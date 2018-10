Česko: ANO snědlo levici, o lidi v exekuci Babišovi ale nejde. Piráti jsou změna

Plachty Pirátů se nadouvají, Mikuláš Ferjenčík: Podařilo se nám dostat do komunální politiky 358 lidí. Díky všem, kdo s tím pomohli. Pro stranu s 830 členy je to fantastický výsledek. | Foto: Radek Vebr

Pirátům už nestačí jen kontrolovat a kritizovat, budou muset opustit komfort opozice, dokázat, že chtějí a umějí vládnout, řídit, kupříkladu v Praze.

Zajímavé komunální volby, díky obcím, velkým městům, díky Praze na nich vidíme, jak se Česko mění, co lidé chtějí, co zbaští, co zajímá mladou generaci.

V něčem jsme se hnuli dopředu, v něčem couváme. Je jasné, co funguje, a vidět je to v malých obcích. Když mají schopného starostu, obec kvete, může sloužit dvacet let a "neomrzí se", bude volen. Obyčejná poučka, kterou by si měli vzít "velcí" politici k srdci. Proto vyhrávají nezávislí.

Ve velkém (města, kraje, stát) je to složitější, ale i tady volič ví, co funguje, jestli se jeho život zlepšuje. Proto uspěl Tomáš Macura (ANO) v Ostravě, i soupeři o něm říkají, že není pejsek Babiše a dělá pro lidi. Proto neuspěla Adriana Krnáčová v Praze, nedělala pro lidi. Lidi jako Macura jsou budoucnost ANO.

Bita byla levice, vládní ČSSD, 140 let stará strana, dříve jedna ze dvou hlavních sil v zemi, se scvrkla do marginálního tělesa, brutální pád. Proč? A kdo ji nahradí?

Za krach ČSSD může víc faktorů. Ničil ji Zeman, pomáhal Babišovi. Ničila se sama, neuměla prodat svou práci, dělal to za ni Babiš. Zestárla, nechytila modernu. Nejen to, Andrej Babiš není hloupý, vyluxoval levicové voliče i od komunistů, ale ne pouze řečmi, sliby, marketingem, přidal činy (zčásti to byly nápady ČSSD, ale koho to zajímá).

Co "Babiš" udělal: vyšší důchody, sleva na vlaky pro velké skupiny obyvatel, vyšší platy policii, hasičům, učitelům. Pravice řekne "rozdával", ale bylo to nutné. Jak mi napsal jeden expert přes sociální věci: Zaměstnanci v Česku "byli jako ovce, jako odpad, jako levná síla k dispozici po skoro třicet let, hle, největší problém porevolučních let. Politici si z nich dělali srandu, mravokárci je ponižovali a zaměstnavatelé… nechce se mi říci je vykořisťovali, ale nemá to k tomu daleko." Možná proto na část voličů zabírá i ten dost hloupý slogan "lepší Česko".

Babiš těží z hospodářské konjunktury a zlevicovatěl, díky tomu v podstatě vyhrál komunální volby. Ale pořád je ANO hnutí miliardáře, jež pracuje především pro něj. Jedna věc je zvednout nízké, ubohé důchody, druhá pomoci milionu lidí v exekucích či snížit počet ghett. Kdo tohle bude dělat? Babiš? Ale ne. Jakmile skončí zlaté časy, a ono to přijde, objeví se opět poptávka po slušné, akceschopné, nervoucí se levicové straně.

Evangelium těchto voleb

Bude to šance i pro sociální demokraty. Chudina dnes má jen velmi málo zastánců, ODS vyhánějící bezdomovce z obcí a městských částí? Ta to jistě nebude.

ANO uspělo, levice propadla, pravice, ODS, se vrací, občané k ní couvají, hledají alternativu k ANO. Jaká ODS se ale vrací? Fialovsko-okamurovská (především v Praze). O slabé se starat nebude (viz její kampaň v hlavním městě a tíhnutí některých politiků k tónu SPD). Antibabišové v Praze jásají, berou ODS jako protiváhu, ale co je to za stranu? Ví to někdo? Její část nás tlačí ven z EU, spojuje se s antievropskými Svobodnými, není nakonec ten Babiš víc proevropský?

Zajímavé jsou nové strany, Piráti třeba. Zatím o nich víme málo. Kam směřují? Kolik z nich je proti NATO a pro Moskvu? Vede je někdo? Nebo to tam všecko řídí referenda? Jsou spíš levice, nebo pravice (ostatně tuhle otázku si můžete klást i u ANO a jiných stran, jen živořící TOP 09 je dnes jasná pravice a ODS se napíná mezi pravicí a extrémem).

Ale to je na Pirátech to nové, když budete dvacetiletý slušně orientovaný mladý, liberálně myslící muž nebo žena, koho byste volili? Babiše? Establishment, autoritář, prodavač pracích prášků. ODS? ČSSD? Lidovce? Staré partaje, "jsou mimo", jak mi řekl jeden čerstvý volič v Praze, "a neumějí to pořádně ani s Instagramem, nuda". Kdežto Piráti, už jen to slovo mladé bere, a že nejsou ani leví, ani praví? No a co? Na netu jsou doma, šťourají do Facebooku a Googlu, GDPR, hlasují po síti, prostě moderní partička.

Nejen v Praze Piráti uspěli, v Praze však extrémně. (To oni nejsou establishment, to oni jsou "netradiční strana", ne ANO.)

Jenomže je tu ještě B, tedy fakt, že se posunuli do fáze odpovědnosti, už nestačí jen kontrolovat a kritizovat, měli by - budou muset - opustit komfort opozice, dokázat, že chtějí a umějí vládnout, řídit. Kupříkladu v Praze. Exekuční chudoba je moderní fenomén, stane se jejich doménou?

S komunisty zdá se být amen (to to trvalo, ta strana je na sestupu do věčných lovišť, neschopna se změnit). Lidovci se drží jako malá strana se svými často křesťanskými voliči, nihil novum sub sole, buďme za ně vděčni, u nich víte, na čem jste, koho volíte, co vás s nimi čeká.

Zásadní, potěšující zvěst voleb: kontaktní kampaň opřená ne o hotdog, ale o reálný program, má i dnes smysl. Viz úspěch Čižinského hnutí Praha sobě. Jistě, desítky milionů na kampaň naženou hodně voličů, ale stát dny a týdny na ulici u stánku a vysvětlovat, co chci, debatovat s lidmi, poslouchat, co mi říkají, sbírat podpisy, něco dělat, to zabírá, funguje, to je dobrá politika. A není pak ani potřeba tolika peněz. To je dobrá zvěst, evangelium těchto voleb (nejen v Praze).

V tomhle jsme se v posledních letech nezměnili, kdežto ve skladbě politických uskupení ano.