prohrál na celé čáře, nepomohlo ani to, že si pozval vládní nováčky a proklepl si je, ani to, že šel osobně do sněmovny "menšinovku" doporučit. Pokusu sám nevěřil, už cestou ze sněmovny dal najevo, že s touhle vládou nepočítá, a oznámil podmínku pro další kabinet, tedy že bude chtít od Babiše záruku 101 poslanců, jinak ho podruhé nejmenuje premiérem.

Zeman věděl, že je to marný pokus, poslancům neopomněl říct: "Zdůrazňuji, že to není prezident, který by měl jednat o vládě. To není jeho funkce." Neúspěch hodil na hrb premiérovi.

Zemanovi se nedůvěra vládě 2018 nehodí do krámu, oslabuje ho v druhém kole prezidentské volby. Jiří Drahoš mu může v debatách předhazovat, že první pokus "zvoral", že selhal, využil situaci místo pro nás jen pro sebe. (Strhl na sebe pozornost, předváděl, jak snadno zvládá "řemeslo", tedy že má premiéra i vládu raz dva, jenže ona to taky raz dva projela.)

Kdyby Zemanovi leželo na srdci blaho Česka…

Stejně zklamal supermanažer Babiš. Ukázalo se, že je něco jiného mluvit na náměstích o neschopných tradičních stranách a o tom, jak on by sestavil vládu machrů, která zemi promění v ráj, a něco jiného je to pak v reálu předvést. Menšinovka je bída s nouzí (silné osobnosti do ní nepůjdou, když nemá vyjednanou podporu a je koncipována jako sbor Babišových, případně Zemanových, oddaných a poddaných).

Kdyby byl Miloš Zeman skutečně schopný a odpovědný politik a kdyby mu leželo na srdci blaho Česka, nutil by Babiše do vlády koaliční, sestavené s demokratickými stranami. Bylo by to možná šlo, jen by se byl musel poněkud sebezapřít.

Všimněme si, jak dnes jako by vláda ani nebyla důležitá. Pozornost se soustředí na osud obviněného Babiše, bude vydán policii, nebude vydán, pokud nebude vydán, co za to nevydávajícím poskytne. A na druhé kolo prezidentské volby. Tam, cítí občané i zahraniční pozorovatelé, se bojuje o budoucnost Česka, buď couvneme na Východ, nebo setrváme na Západě.

Je vina Zemana a Babiše, že teď nejde o vládu, protože dobrá a silná vláda (ne jakovláda, která si obskurně dohaduje podporu pro zákony tu u extremistů, tu u komunistů, případně, v nejhorším, u demokratů) je přesně to, co potřebujeme, abychom uspěli doma i v EU (pokud nás z ní Zeman nevypudí).

Řešení temné situace, v níž jsme uvízli? Jistě ne nechat kabinet bez důvěry zahnívat celé měsíce a dělat si, co chce (to byl původní Zemanův plán, jak víme). Řešení se vztahuje k osobě Andreje Babiše, musí se vyřešit jeho potíže.

Pokud ho sněmovna vydá k trestnímu stíhání, je takřka nemožné, aby premiéroval, bylo by to jen o něm, o jeho výsleších, soudních stáních atd. Pokud ho sněmovna nevydá, bude to špatný signál pro společnost a Babiš bude za sraba, který v tom nechal rodinu (nenechal, sám v úterý požádal o vydání).

Další varianta: Zeman dá Babišovi a všem dalším obviněným milost (abolici), zastaví trestní stíhání. Byl by to na jednu stranu výsměch české justici, signál, že jí hlava státu nevěří, na druhou stranu by to politický pat zřejmě vyřešilo.

Varianta velmi rozumná: Zeman (nebo čerstvý příští prezident) pověří jiného politika ANO sestavením vlády, Babiš si vyřeší své osobní problémy, podaří se mu třeba očistit se u soudu, a pak se jako lev řvoucí vrátí do špičkové politiky. Jeho ministři měli justici teď čtyři roky pod sebou, tak snad šlape, maká… Bez Babiše budou ochotny do vlády vstoupit demokratické strany a může vzniknout silný, moderní kabinet.

Nepřeslechněme však základní zvěst, kterou nám neúspěšný pokus o "bude líp" vládu přinesl: Zeman to zpackal a Babiš to zpackal, neuspěli, prohráli, země zbytečně ztratila tři měsíce.