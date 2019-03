Boj proti drogám: V Chebu měl muž pytlík s trávou, hrozí mu rok. Je to absurdní

Policejní prezident ohlásil boj proti drogám. A žádné množství není dost malé.

Nový policejní prezident Jan Švejdar vyhlásil za svou prioritu boj proti drogám a strategie (která nefungovala, nefunguje a nikdy fungovat nebude v Americe, Mexiku ani nikde jinde) zřejmě sklízí první "ovoce". V pátek policisté na Chebsku oznámili, že pomohli společnosti a ochránili ji před rozvratným živlem.

"V polovině ledna letošního roku byl policisty v Chebu kontrolován místní čtyřiadvacetiletý muž. Při kontrole u něho byl nalezen plastový sáček s několika gramy marihuany - konopí," stojí v policejní tiskové zprávě na internetu. Úplné drama! V hlavě mi hraje znělka ze seriálu Narcos, tohle vážně stojí za tiskovou zprávu? 24letý mladík měl u sebe pytlík s "několika" gramy marihuany. Neštěstí nechodí po horách, ale po Chebsku.

Chebský deník přebral zprávu policie s titulkem "Po Chebu chodil muž s pytlíkem trávy v kapse". Zní to skoro až jako nějaký předčasný aprílový titulek. Vsadím se, že s pytlíkem trávy v kapse takhle chodí spousta mužů a žen, tenhle měl akorát smůlu.

"Chebští kriminalisté následně zahájili trestní stíhání a muže obvinili ze spáchání přečinu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu. V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na jeden rok," píše policie. Hned se cítím bezpečněji, když budu vědět, že mladý člověk může sedět ve vězení za to, že měl u sebe "několik" gramů trávy. Ani málo, ani hodně - zkrátka několik.

I když vlastně necítím. Z tiskovky vyplývá, že by se člověk mohl trochu bát té policie, která nás má chránit. Nikde se nepíše, proč byl mladý muž prohledáván. Takže se to může stát i vám. Kdykoliv, kdekoliv. Policie nemůže jen tak ukázat prstem a někoho prohledat, musí mít důvod.

"Policisté využili svého zákonného oprávnění a čtyřiadvacetiletou osobu zkontrolovali. Posléze muž dobrovolně vydal igelitovou tašku s obsahem rostlinného materiálu," sdělil mi mluvčí Jakub Kopřiva. "Následně bylo zjištěno, že se jedná o zhruba 20 gramů marihuany," dodal. Takže to zkusili naslepo? Jak to funguje? Někdo jde s igelitkou, policista ukáže prstem a ten mu musí ukázat, co je vevnitř? Zajímavé.

Mimochodem kdyby byl platný návrh pirátů, měl by muž ještě o 10 gramů míň, než by dovoloval zákon. Jenže neplatí a mladému člověku tak hrozí rok v kriminále.

Ale zas a znova se dostáváme k té absurdní nespravedlnosti a našemu arogantnímu pocitu, že způsob, jakým žijeme, je jediný správný. Muž byl zadržen kvůli "přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu", na to máme paragraf, a co alkohol? Pivo? Tvrdý chlast? Vsadím se, že opilý muž v metru na Florenci, kterého jsem včera potkal, zrovna když na peróně popíjel něco z placatky a vyřvával po lidech, byl potenciálně nebezpečnější než ten s pytlíkem trávy v kapse.

Ale na alkohol jsme zvyklí. Je to "to" naše. Být opilý je z nějakého důvodu víc v pohodě než si zapálit jointa. Nechápu. Někde se pije pivo, někde se kouří tráva, někde se jedí psi, někde se nejedí krávy. Měli bychom řešit problémy, které nás skutečně pálí. Ne evidentně bez důvodu chytat 24leté muže s "několika" gramy marihuany.