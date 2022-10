Fiala podpořil Koudelku. Snad bude odteď dbát na bezpečnost podobně jako na ekonomiku

Celé roky řídili Rusové ze svého velvyslanectví v Praze operace proti Česku i jiným evropským zemím. Zdejší vlády to věděly - a nic s tím nedělaly.

Michal Koudelka: "Je to po dvaceti čtyřech letech poprvé, kdy představitel státu předstupuje po návštěvě BIS před novináře. Předtím to byl naposledy Václav Havel." | Foto: ČTK

Vyšla výroční zpráva Bezpečnostní informační služby (BIS) za rok 2021. Zveřejněna byla 17. října 2022, jako obvykle s obrovským zpožděním. Kdo ji dnes čte, má pocit, že drží v rukou historický dokument. Hlavním sdělením je odhalení, že výbuchy vrbětických muničních skladů zorganizovala ruská vojenská rozvědka GRU. Bylo by tedy dobré, kdyby tento dokument napříště vycházel už v únoru nebo březnu.

Zajímavé bylo aranžmá, v němž se zveřejnění zprávy odehrálo. Před novináře v sídle "bisky" v pražských Stodůlkách předstoupil s ředitelem služby Michalem Koudelkou také premiér Petr Fiala (ODS). "Je to po dvaceti čtyřech letech poprvé, kdy představitel státu předstupuje po návštěvě BIS před novináře. Předtím to byl naposledy Václav Havel," připomněl Koudelka. Havel ovšem přikládal otázce bezpečnosti státu velkou váhu.

Odhaduji, že Fiala poslechl rad svého klíčového poradce Tomáše Pojara a veřejně dal najevo jasnou podporu Koudelkovi. Připomínám, že současná vláda startovala 17. prosince 2021 a Koudelka byl potvrzen na další funkční období až od dva měsíce později, 15. února 2022, přičemž jeho první funkční období skončilo v polovině srpna 2021. Babišova vláda ho nechtěla jmenovat proti vůli Miloše Zemana, Koudelku pouze pověřila řízením civilní tajné agentury.

Dvouměsíční prodleva ukazovala na váhání nového premiéra Fialy, jestli raději nenajít jiného ředitele. Existovaly jisté výhrady vůči Koudelkovi, zřejmě spojené s jeho osobním bojem proti nepřátelsky naladěnému prezidentovi, který celé roky podporoval zájmy nikoliv naše, nýbrž ty moskevské. BIS tedy pracovala půl roku bez řádného ředitele a v určité nejistotě. Ta tedy nyní končí, přítomnost Fialy byla zřejmě vzkazem poslaným nejen dovnitř služby, ale i na Hrad, který Michala Koudelku nikdy nepřestal nesnášet.

Odhalení okolností, za jakých vybuchly muniční skaldy ve Vrběticích, způsobilo v českém pohledu na bezpečnostní otázky převrat. Mluvil o tom jak Koudelka, tak Fiala. Výbuchy se odehrály v polovině října a na začátku prosince 2014, vina ruské GRU však byla odhalena až téměř o sedm let později díky práci policie, BIS - a nepochybně také díky investigativnímu webovému portálu Bellingcat.

Zarážející a závažné je, že celá akce ruských agentů na našem území české kontrarozvědce unikla. Připomeňme, že Koudelka, bezpečnostní expert na Rusko, byl v době výbuchů šéfem odboru kontrašpionáže BIS. Snad se podobné selhání nebude opakovat.

Fiala věří v pozitivní vysvětlování. Moc mu to nejde

Fialova přítomnost u zveřejnění výroční zprávy BIS měla i další význam. Potvrzuje, že se pro ODS a vládu dnes bezpečnost stává - doufejme - podobně důležitou oblastí jako ekonomika. V tom vidím zásadní změnu proti minulosti. Posun se zatím sice odehrává hlavně v rovině symbolické, ale i tak má smysl. Kdyby se neodehrával jenom v podobě gest, kabinet by dělal mnohem více kupříkladu proti dezinformacím a dezinformátorům.

Koudelka na tiskovce řekl: "Dezinformace považujeme za jedno z největších bezpečnostních rizik v současné době pro bezpečnost České republiky." Za velmi nebezpečnou skupinu dezinformátorů považuje "státní aktéry, kteří na naši zemi útočí dezinformacemi. Státní aktér číslo jedna je Rusko, následované Čínou, ale je tu i Irán a další."

Koudelka mluvil také o proruské páté koloně, která je dnes u nás velmi aktivní. Zdůraznil, že dezinformace se staly cílenějšími, "míří na pocity, na obavy, na strach určitých skupin obyvatelstva". Nikoliv poprvé nabídl svou dezinformační taktiku: "Proti té lži musíme stavět pravdu."

