Česko nemůže fungovat jako fíkový list pro nahého Fica. V zájmu Slovenska

Je typické, že zrušení společného jednání české a slovenské vlády kritizují Babiš a Zeman. A po svém i Klaus. Výhodou dnešní doby je, že přesně vidíme, kdo je kdo. Žijeme v době obnažující.

Sledujeme velmi neobvyklou situaci v české zahraniční politice. Premiér Petr Fiala zrušil společné zasedání české a slovenské vlády v Bratislavě. Důvodem je proruská politika Roberta Fica. "Není možné ignorovat zásadní rozdíly v názorech na klíčové otázky zahraničněpolitických témat, jako je třeba setkání slovenského ministra zahraničí s ministrem zahraničí Ruska," vysvětlil český premiér na síti X.

Trhají se česko-slovenské diplomatické vazby? Je konec hlubší sounáležitosti našich dvou národů? Stačí jiné postoje k válce na Ukrajině k jejich narušení? Vazby se trhají. A nejde jen o zahraniční politiku Slovenska, jde úplně stejně o jeho strašnou vnitřní politiku. Mlčet k tomu, co dělá Fico, by bylo neúnosné i pro slovenskou opozici, která je ve velmi těžké situaci. Trhají se vazby s vládou premiéra Fica. Vazby s opozicí by naopak měly být posilovány.

Česko nemůže fungovat jako fíkový list pro nahého Fica. Premiérovi Fialovi to ukázala už nedávná schůzka Visegrádské čtyřky v Praze. Voliči pětikoalice se cítili podvedeni, nechtěli v Praze ani Fica, ani maďarského premiéra Viktora Orbána. Nejde tedy "jen" o zahraniční politiku, jde i o politiku domácí. Odeesce padají preference a její předseda zoufale potřeboval udělat něco srozumitelného. Navíc ho k tomu tlačily další strany. Pro veřejnost je podstatné, že se na tom vláda snadno shodla.

Připomeňme, že část Fialova kabinetu zasedala na konci října 2022 s vládou ukrajinského premiéra Denyse Šmyhala v Kyjevě. Mezivládních konzultací se tehdy kromě Fialy zúčastnilo sedm českých ministrů. Bylo by absurdní, kdyby se po nedávných krocích Fica a jeho ministra zahraničí Juraje Blanára mělo konat společné zasedání vlád Česka a Slovenska.

Připomenu, že Slováci mají za sebou Ficův nechutný projev ke dvěma rokům ruské války na Ukrajině. Obvinil Západ, že "falešně démonizuje Putina" a že Ukrajincům zabránil vyjednat mír. Řekl, že "válka začala už v roce 2014 řáděním ukrajinských neonacistů" a že "jediným plánem unie je podporovat vzájemné zabíjení Slovanů". Šílené. Po těch lžích přijel Fico do Prahy na V4.

Mezinárodní schůzku ve Francii, kterou svolal prezident Macron, Fico popsal jako "bojovou poradu, kde se hledala cesta, jak nejdéle prodloužit válku". On sám je prý jediný na Západě, kdo chce mír. Lživé a děsivé výroky premiéra země, která je členem Evropské unie a NATO.

Co je dnes protichůdnější než poslední dva výrazné státní kroky, český a slovenský? Český je shánění peněz na nákup 800 tisíc nábojů do děl pro Ukrajince. Slovenský je skandální jednání slovenského šéfdiplomata Juraje Blanára s ruským šéfem diplomacie Sergejem Lavrovem během diplomatického fóra v tureckém městě Antalya. Dodejme, že Lavrov figuruje na sankčním seznamu EU i USA.

Lavrov chválí Fica za "vlastní názor"

O schůzce informovala ruská diplomacie. Lavrov v Antalyi řekl, že Rusko dává přednost spolupráci se zeměmi, jako je Slovensko nebo Maďarsko. Za prioritu si podle něj stanovují národní zájmy, i když jejich členství v EU nebo NATO "představuje určité výzvy". Lavrov: "V tomto ohledu si o to více vážíme schopnosti premiéra Fica a jeho vlády mít vlastní názor na situaci ve světě."

