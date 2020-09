Česko je díky Vystrčilovi na špici Evropy. Nebojí se Číny, nepodlézá, nazřel sám sebe

Miloš Vystrčil představuje menšinu. Menšinu mezi našimi politiky, menšinu v Česku, menšinu zřejmě i v ODS. Ale smysl jeho cesty a jeho prozření je obrovský. Dává naději.

Týdenní návštěva předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wanu je mimořádně zajímavá. Má více rozměrů. Sledujeme jakýsi návrat (malé části politické scény) k rokům po listopadu 1989, k havlovské politice.

Vystrčil mluví jinak, než jsme si za poslední dvacetiletí u politiků zvykli. Klade důraz na demokracii a lidská práva, nikoli na HDP a stát jako firmu. Jeho cesta je akce, za niž se nejen nemusíme stydět (oproti třeba cestě předsedy sněmovny Radka Vondráčka z ANO do Ruska před dvěma roky, kde se setkával s lidmi na sankčním seznamu), můžeme na ni dokonce být pyšní. Vystrčil dává přednost demokracii před komunistickou Čínou. Vychází přitom z naší historické zkušenosti, nezapomíná na ni.

Česko se díky šéfovi Senátu na chvíli dostalo "na špici Evropy", jenomže úplně jinak, než o tom snil premiér Andrej Babiš (ANO). Vystrčil a jeho kolegové v delegaci udali tón. Najednou jsme světoví, server francouzského rozhlasu RFI cestu předsedy českého Senátu Miloše Vystrčila označuje za "mimořádně symbolickou". Vzbudila velký zájem. Proč?

Agentura AFP nabídla vyjádření Fabrizia Bozzata, který se Tchaj-wanem zabývá na římské univerzitě La Sapienza. Podle něj návštěva ukazuje, že "politická a diplomatická zeď, již se Peking pokouší okolo ostrova vztyčit, není nepřekonatelná" a že nálada v Evropě se obrací k "rezistenci vůči Pekingu". (V USA už se nálada obrátila, nedlouho před Vystrčilem byl na Tchaj-wanu americký ministr zdravotnictví Alex Azar.)

Reakce Číny je tak ostrá, až to udivuje, když si uvědomíte, jak jsme malí a ona velká. Šéf čínské diplomacie Wang I na adresu Vystrčila řekl: "Donutíme ho zaplatit vysokou cenu za jeho krátkozraké chování a politický oportunismus." Prohlásil to v Německu. Zpochybňování zásady jedné Číny podle něj znamená "znepřátelit si 1,4 miliardy Číňanů" a čínská vláda a lid nebudou tolerovat takovou "otevřenou provokaci" Vystrčila a protičínských sil, které stojí za ním. - Zběsilé, přehnaně tvrdé vyjádření. Proč?

Vysvětlení nabízí sinoložka Olga Lomová. Říká, že má jít o jakési varování pro evropské společenství. "Ministr Wang I tím ukazuje, že kdyby nějaký jiný vysoký představitel evropských zemí chtěl jít ve stopách předsedy Senátu Vystrčila nebo podobným způsobem projevil zájem byť jen o ekonomickou spolupráci s Tchaj-wanem, tak by na něj mohly dopadnout sankce. Tím, že to pronesl v Německu, je prohlášení určeno především německým politikům." - Jasný důkaz o tom, že Vystrčil je průkopník a Česko díky němu udalo tón…

Většina u nás proti totalitě neprotestovala

Lomová dodává další důležitý fakt: "… nastává situace, kdy celá řada evropských zemí a nejvyšších představitelů EU dospívá k závěru, že dialog a strategické partnerství s Čínou nepřinesly kýžené výsledky, například v tom, že by se Čína více otevírala a že by měly evropské firmy stejné podmínky, jako mají ty čínské v Evropě".

Vystrčil opakovaně připomíná osobnost Václava Havla. Nejsou to ale jen slova, tenhle pán dělá i havlovské činy. Přitom má úplně jinou minulost než jeho vzor, bývalý disident a odpůrce komunistického režimu Havel. Svoji odlišnost reflektuje, neskrývá ji. Na Národní univerzitě Chengchi na Tchaj-wanu o ní mluvil ke studentům.

