Blatný zůstává. Babiš neposlouchá Zemana, jejich spojenectví se chýlí ke konci

Miloš Zeman nestojí o zesláblého politika, který neposlouchá na slovo. A Andrej Babiš by nebyl Babiš, kdybychom viděli, že se stal Zemanovou loutkou.

V pondělí 22. března uběhl rok od prvního ohlášeného úmrtí na covid-19 v Česku. Rozezněly se kostelní zvony. Houkaly sanitky. Lidé drželi minutu ticha. Dobrovolníci z Milionu chvilek pro demokracii nad ránem namalovali na dlažbu Staroměstského náměstí v Praze 25 tisíc křížů za našich skoro 25 tisíc obětí koronaviru. Aby nás probrali a upozornili, že umírají lidé, ne čísla.

A večer se v Lánech sešel premiér Babiš s prezidentem Zemanem. Hradní mluvčí Ovčáček jako zásadní téma ohlásil personální otázky, rozuměj odvolání ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) a ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) z vlády.

Je důležité vědět, za jakých námi prožívaných okolností schůzka v Lánech probíhala. Skoro 25 tisíc mrtvých lidí v jasném spojení s covidem, to je více než napočítáme obyvatel Strakonic. A v této situaci Zeman usiluje o odvolání ministra zdravotnictví nikoli proto, že by katastrofálně selhal, ale protože trvá na tom, abychom používali ruskou vakcínu Sputnik V jedině tehdy, pokud ji schválí Evropská léková agentura (EMA). Zároveň Zeman prosazuje, aby byl z vlády odstraněn západní ministr zahraničí Petříček, a to v situaci, kdy nám intenzivně pomáhá Evropská unie.

Řečeno natvrdo, Zeman se stará o zájmy Moskvy, případně Pekingu, nikoli o zájmy naše. Žijeme v tvrdém lockdownu, jsme uvězněni v okresech, takřka nic nesmíme, naše životy jsou naruby, ale prezident si jede to svoje, to ruské a čínské.

Ještě jedna okolnost je důležitá a typicky "lockdownová" - vláda drsně omezila naše základní práva, nejen volnost pohybu, ale i právo masově demonstrovat. Nacházíme se ve stavu, kdy nemůžeme vyjít na pražskou Letnou a dát Zemanovi jasně najevo, že s jeho útokem na vládu nesouhlasíme, že s jeho hazardy, jako je očkování neprověřenou, v Rusku vyrobenou, nekontrolovanou vakcínou (která je jistě výtečně vymyšlena, ale čert ví, jak je vyrobena), nesouhlasíme.

Sice nesmíme masově demonstrovat, ale místo statisíců lidí na Letné Babiš dostává jinou zpětnou vazbu (a zdá se, že ji vnímá). Průzkumy veřejného mínění, které ukazují, že jeho hnutí ztrácí a opozice, dvojkoalice Pirátů a STAN, posiluje.

Předpokládám, že Babiš chce ještě jednou vyhrát volby, ještě jednou premiérovat a dál zvyšovat svůj osobní majetek. Urvat další čtyři roky, kdy budou policie a státní zastupitelství odsouvat rozhodnutí o dotaci pro Čapí hnízdo a jiné kauzy.

Kulisy se změnily

Jenomže se změnily kulisy. Nežijeme v zemi rostoucí ekonomiky, ale v sužované zemi, jež patří mezi nejhorší na světě v boji s covidem také kvůli Babišovi. Ten stín na něm leží jako balvan.

Změnil se i Zeman. Máme jiného prezidenta. Dělá kiksy, neovládá se. Působilo až komicky, jak obří chybu udělal, když veřejně vyrukoval proti Blatnému a neopanoval se, musel do toho zatáhnout i Petříčka. Kdyby byl odvolání Blatného dohodl v zákulisí, jak to dřív uměl, kdyby byl na Babiše zaklekl "za dveřmi", asi by odvolání ministra, který zpochybnil počty mrtvých na covid a nepůsobil přesvědčivě, nevyvolalo odpor. Jenomže změněný, zesláblý Zeman nemlčel a vyklopil svá toužebná přání veřejně. Spojil je se Sputnikem, další bota.

