Babiš maká v obytňáku, generála Pavla nevidíme, Fiala na Hrad by znamenal konec vlády

Bývalý premiér nedávno napsal: „ANO by se mělo pomalu, ale jistě začít porozhlížet po někom, kdo po mně převezme post předsedy.“ Už se vidí na Hradě a v Lánech.

Jako urychlovač reakce funguje Andrej Babiš, který vyrazil v obytňáku na turné po Česku a je ho všude plno. Na sociálních sítích se objevují rady typu "nepište o něm, jen mu tím pomáháte vyhrát". Proč? Babiš vyrazil za občany, baví se s nimi a doprovází to perfektním marketingem. Noviny mají informovat, ne neinformovat, mlčet. Babišovo turné vlastně ukazuje, jak na svém zvolení pracují jiní kandidáti. Jak oni umí přitáhnout pozornost - jde o přímou volbu, která se bez "reklamy na prací prášek" neobejde, pokud se nestane zázrak. A zázraky jsme si před 33 lety vybrali.

Babiš používá dvě linky, první je opoziční, antivládní kampaň, v níž svoje chyby hází na Fialovu vládu, probouzí v lidech nespokojenost a tu pak krmí sloganem "za Babiše bylo líp". Druhou linku představuje kontaktní kampaň, obytňák - všimněme si, jak se to slovo vrylo pod kůži, stalo se synonymem pro Babiše, "obytňák for prezident", mohl by billboardovat Prchal. Jednoduché, fungující triky. Kupujete obal, ne obsah. Na Babišova selhání v době covidu, na to, jak Česko nepřipravil na energetickou krizi, na jeho obžalobu, na jeho spolupráci s StB a další a další hříchy se zapomnělo.

Všimněme si drobnosti, kterou Seznam Zprávy popsal v reportáži o Babišově jízdě v obytňáku takto: "Jedna ze seniorek dokonce neodolá a předsedu ANO, který kromě hubnutí nedávno podstoupil i plastiku očních víček, laškovně poplácá po zadnici. ´No já jsem mu říkala: pane Babiš, vždyť vy jste už jako lunt, už nemáte žádný zadek!´ vysvětlí pak redaktorce." - Chápete? Starší dáma plácla Babiše přes zadek, který jiný kandidát "k nim má tak blízko"? Plácla by generála?

Co ti ostatní? Co nepopulističtí ne-ANO kandidáti? Kam se schovali? Jistě, generál Petr Pavel taky objíždí zemi, taky debatuje s občany, pracuje, ale my o tom nevíme, vy o tom nevíte, lidé fascinovaní "kámošem Andrejem" na jejich návsi o tom nevědí. Generál Pavel nemá Prchala, dalo by se to velmi stručně a jednoduše shrnout. Navíc stále není stoprocentně jasné, jestli bude kandidovat. Babiš to taky "ještě nepotvrdil", ale u něj se zjevně nejedná o váhání, nýbrž o taktiku. Navíc, on přece nedělá kampaň, on vyrazil "za občany".

Naprosto ostudný je přístup demokratických vládních stran. Jasně, jde o přímou volbu, ale uvědomme si, proč dnes pětikoalice vládne, proč koalice Spolu a PirSTAN uspěly ve sněmovních volbách: pět stran se dokázalo dohodnout. Dohoda přinesla ovoce. Bylo to o fous, ale složily vládu. Proč se nyní nejsou s to dohodnout na svém kandidátovi a proč si neřeknou o podporu třeba Milionu chvilek pro demokracii a dalším aktivistům, kteří nechtějí Zemana II?

Vystrčit Fialu na Hrad

Místo toho jsme svědky úplné absurdity, kdy část ODS zřejmě chce jako kandidáta na Hrad vyslat premiéra Petra Fialu. Tohle se skutečně diskutuje a Fiala to - podle zpráv z nitra ODS - odmítá. Pojďme si to trochu rozebrat. ODS dnes ještě dosahuje pěkných preferencí, zchudnutí země či Putinova energetická drahota zatím oblibu ODS neničí. Ale Fiala na Hrad? A kdo by jako řídil vládu? Stanjura? Blažek? Kuba?

Problém ODS známe, střetávají se tam dvě velmi rozdílná křídla, navíc dnes "vede Brno" a Praha není spokojena. Ale hlubší problém tkví v tom, kdo tu stranu reprezentuje, jakou ti lidé mají minulost a jaké představy, na koho jsou napojeni, jaké vazby mají třeba na ČEZ a jeho šéfa. Jaké vazby má ministr spravedlnosti Pavel Blažek v Brně atd. Vystrčit Fialu, který představuje svorník pětikoalice, na Hrad, to by znamenalo nežádoucí změnu, návrat ještě víc do minulých vazeb, a s tím, zřejmě, i rozpad pětikoalice, vlády.

Volba prezidenta, viděli jsme to na Zemanovi, bude velmi důležitá pro vládu i pro stát. Zeman nám neuvěřitelně škodil. A to kooperoval s Babišem, s premiérem. Pětikoalice jako by si to vůbec neuvědomovala, nepřipouštěla. Chápu, že mají plno jiných, aktuálních starostí, ale kandidáta na Hrad nemohou nechat na září, to je směšné, dětské, to to prohrají.

