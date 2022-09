Česko je ve válce, generál by se na Hrad hodil. Babiš se bojí prohrát, váhá

Petr Pavel chce vracet Česku "řád a klid". Zeman Česku dodal opak. Dělal si, co chtěl, roky podporoval Putina a Si Ťin-pchinga, roky se vysmíval ústavě. A roky zanášel do společnosti spor a nenávist.

Bývalý muž číslo dvě v NATO Petr Pavel v úterý oficiálně potvrdil kandidaturu na prezidenta republiky. Formalitu doplnil heslem "Vraťme Česku řád a klid". Podle průzkumu agentury Median z poloviny srpna má právě Pavel šanci v druhém kole prezidentské volby porazit předsedu ANO Andreje Babiše, který dělá, co může, a ze všech sil objíždí republiku v obytňáku. Zatímco u generála bylo už několik měsíců jisté, že do prezidentské "bitvy" půjde, Babiš zvolil jinou taktiku a zřejmě ještě rozhodnutý není.

Pokud by nakonec přece jen kandidoval, tedy pokud by překonal strach, že s Petrem Pavlem v druhém kole prohraje, měl by Pavel možná větší šance, než kdyby situace přestala být tak černobílá či černošedá a stala se pestřejší. Kdyby proti generálovi stáli lidé jako Danuše Nerudová, Marek Hilšer, Pavel Fischer, Josef Středula, Miloš Vystrčil, Miroslava Němcová, najednou by to byl o dost zajímavější výběr. Pokud bude Babiš kandidovat, volbu zploští a Pavlovi vlastně nejspíš pomůže vyhrát. Pokud by místo Babiše kandidovala třeba Alena Schillerová nebo Karel Havlíček, jeho pravé ruce v ANO, zase by to volbu zplošťovalo.

Babiš je dryáčnický politik, byl dryáčnický premiér. Vzpomeňme na jeho slavnou větu "nebuďte slušnej, řekněte jméno" adresovanou v roce 2020 tehdejšímu covidovému ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi. Babiš je prostě hulvát podobný Zemanovi. Lidé už mají hulvátů plné zuby, na Hradě chtějí někoho, ke komu se dá vzhlížet. Zeman to není, Babiš taky ne. I jeho voliči by ho zřejmě raději viděli jako premiéra.

Babiš se od letošního února začíná přibližovat k Tomiu Okamuruovi a svoje hnutí dokázal "zespédéovatět", stavět proti uprchlíkům, zlhostejnět k válce na Ukrajině. Pro mnohé české voliče to prostě přehnal, je v křeči, ztrácí nervy. Není divu, za šest dní mu začne soud, dostal se do příliš složité situace. Jít do prezidentské volby s vidinou, že prohraje? Tohle nechce. Volební preference by se musely zásadně změnit, aby měl jistotu, že vyhraje a šel do toho. Pro něj je dnes lepší štvát proti vládě a doufat, že ji smete ulice. Je to až hanebně nestátnický postoj, ale co jiného bychom od něj čekali.

Bude zajímavé sledovat, kdy se expremiér rozhodne, kdy oznámí, že nekandiduje, nebo že kandiduje. Jak dlouho chce to své "ještě nevím" táhnout. Podpisy sežene, to je jisté, kampaň dělá na plný úvazek, nic ho nenutí spěchat. Kandidátní listina se musí odevzdat na ministerstvo vnitra 66 dnů před volbami, tedy 66 dní před 13. lednem 2023, nejpozději 8. listopadu, pokud dobře počítám. Má ještě dva měsíce času.

Minulost versus přítomnost, komunistická armáda versus NATO

Pavel taky nemá snadnou pozici. On a jeho tým doufali, že bude vnímán jako jasný Nebabiš, jeho opak, jenomže i generála dobíhá jeho minulost, jeho mládí v komunistické armádě. Miroslav Kalousek, který na prezidenta nakonec nekandiduje, v úterý na Twitteru odpovídal na otázku, zda bude Pavel zvolen prezidentem: "Možná bude. Bude-li ale zvolen prezidentem ČR muž, který se v r. 1988 chtěl stát komunistickým špionem ve svobodném světě a v kursu špionů předsedal ZO KSČ, bude to beznadějná zpráva o stavu naší společnosti a její morální výbavě."

