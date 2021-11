Vláda chce namontovat do české škodovky bavorskou covidovou brzdu. Čeká nás smyk

Pozdě, ale přece jen se kabinet odhodlal k akci. Z bavorského protiepidemického systému ale není možné okopírovat jen část, má-li zafungovat. Pokud na školách i jinde nadále necháme vládnout chaos, zpřísnění nezabere dost rychle.

Už tři dekády toužíme dohnat životní standard Rakušanů a Němců. Od pondělka se k němu přiblížíme, byť jinak, než jsme si představovali. Odcházející kabinet se po nekonečném váhání rozhoupal k proticovidovým opatřením, přičemž se rozhodl inspirovat sousedním Bavorskem.

Tamní vláda před pár dny přešla z modelu 3G, což je zkratka pro očkované (geimpft), uzdravené z covidu v uplynulých šesti měsících (genesen) a testované (getestet), jen na 2G - poslední položku škrtli. Bavoři starší 12 let se tak nyní k většině veřejných služeb dostanou jen s očkováním či potvrzením o prodělané nemoci. Podobné to má být i u nás.

Zda je v našich podmínkách takové pokoutné vynucování vakcinace tou nejlepší možnou protiepidemickou ochranou, ať rozhodnou odborníci. I laik ale vidí, že zvolenou předlohu nekopírujeme kompletně a v rámci funkčního systému. Ani čerstvě navrhovaná opatření nás tak nemusí uchránit před vánočním lockdownem a "bavorský model" může na obou stranách hranice přinést dosti odlišné výsledky.

Nic nedělat a pak vše zavřít

Má to své smutné kouzlo: 17. listopadu, kdy národ slaví těžce nabytou svobodu, zčistajasna premiér oznamuje, že od příštího týdne začne platit výrazné omezení občanských práv. K restrikcím přitom nedochází podle dopředu známého scénáře, jako u bavorských sousedů, tady si vláda prostě náhodně a nepředvídatelně pravidla vymýšlí.

Nikoho by to ale vlastně nemělo překvapit. Andrej Babiš (ANO) totiž nezbytné zpřísňování protiepidemických opatření odmítal nikoli týdny, ale kvůli volbám hned celé měsíce. Vrcholem absurdity pak bylo dosud poslední zasedání vlády, z něhož nevzešly žádné závěry, protože se ministři dokázali shodnout jen na tom, že je třeba něco dělat, aniž by ale rozhodli co vlastně. Hořkou odměnou se nám za to stal úterní rekord v počtu nákaz odhalených za jeden den.

Jakkoliv má odpovědnost za situaci stále ještě v rukou vláda Andreje Babiše, opozici lze vyčítat, že ji k akci a potřebným krokům nijak nenutila. Ba co hůře, nastupující premiér Petr Fiala (ODS) dosud ještě nepředstavil jediný konkrétní plán, jak si jeho tým chce s krizovou situací poradit. Pravděpodobný ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) jen do veřejného prostoru vypálil salvu nesouvislých nápadů - a následně se z něj zcela stáhl. Poslední veřejné vystoupení pětikoaličního AntiCovid týmu pak přineslo jen seznam věcí, které nesmějí nastat, co se naopak stát má či musí, z něj ovšem bohužel zřejmé není.

V posledních týdnech jsme tak svědky depresivního kalkulu vládních i opozičních politiků, kteří se ve snaze nepopudit veřejnost nepopulárními kroky rozhodli čekat až na takové zhoršení situace, v jakém už se omezením nelze vyhnout. To proto se nyní země řítí do propasti.

Česko není Bavorsko

Pouhé kopírování části "bavorského modelu" nám z ní přitom nepomůže. Už kvůli tomu, co se děje ve školách. Jen blázen (a česká vláda) by tam totiž nechal epidemii nekontrolovatelně rozjet. Proto se také bavorští žáci - na rozdíl od těch našich - plošně a pravidelně testují. A Česko se nepohne z místa, dokud odpovědní lidé nepochopí, jakou havárii zrušením testů způsobili.

Školství ovšem není jedinou oblastí, kde se situace na obou stranách hranice liší. Další rozdíly bychom našli ve firmách, vakcinaci seniorů či nastavení nemocenské. Vzít si recepturu a doufat, že s její pomocí dosáhneme stejného výsledku, i když vyměníme řadu surovin, nápadně připomíná Lockovu definici šílenství.

Ruční brzda z BMW

Mají-li u nás Bavorskem inspirovaná opatření uspět, neobejdeme se bez celé série kroků. Tlak na očkování (a o nic jiného omezováním neočkovaných nejde) může přinést kýžené ovoce jen tehdy, pokud zároveň stát dokáže rychle zkrotit pandemii na školách, navýšit nemocenskou, namotivovat vakcinované k absolvování posilující dávky (třeba i prostřednictvím finančního bonusu) a změnit zmatenou komunikaci.

Zatím ovšem pandemií stále projíždíme jen stylem brzda plyn. Nyní jsme si sice namontovali do české škodovky ruční brzdu z BMW, nikoho by ale nemělo překvapit, že zatáhneme-li za ni nešikovně, bude z toho jen dost ošklivý smyk. Zatímco se Bavoři postupným přibrzďováním nakonec lockdownu možná dokážou vyhnout, Česko je té škarpě stále nebezpečně blízko.

