Česku chybí levice. Ne komunisté, ale silná, avantgardní, antitotalitní levice

Koho u nás mohou volit mladí, avantgardně uvažující ženy a muži? Proč by nemohli vnímat těžké a stále se opakující chyby kapitalismu? Proč by měli dělat, že na zastavení klimazměny máme času habaděj?

Zajímavá srážka na sociální síti. Pirátka Jana Michailidu (* 1990) v sobotu tweetovala o tom, jak se byla vzdělávat na Dnech antikapitalismu, akci, kterou spolupořádala Socialistická Solidarita (SocSol) s podporou Rosa Luxemburg Foundation. Na to zareagoval Martin, člen Mladých občanských demokratů, který tweetoval: "Budou se od tohohle @PiratskaStrana @PiratIvanBartos distancovat, nebo to budou tolerovat? Pokud se nedistancují, znamená to, že tolerují komunismus - spolu s nacismem nejodpornější totalitní ideologii, kterou tahle planeta poznala."

Jak známo, Piráti jsou členy vládní koalice, již vede předseda ODS Petr Fiala a jež se pokouší být mnohem spíš pravicová než ryze levicová. Pětikoalice vznikla jako občansky podporovaná snaha ukončit populistické vládnutí ANO a Andreje Babiše. Už v předvolební kampani se z Pirátů stal terč jak pro ANO, tak pro část kandidátů odeesky. Přesto Piráti zasedli ve vládě Babiše eliminující. Ale vzájemný odpor zjevně bublá pod povrchem, i když ho premiér rozumně tlumí.

K tomuto možná poněkud zbytečnému vysvětlení nutno dodat, že ANO a Babiš byli eliminováni, ale nijak na podpoře neztrácejí, v průzkumech ANO stále vede a dnes by celkem suverénně vyhrálo sněmovní volby. Jinými slovy, pokud by chtěli nepopulističtí demokraté ve vládě pokračovat, zjevně to bez další velké, složitě složené koalice nepůjde.

Mladému občanskému demokratovi odpověděl Ivan Bartoš. Napsal, že "Janka Michailidu je bezesporu odbornice na otázky týkající se psychotropních látek, či jejich regulace a využití ve společnosti". Pokračoval, že její soukromé aktivity a řada veřejných vyjádření, "rozhodně nereprezentují názory Pirátské strany" a on je vnímá jako zcela nevhodné.

"Hrůzy komunistické diktatury dvacátého století v řadě zemí světa včetně České republiky nelze relativizovat, nebo dokonce adorovat. Nechci Jance Michailidu nic podsouvat, ale měla by se, byť stále věřím, že významnou část v jejich úvahách hraje trochu hloupá a prvoplánová provokace, zamyslet a přehodnotit své fungování ve veřejném prostoru. Komunismus i fašismus jsou stejně zhoubné ideologie. Jejich naplňování v historii a bohužel i dnes stálo životy milionů lidí, skrze tyto ideologie byly a jsou pošlapávány hodnoty, které Pirátská strana od svého vzniku reprezentuje."

Michailidu se obratem bránila: "cože prosím? viděl jsi vůbec, na jakých přednáškách jsem tam byla? týkaly se role avantgardního umění v revolučním hnutí a ukrajování lidských práv v současném Polsku a Maďarsku. můžeš mi laskavě říct, co z toho je PROVOKACE? a proč tady zas jedeš nějakou antikomunistickou ódu?" Dodám, že tématy zmíněných přednášek byla "Úloha avantgardního umění v revolučním hnutí" (Sezgin Boynik), "Socialistická opozice v dnešní Polsku a Maďarsku" (Filip Ilkowski, Aron Rossma-Kiss) a "Francouzské protesty proti důchodové reformě" (Edgar Provost).

Jsme přeborníky v klientelistickém kapitalismu, jen kousek za Ruskem

Bartoš na Michailidu zareagoval jednak jako člen převážně pravicové vlády, v níž vede více méně levicovou stranu, a jednak jako někdo, komu je 43 let, narodil se deset roků před sametovou revolucí a komunisty odmítá. Předpokládám však, že Michailidu hrůzy komunistické diktatury nijak nezpochybňuje a nerelativizuje, jinak by asi nebyla Pirátkou, ale zakotvila by v KSČM.