Pavel popírá, že by se byl měl na konci roku 1989 stát komunistickým vojenským špionem na Západě. Tvrdí, že pod Zpravodajskou správu generálního štábu, tedy pod komunistickou vojenskou zpravodajskou službou, pod níž v té době studoval, patřily i další složky včetně vojenských přidělenců. Tajná část zpravodajství prý představovala jen velmi malý výsek jejího záběru.

"Někteří z nás mohli být vybráni k agenturnímu, tedy zakrytému průzkumu, a z nich někteří se mohli stát ‚špiony‘. Jiní - jako později i já - pracovali jako vojenští diplomaté. Příprava byla pro všechny stejná. V polovině studia nikdo nevěděl, kam bude umístěn po ukončení," řekl Seznamu Zprávy. Jak to bylo, to se už asi nedozvíme.

Víme však, co Babiš i Pavel dělali po revoluci. Víme, že generál zcela mimořádně uspěl v NATO, kam musel být dobře prověřen. A víme taky, v jaké době jsme se ocitli. Část kritiků Petra Pavla vykládá, že nejsme junta a že nám nemá co "velet generál". Jistě nejsme junta a stejně jistě jsme stát ve válce. Ve válce by se mohl generál hodit. Můžeme si být jisti, že Rusko bývalou dvojku v NATO na Pražský hrad nechce. Putin by tam rád nějakého Zemana II, jistě by tam mnohem raději viděl Babiše, který dnes v Česku podporuje rozvrat.

Bez Babiše nebo malé Babišové by byla volba pestřejší

Pokud by Babiš nekandidoval, volební preference by se změnily. Bylo by důležité, jestli by nominoval někoho za sebe, Schillerovou nebo Havlíčka. Pokud ano, Pavel by měl dál jako hlavního soupeře "malou Babišovou" nebo "malého Babiše". Jejich šance by byly menší než šance jejich šéfa, ale voliči ANO by nemuseli pátrat po jiném svém kandidátovi.

Pokud by nekandidoval ani Babiš, ani jeho pravé ruce, zřejmě by se zvýšily šance dalších v pořadí, tedy podle posledního průzkumu Medianu šance Hilšera, Nerudové, Středuly, Fischera a Němcové, případně Miloše Vystrčila, pokud by do toho šel. Najednou by to byla jiná volba, minulost generála by asi hrála o něco větší roli. Ale pořád by to byl vhodný kandidát do doby války.

Poznámka k vládní koalici. Nedokázala se dohodnout na ženě nebo muži, již nebo jehož by podporovala. Je to dobře, špatně? Špatně v tom, že se ani spolupracující politické špičky nedokážou dohodnout na jednom jménu. Názorně to ukazuje, v jakém stavu česká politika vězí. Dobře je to v tom, že obliba této vlády není vysoká, zklamala mnoho svých vlastních voličů. Zatím předvádí jen malou schopnost reagovat na energokrizi a řešit další nakumulované potíže země. Není pak divu, že jí ujíždí i prezidentská volba.

Poznámka k prezidentovi a jeho roli. Nežijeme v prezidentském systému, hlavou státu je mnohem spíš premiér než prezident. Ale všichni předchozí prezidenti, Václav Havel, Václav Klaus i Miloš Zeman ukázali, že tato funkce má u nás silný vliv na politiku i veřejné mínění.

Pokud chce Petr Pavel vracet Česku "řád a klid", doufám, že tím míní změnu hradní politiky. Zeman Česku dodal opak. Dělal si, co chtěl, roky podporoval Putina a Si Ťin-pchinga, roky se vysmíval ústavě, naprostý neřád. A roky zanášel do společnosti spor a nenávist. Bylo by skvělé, kdyby příští prezident přinesl na Hrad řád a společnost uklidňoval.

Petr Pavel ohlašuje prezidentskou kandidaturu