Po šéfovi BIS mluvil o dezinformacích, především o těch, jež u nás rozsévá hlavně Rusko, Petr Fiala: "Jak na to má reagovat demokratický stát, to vůbec není jednoduché. My musíme chránit za každou cenu, a na tom záleží osobně i mně, svobodu slova, svobodu projevu, všechny atributy, které ke svobodné společnosti patří, na druhé straně lidé mají právo na to, aby informace byly korigovány. Takže já spíš než nějakou cestou represí a zákazů, tak věřím v tu pozitivní komunikaci a vysvětlování, jakkoliv to může být méně účinné než nějaké atraktivnější a přímější cesty."

Koudelka to má jednodušší, on má chytat špiony a dávat informace vládě a prezidentovi. A měl špiony GRU odhalit dřív než po sedmi letech. Ale už jen Fialova věta "lidé mají právo na to, aby informace byly korigovány" ukazuje na zmatek v jeho chápání situace. Korigovány mají být dezinformace, tedy lži a manipulativní polopravdy. Korigovat je mají nejen nadšenci jako Čeští elfové, korigovat je má stát, vláda, premiér, politici. Média. Mají nás před nimi bránit.

Co jsme se bohužel nedozvěděli

A represe? Pokud tu pracují jasně dezinformační proruské servery a jsme ve válce, jak sám Fiala říká, proč je nechávat dál oblbovat občany? S informacemi to nemá nic společného. Na Fialově reakci byla bohužel patrná nejen váhavost, ale i takřka naprostá bezradnost a naivita: proti masivní dezinformační vlně nasadíme "pozitivní komunikaci". To říká předseda vlády, která sama přiznává, že komunikaci svých vlastních kroků zanedbává, neumí je vysvětlovat, prodávat. Na tiskovku s Koudelkou, kde se hovořilo o dezinformacích, měl mít připraveny tři čtyři jasné kroky vlády, nikoli váhání.

Další zajímavý moment, který vyčteme už přímo z poslední výroční zprávy BIS. Stojí v ní známý fakt, že v květnu 2021 se po dlouhé době vyrovnaly počty diplomatického zastoupení Česka a Ruska na ambasádách. Desítky pracovníků ruského velvyslanectví, "v řadě případů osob s vazbami na ruské zpravodajské služby", byly donuceny od nás odjet.

"Poprvé tak bylo prolomeno disproporční diplomatické zastoupení, které ruská strana dlouhodobě využívala k zajištění krycích pozic pro důstojníky svých zpravodajských služeb. Ty jsou proto nuceny hledat alternativní možnosti využitelné k vedení špionážních operací na českém území. Vzhledem k tomu, že příslušníci ruských zpravodajských služeb dlouhodobě zneužívají volného pohybu osob uvnitř schengenského prostoru, očekává BIS zvýšení ruských zpravodajských operací prováděných ze zahraničí, zejména pak ze zemí, ve kterých si Rusko udrželo masivní diplomatickou a zpravodajskou přítomnost."

Je to taková tichá zpravodajská obžaloba všech předchozích vlád, které dovolily, umožnily, aby u nás fungovalo neskutečně předimenzované ruské velvyslanectví, odkud se řídily zpravodajské operace nejen v Česku, ale i v jiných zemích Evropy. BIS to věděla, vlády to věděly. Když to řeknu jinak - svojí liknavostí, svojí zbabělostí jsme těžce škodili našim spojencům. Loni v květnu se situace otočila, otočilo ji ovšem až skandální odhalení příčin sedm let staré vrbětické tragédie. A dnes tedy budou Rusové využívat jiné svoje ambasády v unijních zemích. Předpokládám, že třeba v Maďarsku.

Zajímavá a cenná je pasáž o čínské zpravodajské aktivitě a o aktivitách "zejména ruských a čínských státních/státem podporovaných kyberšpionážních aktérů, kteří se zaměřovaly na cíle nejen v Česku, ale směřovaly také proti dalším členským zemím Evropské unie a Severoatlantické aliance". Kyberútoky představují moderní riziko, musíme se učit jim bránit, investovat do obrany proti nim.

Výroční zpráva BIS - jako už po mnoho let - stojí za přečtení. Jistě se z její veřejné části ovšem mnohé nedozvíme. Nepíše třeba o tom, co vlastně loni donutilo Andreje Babiše, aby v sobotu 17. dubna na mimořádné tiskové konferenci informoval veřejnost, že obdržel informace "o závažných skutečnostech týkajících se bezpečnosti naší země". Aby oznámil, že Česko vyhostí 18 pracovníků ruské ambasády, které tuzemské tajné služby prokazatelně označily za ruské agenty.

Škoda, bylo by dobré z těchto míst slyšet, jak události přesně proběhly.

