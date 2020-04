Bezdomovci teď potřebují pomoc a ochranu. Ne zavřít do lágru

Lidé beze střechy nad hlavou jsou občané jako my, mají stejná práva. Hodně se mluví o tom, jak Česko koronavirus změní. Tady máme možnost tu změnu názorně předvést.

Víme, jak málo ochrany vláda poskytla zdravotníkům. Ještě méně pomohla domovům pro seniory. Existuje ale další skupina obyvatel, která byla zanedbána ze všech nejvíc - bezdomovci. A sociální pracovníci, kteří se o ně denně starají.

Vláda na Česko uvalila karanténu. Pro "domovce" to znamená, že mají co nejméně vycházet z domova. Část si našila roušky, jež vláda nařídila nosit, ale nedodala. Nakoupili si nebo někde splašili dezinfekci. Pro naše spoluobčany bez střechy nad hlavou je ta situace řádově horší. Mají málo informací. Přísná hygiena pro ně představuje obří problém. Hrozí, že z okraje společnosti spadnou až kamsi pod něj. Lidé, kteří na ně už tak koukají spatra, v nich uvidí zdroj nákazy.

Vládě a městům riziko plynoucí v "době hygienické" z bezdomovectví po čase došlo. Reagují různě. Kupříkladu 150 pracovníků organizace Sananim dostalo přiděleno 100 jednorázových roušek. V současné době se v terénu starají o 2500 klientů, bezdomovce a narkomany, mezi nimiž zamezují šíření nebezpečnějších nemocí než covid-19.

Velká města by lidi bez domova ráda dostala z ulic. Bojí se vysokého rizika šíření nákazy. Praha se snaží bezdomovce ohrožené nákazou nebo s nařízenou karanténou ubytovat pokud možno v kamenných budovách. Magistrát nabízí ručení za případné škody a platbu a garantuje výkon sociální práce. - Ovšem třeba v Praze-Troji otevřela Arcidiecézní charita stanové městečko. Bezdomovci tam spali ve stanech, i když v noci mrzlo. Mnohem vhodnější by bylo, aby byli ubytováni v nyní vyprázdněných hotelech, hostelech a ubytovnách, jejichž majitelé by si aspoň něco za ubytování vydělali.

Objevují se otřesné přístupy (nejen k lidem bez střechy). Na jeden upozornila organizace Food not Bombs Plzeň. Její členové vyjádřili znepokojení po tiskové konferenci vedení města. Radní pro bezpečnost Martin Zrzavecký podle Food not Bombs "lidi bez domova dehumanizuje, mluví o nich jako o jedincích, před kterými je nutno chránit 'naše Plzeňany'. O jedincích, kteří by měli šířit nákazu covid-19 mezi majoritní společnost. O jedincích, kteří by měli být 'exportováni' na nově připravované místo, o kterém stěží můžeme říct, že by naplňovalo představu o důstojnosti života".

Zrzavecký na tiskovce oznámil, že město pro bezdomovce vyčlenilo prostor, "který není v přímém kontaktu s občany" (jako by lidé bez domova nebyli občany), v průmyslové části Plzně, "abychom ochránili naše Plzeňany od lidí, kteří by mohli trpět nákazou koronavirem". Celou oblast bude "monitorovat Policie České republiky a městská policie".

Bezdomovci jsou občané jako domovci. Mají právo si jít sehnat jídlo, projít se v parku, žít. Není možné je zavřít do jakéhosi "kárného tábora". Jistě, pokud se u nich nákaza objeví, i oni spadnou do karantény a nesmí nikam.

Vojáky proti gastarbeiterům

Městský úřad Stříbro oznámil: "… mírně narostla majetková kriminalita a v souvislosti s dopadem covid-19 na ekonomiku očekáváme určitý dopad na zaměstnanost zejména u agenturních pracovníků (nejen oni mohou být rizikem, máme vlastních dostatek)." Jedná s Úřadem práce a na Facebooku píše: "Bezpečnost Vás občanů je pro nás prioritou, a proto požádám zástupce Armády ČR o posílení hlídek MP ve městě." Prý již mají "dobrovolníky z řad armády". Oslovuje občany, kteří by "měli zájem o účast v sousedských hlídkách", ať kontaktují vedení města. Cílem prý je "ochránit slušné občany". - Strašné. Z agenturních pracovníků udělají kvůli koronaviru potenciální kriminálníky.

Existují profesionální návody, jak se o sociálně slabé občany postarat. Platforma pro sociální bydlení zveřejnila "Opatření pro ochranu osob bez domova v souvislosti s nemocí covid-19 způsobenou koronavirem SARS-CoV-2". Její návrhy vycházejí ze zahraniční praxe, naší legislativy a z práce expertního panelu pro prevenci vystěhování.

Nabízí plán, který města mohou použít. Namátkou doporučuje "vytvořit akční skupiny zaměřené na bezdomovectví a koronavirus, ve kterých zasedají zástupci obce, policie, sektoru bydlení, sektoru veřejného zdraví, sektoru bezdomovectví, osoby se zkušeností bezdomovectví, širší dobrovolnický sektor a další relevantní aktéři". Za nezbytnou považují komunikaci mezi obcí a poskytovateli služeb.

Platforma říká, že se nákaza mezi bezdomovce "dostane spíše skrze zaměstnance nebo členy neformálních podpůrných sítí než klienty (zkušenost z epidemie SARS), a proto by se komunikace rozhodně měla vyhnout zaměření na uživatele služeb jakožto zdrojů nákazy". - Co na to město Plzeň?

Osoby bez domova je potřeba chránit "před represivními opatřeními zavedenými ve stavu nouze … nemohou se vrátit domů nebo odejít z veřejného prostranství, nemají dostatek informací o aktuálním stavu, a proto jsou výrazně více ohroženi a potřebují zvýšenou ochranu".

Platforma doporučuje, aby byli vážně zdravotně ohrožení bezdomovci (starší s plicními problémy) umísťováni do sociálních bytů. Dále doporučuje "využít prázdné hotelové, ubytovací a Airbnb kapacity nebo i veřejné budovy pro dekoncentraci ohrožených osob". O stanových městečkách nenajdete nic.

Bezdomovci potřebují pomoc, ne zavřít do lágru. Jsou občané jako my, mají stejná práva. Hodně se mluví o tom, jak svět i Česko koronavirus nenávratně změní. Tady máme možnost změnu předvést. Postarat se o ty nejslabší. Stát a města to nemohou nechat jen na dobrovolnících, kterých je sice dost, ale mají velmi omezené možnosti.