ODS zatím sílí, malé strany živoří. Pokud Babiš prohraje boj o Hrad, poškodí své ANO

Co se během tohoto krizového volebního období stane s vládními koalicemi Spolu a PirSTAN a jak budou dnešní vládní strany čelit Babišovu ANO? Česká televize v neděli zveřejnila aktuální průzkum společnosti Kantar CZ, data agentura sbírala mezi 8. a 29. dubnem, odpovědělo 1200 respondentů. Stále vede ANO se ziskem 27,5 procenta, neroste, neklesá. Druhá je ODS, posílila o 3,5 procentního bodu a nasbírala by 26 procent hlasů. SPD má jedenáct procent, mírně zesílila, STAN deset. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti s pěti procenty, ale ztratili 2,5 procentního bodu, zvolna klesají. KDU-ČSL by získala jen 4,5 procenta, TOP 09 klesla na pouhá tři procenta, meziměsíčně tedy ztratila celá dvě.

Začnu koalicí Spolu. Ta by podle Kantaru nyní porazila ANO a získala by 33,5 procenta, pokud by se volily dál obě koalice jako celky. Vidíme ty posuny, voliče oslovuje ODS, obě menší strany zůstávají velmi slabé, koaliční vládnutí jim hlasy nepřináší. Zjevně se nedokážou prosadit, vidět je především premiér Petr Fiala, on se stal - především kvůli válce na Ukrajině a svému postoji k ní - centrem vlády.

Odéeska tedy dál slaví úspěch, koalice se jí mimořádně vyplatila, zatímco pro lidovce a topku se koaliční vládnutí mění v jakousi křížovou cestu oběti. Důvodů najdeme víc, ale vlastně sledujeme starý model, v minulé vládě ANO taky dokončilo zkázu sociální demokracie, ta se s ním scvrkla tak silně, že nakonec vypadla ze sněmovny. Jiné je to dnes v tom, že koalice Spolu drží pohromadě, menší strany nebojují proti ODS, právě naopak, opakovaně dávají najevo, jak jim to spolu klape. Velkou roli ovšem nepochybně hraje kvalita ministrů.

Lidovci měli nedávno volební sjezd a znovu si do čela vybrali Mariana Jurečku. Jsou s ním spokojeni. Zvenčí to však překvapuje - jak se může strana spokojit s lídrem, který ji drží na hranici či těsně pod hranicí volitelnosti do sněmovny? Tady přece něco nehraje, chytrá partaj by se snažila najít kvalitnějšího, schopnějšího lídra, pokoušela by se o změnu. Asi nikoho jiného nemá. Jurečka jako ministr práce a sociálních věcí nepřesvědčuje, zapletl se do 5000 korun pro rodiny, v sociální oblasti působí nejistě. O dalších jeho členech vlády skoro nevíte.

Topka v průzkumech dopadá ještě hůř. Šéf zdravotnictví Vlastimil Válek mizí z centra pozornosti spolu s ustupujícím covidem, možná je to však pro topku klika. O Heleně Langšádlové, ministryni pro vědu, výzkum a inovace prakticky nevíme, ač je věda považována za klíč k naší budoucnosti. Občas se s tvrdými výroky prosadí předsedkyně Markéta Adamová Pekarová, ale ta nesedí ve vládě, což se samozřejmě ukazuje jako velká chyba.

Pro ANO a SPD jsou krize darem z nebe

Prognóza? Česko čelí několika krizím zároveň, bohatnout teď nebude, vládní strany nejspíš začnou ztrácet. Pro ANO a SPD jsou krize darem z nebe a nepokrytě to dávají najevo. Nějaké národní zájmy je zhola nezajímají, jedou výhradně na sebe. Za chvíli se viníkem války na Ukrajině stane Fiala. Pro ODS to začne být těžké, lidovci a topka budou živořit, nakonec se nejspíš vděčně schovají, pokud to půjde, pokud o to ODS bude stát, pod sukně Petra Fialy a koalice Spolu.