Dostal Babiše do situace, kterou si tento suverén (na pětníku) nemůže dovolit. Nemůže ze sebe nechat udělat prezidentovu loutku, nemůže přiznat, že Zeman u nás zavedl neústavní poloprezidentský systém, že se účastní na vládě.

Po pondělním jednání v Lánech to bylo dobře vidět. Před jednáním řekl Ovčáček na Primě, že "brzdění vakcinace je z pohledu prezidenta nepřípustné", jinými slovy je Blatný odepsaný. (Dodejme, že vakcín, které EMA odsouhlasila, máme tolik, že je nestačíme ani očkovat.) Jenomže Babiš v Lánech neoznámil, že Blatného odvolá. Prohlásil, že změny ve vládě do konce března nenastanou.

Důležitá slova: "Jsem premiér, který se rozhoduje nezávisle," řekl po schůzce. "Prezident ventiloval svoje názory personální, to není nic nového. Já jsem nezávislý." Dodal, že "Zemanův názor na ministra Blatného je negativní z nějakého důvodu už od začátku". Pokud jde o vyhnání prozápadního Petříčka z vlády, k tomu Babiš řekl toto: "Navrhovat odvolání ministrů je právo premiéra. Respektuji koaliční smlouvu." Jinými slovy, ani tahle šaráda Zemanovi a jeho suitě zatím nevyšla.

Amputovat Zemana bude stát mnoho krve

Že to Zeman zvoral, o tom svědčí mimo jiné fakt, že hlavní epidemiolog IKEM a vedoucí Mezioborové skupiny pro epidemické situace při ministerstvu zdravotnictví Petr Smejkal dostal zhruba před dvěma týdny nabídku stát se ministrem. Odmítl ji, což lze snadno pochopit. A další jasný signál (mimochodem krajně neobvyklý): Blatný dostal minulý týden nejméně tři "vytýkací" dopisy od premiéra (píší Lidovky.cz), který má "nabito", aby ho vyhodil. Takže to Babiš se Zemanem chystal, avšak prezident se neovládl a šel s tím sám ven. Aby všem předvedl, jak ho Babiš poslouchá.

Zpět k Zemanovi a jeho proměně. Pro Parlamentnilisty.cz sdělil, že pokud se Babiš rozhodne Blatného nechat ve funkci, nepřispěje to ke zlepšení jejich přátelských vztahů. Jasná výhrůžka typu "může se stát, že půjdu proti tobě". Toto je důležité. Zeman Babišovi vyhrožuje, že se stane jeho nepřítelem, pokud nebude poslouchat. Převedeno do předvolební kampaně, Zeman vyhrožuje, že proti Babišovi poštve svůj fanklub (který se značně ztenčil).

Zeman s Babišem nikdy nebyli skuteční přátelé. Nahrávali si, podporovali jeden druhého, využívali se. Babiš byl pro Zemana kyj na zničení ČSSD a na porobu demokratických stran. Zeman byl pro Babiše volební maskot, naháněl mu své voliče. Vykoupeno to bylo tím, že Babiš musel poslouchat. Jenomže jak se změnila česká situace, Zeman napojený na Putina a pana Si najednou viditelně škodí (viz třeba neuvěřitelný fakt, že loni stát platil Číně až 770 korun za jeden respirátor). Prezident se stal nástrojem Moskvy a Pekingu a najednou je to dobře vidět. Škodí tím i Babišovi.

Ale zbavit se takového kumpána, to je amputace, to bude stát krev, plno krve. Jejich "přátelství" skončilo, už je to jen hradní vydíračka. Zeman nestojí o zesláblého politika, který neposlouchá na slovo. A Babiš by nebyl Babiš, kdybychom viděli, že je Zemanovou loutkou.