Smysl té schůzky a vyzdvihování Slovenska a Maďarska je jasný - rozbít soudržnost Evropské unie. Sem mimochodem patří i úvahy Viktora Orbána o nové čtyřce, kterou by tvořilo Maďarsko, Slovensko, Rakousko a Srbsko. Chtěl by posílit regionální spolupráci "svrchovaných států", podle agentury MTI tam už dnes patří Slovensko a Srbsko, zařadil by tam i Rakousko, záleží na výsledku tamních voleb. Toto možné rakousko-maďarsko-slovensko-srbské partnerství by podle něj mělo doplnit stávající kooperaci v rámci Visegrádské skupiny (V4).

Putinův cíl známe dlouho, rozbourání jednotné Evropské unie. Zatím se mu to dobře daří s Maďarskem a po volbách i s novou vládou na Slovensku. To je jeden ze zásadních důvodů, proč Česko nemá, nesmí dělat Slovensku krytí.

Jaký je ale cíl Roberta Fica, co chce, kam Slovensko táhne? Chce zemi převést od EU k Rusku, opustit unii? Nebo nemá jasný cíl a prostě jen jako Orbán rozkládá evropskou jednotu? Spoléhá se Fico na Kreml? Jak může, když se stačí podívat na ruská zvěrstva na Ukrajině, aby viděl, kdo je Putin.

S takovým člověkem česká vláda nemůže zasedat. Od Fialy je to nejdiplomatičtější řešení, že na jednání do Bratislavy nepojede. Právě společné jednání by mohlo vztahy obou zemí dorazit. A je jisté, že by je Fico zneužil, jako se mu podařilo zneužít odmítnutí společného rokování vlád. Viz jeho projev, kde řekl, že česká vláda ohrozila skvělé vzájemné vztahy jen proto, že má "zájem podporovat válku na Ukrajině".

Typická byla reakce Andreje Babiše na zrušení společného zasedání vlád. Na síti X napsal, že Fiala ničí česko-slovenské vztahy. "Tohle je mezinárodní politika, ne dětské hřiště. Tam možná platí, že chová-li se někdo špatně, přestanete se s ním bavit. Vláda se ale nemá chovat jako malé dítě. Pokud s kroky slovenské vlády nesouhlasí, o to spíš s ní má jednat a přesvědčovat ji o změně pozice. V případě Slovenska, se kterým nás vždy pojily mimořádně silné a dobré vztahy, to platí dvojnásob. Říká se tomu diplomacie."

Ne, společnému zasedání vlád se neříká diplomacie. Je to nadstandardní krok, který hned tak s někým neprovozujeme. A už vůbec ne se sousedem, který se na největší riziko dnešní doby dívá opačně než česká vláda. Ostatní už bylo řečeno.

Proruský exprezident Václav Klaus zareagoval po svém. Jeho spolupracovník Petr Macinka oznámil, že Klaus navštíví ve dnech 10. až 11. března Bratislavu. Setká se s Robertem Ficem. Jasný signál, Lavrov bude spokojen.

Miloš Zeman na Facebooku taky zaujal postoj stavějící realitu na hlavu: "Je velice snadné bořit a velice obtížné budovat. Fialova vláda se vydala cestou boření, protože budovat neumí. Přerušení česko-slovenských vztahů je podle mého názoru hrubá politická chyba. A nikdo nemůže diktovat vládě suverénní země, jak se má chovat." Nutno dodat, že zrušit společné zasedání vlád není "přerušení česko-slovenských vztahů".

Ještě pár slov ke vztahům Česka a Slovenska. Jsme země blízké, ale zároveň dlouho oddělené. Československo zaniklo po 74 letech 31. prosince 1992, zanikla Česká a Slovenská Federativní Republika. Dobré vztahy se braly jako samozřejmost, ale politiky obou zemí se silně rozcházely už od rozdělení.

Pokud chceme Slovensku pomoct, pokud ho chceme udržet na Západě, a to je jistě náš zájem, nechceme sousedit s ruskou kolonií, pak nemůžeme Ficovi dělat fíkový list.