Z koalice PirSTAN se stala koalice STANPir či STANPírko, Piráti dál slábnou. Ivan Bartoš, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj, podle více informací pilně pracuje, ale vidět a slyšet je málo. Jako kvalitní ministr se jeví i podceňovaný a Zemanem nenáviděný šéfdiplomat Jan Lipavský, jenomže ho v zahraniční politice zastiňuje premiér Fiala. Navíc Lipavský dělá, co dělat má, takže se o něm příliš nepíše a nemluví. Ano, je to paradox. Jako velká chyba se ukazuje, že Bartoš neprosadil Olgu Richterovou na ministryni práce a sociálních věcí. Tam by se jistě prosadila, tam by byla vidět.

Před volbami Piráti sloužili jako terč ANO, odskákali volby, prožívají mimořádně hořké období. Ale Bartoš i Lipavský působí ve svém ranku jako profíci, což se nakonec může vyplatit. Starostové a nezávislí se drží, nepropadají. Ministr vnitra Vít Rakušan zvládá ukrajinskou migrační vlnu, statisíce příchozích lidí, ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela začíná dost tvrdě čelit svému předchůdci Karlu Havlíčkovi. STAN si drží pozici. Těžko si ale představit, že by PirSTAN jako koalice pro velké volby pokračoval, zklamání Pirátů je zřejmě obrovské.

V pozoruhodné pozici se octlo ANO. Jeho skluz na úroveň SPD nepřekvapuje, od exagenta StB Andreje Babiše se nedalo nic jiného čekat. Drží si silnou podporu voličů díky masivnímu marketingu. Babiš už jistě ví, kde se nachází jeho strop - okolo třetiny hlasů. Nemá moc kde voliče luxovat. Jeho plán vypadá jasně, "za Babiše bylo líp", "kdy už udělaj něco pro lidi" atd. Tohle pojede neustále, všecky svoje chyby a maléry hodí na Fialu, nebude se štítit ničeho. Prostě Babiš.

Babiš nemá výhru vůbec jistou

Nastartoval prezidentskou kampaň. A tady to začíná být pro ANO zajímavé. Pokud bude kandidovat - a on kandidovat bude - má jen dvě možnosti, buď vyhrát, nebo prohrát. Pokud vyhraje, ANO ztratí lídra, ale neztratí jeho podporu. Nebude se odehrávat nic podobného, jako když se Zeman z Hradu mstil "své" ČSSD a pomohl ji zdevastovat. Ne, prezident Babiš by byl prezidentem ANO a jeho voličů. Stal by se opozičním, protivládním prezidentem.

Hnutí ANO by "bez něj" zřejmě neposílilo, ale ani výrazně neztratilo. Efekt Babiš by trval dál. Pro Česko by to byla nová situace, prezident by hrál výhradně pro nejsilnější stranu. A tedy pro sebe samozřejmě.

Pokud by Babiš prohrál, věci by se změnily. Podruhé za sebou by byl neúspěšný. Prohra ANO ve sněmovních volbách byla velmi těsná, skoro jako by nenastala. Babiš skončil jako premiér, ale "jede dál", řídí nejsilnější stranu. Pokud by se ale nestal prezidentem, byla by to velká rána. Prohraný Babiš, poražený Babiš. Pro ANO malér, dost možná i úbytek preferencí. Zůstal by předsedou, o tom nepochybujme, a mstil by se za prohru. Šel by po vládě ještě vztekleji, ještě zběsileji než dnes.

Můžeme si být jisti, že o tom Babiš hodně přemýšlí, ví, že nemá výhru vůbec jistou. Možná i proto váhá s oznámením, že bude kandidovat. Ale pořád se nad ním vznáší soud a možnost, že bude odsouzen. Jistotu, že dostane podmínku, nemá. A mohou přijít další trestní stíhání a obžaloby. Prezidentský post pro něj nabízí řešení na pět let.

Žijeme v mimořádně nejisté, nebezpečné době. Strašně moc bude záležet na tom, jak vláda zvládne proces chudnutí země. Jak se bude vyvíjet válka na Ukrajině, kolik ještě přijde uprchlíků. Jestli Fiala udrží sociální smír, jestli bude ODS dostatečně citlivá k nejslabším občanům. Jak vyřeší mediální rady. Jak si poradí s dezinformacemi. Jestli nezpychne a jestli uspokojivě a moderně vyřeší problémy s energiemi. Jestli bude vládnout slušně a empaticky. Jestli se během volebního období nerozpadne. Válka ji udržuje pohromadě, ale slábnutí menších stran představuje riziko.

