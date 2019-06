Čaputová a Zeman jsou jako nebe a dudy. O ní Milion chvilek sní, když náhodou spí

Do Prahy přijela naděje. Žena, jež ukazuje, že vzdorovat špíně, demonstrovat, být občansky aktivní, nejen volit, ale pečovat o své okolí má smysl.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a česká hlava státu Miloš Zeman se ve čtvrtek v Praze poprvé setkávají jako zástupci obou států. Zeman jako typický produkt české politiky za posledních skoro 21 let (počítáno od opoziční smlouvy podepsané v červenci 1998), Čaputová naopak jako symbol aktivní slovenské občanské společnosti, která se proti politikům typu Zemana vzbouřila.

Bývali jsme Československem, jedním státem, od ledna 1993 jsme Českem a Slovenskem, údajně si zůstáváme stále velmi blízcí, jako sestry, bratři. Hlavy zemí však máme takřka úplně odlišné. Zatímco Slováci si do nejvyšší funkce zvolili ženu, Češi mají do ženy v nejvyšším patře na versty daleko. Předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) to vyjádřil při tryzně v Terezíně větami, že "totalita… má dnes zcela jinou podobu. Třeba zahalenou do slov… rovnost pohlaví."

V Praze se "bratrsky" setkávají dvě totálně cizí představy o veřejném životě. Čaputová by se asi nejsnáze dala charakterizovat jako "pražská kavárna" (žít tato aktivistka u nás, byla by jistě častým terčem Zemanových bonmotů a urážek). On sám je pak politik kdesi mezi Ficem a Mečiarem.

Čaputová má (alespoň dnes, zatím) tvář jednu. Co říká, to dělá, je čitelná, srozumitelná. Zeman nabízí dvě tváře. První obličej říká: jsem demokrat, podporuji EU a NATO. Druhý ovšem vyznává autoritáře, podporuje Putina, Si Ťin-pchinga, porušuje ústavu (viz čerstvě neodvolání ministra kultury Staňka), útočí na občanskou společnost.

Vyjděme z inaugurace Čaputové. Mimo jiné při ní mluvila o důvěře ve státní instituce; Zeman je u nás podrývá, viz jeho útoky na nezávislé soudy, na nejvyššího žalobce, na policii, když začala stíhat Andreje Babiše.

Čaputová řekla, že nebude sloužit "žádnému vedlejšímu zájmu, ať už přichází z kterékoliv strany". U Zemana sledujeme, jak podporuje zájmy Ruska (kauza novičok, Nikulin, Ukrajina a Krym a mnohé další), Číny (Huawei), jak si kolem sebe drží podivnou družinu, jež sleduje zase svoje, nikoli naše, české zájmy (Mynář, Nejedlý, Zbytek). U Zemana vlastně ani nevíte, komu slouží, kdo ho ovládá. Jen to tušíte.

V inauguračním projevu Čaputová řekla: "Naši vědci jsou součástí mnohých světových vědeckých týmů, vyvíjíme výrobky a technologie úspěšné i v mezinárodním měřítku. Naše občanská společnost je aktivní a vyspělá." Česko? Zeman odmítá jmenovat profesory, útočí na intelektuály a zcela odmítá občanskou společnost (viz v poslední době jeho pohrdání iniciativou Milion chvilek pro demokracii).

Zvládli jsme to a Zvládneme to

Evropskou unii nová slovenská prezidentka považuje za "důležitý příspěvek k naší národní suverenitě". Zemanův přístup je fakticky opačný, podpořil by i hlasování o czexitu. Pro Čaputovou je EU slovenským "životním a hodnotovým prostorem", klíčové je slovo "hodnotový", uznává evropské hodnoty včetně solidarity, korektnosti, rovnosti atd. Zeman vzhlíží k hodnotám putinovským.

O oteplování Slovenka řekla: "Proces globální změny klimatu musíme zpomalit a zvrátit, protože v opačném případě to může mít zásadní následky i pro Slovensko." U nás se Zeman ústy svého mluvčího vysmívá všem snahám o zastavení oteplování.

Podle Čaputové se "mnohé změnilo k lepšímu, (ale) důstojnost občanů ještě stále není prvním ani hlavním přikázáním veřejného života". Mezi sponzory Zemanovy kampaně 2017 patřili lidé, kteří vydělávají na poskytování drahých úvěrů, exekucích, předváděcích akcích a dalších způsobech obchodu s chudobou. "Odpouštět někomu dluhy není dobře," odpověděl při předvolební debatě na TV Nova.

Slovenská prezidentka chce spojovat: "Potřebujeme překonat propasti, které jsme ve společnosti v uplynulých letech vyhloubili, a to mezi jednotlivými skupinami a názory, které reprezentují. Mezi konzervativním a liberálním, mezi městem a venkovem, starým a novým, většinovým a menšinovým, k jejichž existenci i my politici nemalou měrou přispíváme." Zeman a jeho mluvčí denně rozeštvávají, staví lidi proti sobě, hloubí příkopy, jako by právě v tom viděli smysl.

Čaputová se raduje "z každé spontánní aktivity ve prospěch sousedstva, města, ve prospěch společenství". Její život je spojen s občanstvím, občanskou společností, z níž u nás lidé jako Klaus a Zeman udělali sprosté slovo.

Vskutku těžko najdete rozdílnějšího "bratra a sestru", rozdílnější lidi, rozdílnější politiky. Znamená to, že státní návštěva bude jen formalitou? Že nemá smysl? Jistě ne, má vícero smyslů. Jednak je potřeba držet pouto Slovenska s Českem, máme společnou minulost, zkušenost.

Ale hlavně do Prahy přijela naděje, žena, jež ukazuje, že snažit se, vzdorovat svinstvu, špíně, demonstrovat, být občansky aktivní, nejen volit, ale taky pečovat o své okolí má smysl. Zuzana Čaputová při inauguraci popisovala těžkosti Slovenska, jimiž prošlo, a vždy pak pyšně dodala "zvládli jsme to". Pro Česko může sloužit jako symbol "zvládneme to", všecky ty české Ficy a Mečiary. Ona je politička, o níž Milion chvilek sní, když náhodou spí.