Mimo jiné řekl: "Svobodu a demokracii jsme získali v listopadu 1989 přesto, že celá řada z nás, řekl bych dokonce, že naprostá většina z nás, před rokem 1989 proti nesvobodnému totalitnímu komunistickému režimu v Česku, proti vládě komunistů nijak výrazně neprotestovala. Chodili jsme do práce, stáli fronty na nedostatkové zboží, chodili povinně na sovětské filmy nebo jsme se účastnili povinných komunistických oslav. Byli jsme nespokojení, byli jsme nesvobodní, ale kromě domácí kritiky v místech, kde to bylo bezpečné, jsme byli ticho."

Připomněl, že existovaly ostrůvky disidentů, "kteří nedrželi hubu a krok" a byli za to perzekvováni. "My ostatní jsme se však o ně příliš nezajímali. Žili jsme si svůj nesvobodný život a utíkali z něj například do českých hospod k českému pivu nebo za ploty svých zahrádek a zdi svých domů."

Sebereflexe, na kterou nejsme u špičkových českých politiků ani v nejmenším zvyklí. Známe pravý opak, neustálé chvástání se a často i zapírání temné či slabošské minulosti. Vystrčil v tomto smyslu dělá politickou revoluci, převrat myšlení. (A znovu: je výjimečný, spolu s ním tak uvažuje jen část Senátu a menšina dalších politiků.)

Milion chvilek a slunečnicové hnutí 318

Svoji odlišnost předvedl i v momentu, kdy chválil mladé lidi jak v Česku, tak na Tchaj-wanu: "Dělají mi radost tím, že se zajímají o současnou společenskou situaci. My u nás v Česku máme skupinu mladých lidí s názvem Milion chvilek pro demokracii, kterým není jedno, že u nás dochází k pro demokracii a svobodu velmi nebezpečnému propojení moci ekonomické, politické a mediální. U vás na Tchaj-wanu zase studentské slunečnicové hnutí 318 nedávno upozornilo na netransparentní vyjednávání o obchodních dohodách s Čínskou lidovou republikou. Dobře, Vy mladí, díky za to!"

Vystrčil se na chvíli stal jakýmsi evropským hodnotovým lídrem. Přitom to není "hrdina" typu Havla, nebyl v opozici vůči komunistům, nepronásledovali ho, není to mistr slova a filosof, dramatik. Vidíme člověka, který prostě prozřel, nahlédl sebe i druhé a nechce se dál vézt, nechce mlčet. Využívá k tomu svoji vysokou politickou pozici (předseda Senátu je druhý nejvyšší ústavní činitel v Česku). To je na něm popravdě nejcennější. Že vnímá a nemlčí.

Představuje menšinu. Menšinu mezi našimi politiky, menšinu v Česku, menšinu zřejmě i v ODS. Ale smysl jeho cesty a jeho prozření je obrovský. Dává naději. Dodejme, že podobně odvážné postoje zaujal i pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), který patří do Vystrčilovi tchaj-wanské delegace. Mimo jiné tam vyjednával přímou leteckou linku mezi Prahou a Tchaj-pejí, kterou podporuje tchajwanský letecký přepravce China Airlines.

Až úplně nakonec, protože to na chvost patří, připomenu reakci prezidenta. Miloš Zeman opět nenašel sílu zastat se Vystrčila, když mu Čína vyhrožuje, že ho donutí "zaplatit vysokou cenu". Mlčí. Mluvčí Jiří Ovčáček tweetoval toto: "Česká republika vedla od dob prezidenta Václava Havla směrem k zahraničním partnerům politiku komunikace. Nyní jsme se dostali jako jediní v Evropě na cestu konfrontace, která roztáčí spirálu nepřátelských aktů a prohlášení…" Po nějaké konfrontaci na Tchaj-wanu není ani vidu, ani slechu. Typické je i to, jak Ovčáček zneužívá Havla. - Za vládu jednal ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD); jeho náměstek Martin Tlapa si po vyhrožování Vystrčilovi předvolal na kobereček čínského velvyslance. O. K.

Buďme vděční, že se u nás najdou politici jako Vystrčil, Hřib, Pavel Fischer a další. A zároveň nezapomínejme, že to jsou výjimky, je jich stále velmi málo a potřebují naši podporu. A všimněme si a pamatujme si, že se Vystrčila a Česka (nás) zastalo Německo i Francie a také slovenská prezidentka Zuzana Čaputová (náš prezident ne).