Generál Pavel jim nevoní. Předseda poslanců ODS Marek Benda prohlásil na Primě: "Třicet let po revoluci bychom si mohli zasloužit kandidáta, který nebyl nikdy členem komunistické strany." Skutečně bychom si "mohli zasloužit" nekomunistického kandidáta? Čím? Co naše partaje v posledních dvaceti letech předvedly? A podívejme se, jakého "nekomunistického" kandidáta nám Benda nabízí? Kde se schovává? To ani nemluvím o tom, jak dnes funguje "nekomunistický" exprezident Václav Klaus, zakladatel ODS.

To není horování pro generála Pavla, který to dotáhl na dvojku v NATO, to je výsměch politikům, kteří vědí, koho nechtějí, ale nemají koho nabídnout, nedokážou se na nikom dohodnout.

O.K., tak nekomunistického kandidáta. Kolik takových, kteří mají šanci Babiše porazit, najdeme? Hlásí se nekomunista, odborář Josef Středula. Šanci má, jde o ryze levicového kandidáta, jeho problém zjevně představují vazby na lidi, kteří tady propagovali ruské a čínské zájmy. Pracuje s nimi. Uvidíme, kde vezme peníze na kampaň. - Na šéfovi odborů se pětikoalice jistě neshodne, Středula je pro ni nepřijatelný. Vnímají ho jako nepřítele.

Ideála ukřižují

S kandidaturou váhá kupříkladu exministr a hudebník Michael Kocáb, který měl blízko k Václavu Havlovi. Absolutní nekomunista. Definitivní rozhodnutí kvůli válce na Ukrajině však odložil. Říká: "Vytyčil jsem si tři podmínky, za kterých bych na prezidenta kandidoval. Zaprvé si myslím, že na tenhle post by se člověk neměl zoufale drát, ale měl by být povolán svými spoluobčany. Nejdřív by měl nabídnout své služby a počkat, jestli o ně lidé vůbec projeví zájem. Rozhodně by mě tedy nenapadlo, abych u metra rozdával koblihy, a přesvědčoval tak voliče, aby mi dali svůj hlas. Druhá podmínka spočívá v tom, že pokud by se na post prezidenta dral nějaký přítel starých pořádků, přihlásil bych se případně i z vlastní vůle, jenom abych se pokusil tomu zabránit. Tím přítelem starých pořádků mám na mysli bývalého komunistu, tedy bývalého člena zločinecké organizace, či dokonce komunistických tajných služeb.

A v neposlední řadě bych se při rozhodování řídil tím, jestli bude kandidovat osobnost tělem i duší demokratická a humanistická, která má státnický přesah a dostatečnou sílu zaujímat silné a moudré postoje v dnešní dramatické mezinárodní situaci. I proto by se příštím prezidentem neměl stát někdo z bývalých komunistů, kteří k Rusku chovají jistý resentiment a nemůžeme se na ně zcela spolehnout. Měl by to být člověk s transparentní minulostí a konzistentními názory, který zároveň nevidí na prvním místě peníze, ale nabízí kulturní a duchovní přesah, respekt ke svým spoluobčanům a orientaci na udržitelné životní prostředí na naší planetě."

Kocába tak široce cituji, protože nastínil naprosto idealistický obraz prezidenta, něco jako "Ideál na Hrad". Nic takového "nehrozí", nic takového se v Česku 2023 nestane. Ideál, svatý a čistý, v přímé volbě nevyhraje. Ideála ukřižují. Havel by dnes nevyhrál. Přímá volba hlavy státu je řežba v ringu bez pravidel, při níž teče krev. A volba hlavy státu v době války na Ukrajině, z níž se může vyvinout válka v Evropě, je taky rvačka s dezinformátory, s hybridními válečníky, rvačka proti jejich kandidátům. Kdo do toho půjde, kdo se chce umazat?

Vrátím se ještě k Babišovi. Má motiv, jednak ho čeká soud, který klidně může prohrát, funkce by ho na pět let ochránila, pokud by náhodou měl jít do vězení, jednak touží po moci jak pivovar Smädná Ťava po pijácích ležáku. Přímá volba nahrává takovým motivům, nenalhávejme si, že je ušita pro slušné a milé lidi dobrého srdce. Babiš musí. A proti němu stojí Středula, který nemusí, ale viditelně chce, a zástup nerozhodnutých či nepodpořených, kteří nemusejí, váhají.

Pětikoalice by se měla probrat, pokud je snad ještě omámena úspěchem ve sněmovních volbách. Začít myslet, kalkulovat, najít svého kandidáta, dohodnout se, pokud jí skutečně generál nevyhovuje, na jiném a poslat ho mezi lidi, ať ho starší dámy poplácávají po zadnici. Začíná být zatraceně pozdě. A Babiš jako by je poháněl, ať mu konečně najdou soupeře. Na svůj Facebook nedávno napsal: "ANO by se mělo pomalu, ale jistě začít porozhlížet po někom, kdo po mně převezme post předsedy." Už se vidí na Hradě a v Lánech. Předpokládám, že už si nechává v Paříži šít kvádra na Hrad.