Vlastně je na tomto střetu pěkně vidět, jak v Česku chybí levice. Ne komunisté, ne nějací šílenci vyznávající Lenina a Stalina a Putina, ale levice, která vnímá slabiny kapitalismu, která vnímá slabiny pravicových vůdců v Polsku, Maďarsku, ve Spojených státech, která je schopná oponovat ostře pravicové rétorice vyznávající trumpismus, se kterou jsme se ostatně setkávali i v ODS. Chybí tu strana pro mladé, avantgardní ženy a muže, pro ty, kteří nezavírají oči před chybami současného systému a nechtějí je opakovat.

Sousloví Dny antikapitalismu zní v našich poměrech a s naší komunistickou minulostí rovnou jako vzývání komunismu, ale nemusí jím být. Jen s dovolením připomenu, jak jsme dopadli ve zkoumání časopisu The Economist: skončili jsme jako druzí za Ruskem v indexu klientelistického kapitalismu (crony capitalism). Můžeme snad tvrdit, že je u nás, v našem kapitalismu, všechno v pořádku? To vskutku ne.

Připomenu další českou bolest, obrovské množství vyloučených lokalit, ghett, kde lidé žijí v prachmizerných podmínkách a děti za covidu na dlouhé měsíce dokonce vypadávaly ze vzdělávacího systému. Připomenu, že bylo potřeba milostivé léto, aby aspoň část našich spoluobčanů vybředla z dluhů, do kterých je z nemalé části vehnal systém a šikovně prolobbované zákony. Levice u nás chybí, postrádáme tento typ nezbytné politické alternativy. Mezi velké selhání českých intelektuálů patří právě fakt, že nemáme zdravou levicovou stranu a že tady pravici a populistům chybí oponentura.

Nechci rozebírat Socialistickou Solidaritu, tedy revoluční socialistickou organizaci, vím o ní málo. Dvě poznámky. První: podle stránek ministerstva vnitra se SocSol hlásí k k marxismu-leninismu a ruskou invazi na Ukrajinu odsoudila jako "neospravedlnitelný akt imperialismu". Druhá: mezi principy SocSol patří třeba toto: "Současný globální kapitalismus je založený na moci bank a korporací. Jedno procento nejbohatších vlastní polovinu světového bohatství. Demokracie je v takovém systému stále více oslabována a v některých zemích není potřeba vůbec. - Honba za ziskem si vybírá svou cenu i na planetě a jejím ekosystému. Klimatický chaos, tuny odpadu a plýtvání jsou do budoucna neudržitelné. Mohou stál lidstvo existenci…"

Těžko s tím nesouhlasit. Taky nelze nevidět, že pravice se snahou zabránit klimatické změně velmi opatrně řečeno nespěchá a že lidé jako Greta Thunberg jsou jí k smíchu. Stejně jako aktivity Fridays for Future a dalších. - Co je dnes vůbec "pokrok"? Lze za pokrok, za cosi jako avantgardu považovat třeba snahu, aby do centra Prahy jezdilo méně aut? Aby se co nejvíc mladých lidí dostalo na střední školu? Aby skončila činnost uhelných elektráren a spaloven odpadu? Není to náhodou tak, že tohle není žádný pokrok, ale nezbytnost?

Podle mě existuje několik oblastí, které stojí jaksi "mimo kategorie", mimo pravo-levé postoje. Válka na Ukrajině - kdo v tomto děsivém konfliktu jakkoli podporuje Rusy, stává se rizikem pro demokracii. Klimatické změny - kdo je zpochybňuje a podceňuje, kdo je chce nechat "na další generace", ohrožuje planetu, naši existenci. Snahy o omezení, oklestění demokracie - kdo to dělá, představuje další riziko pro budoucnost. Tady neznám pojmy "pravice" a "levice", tady jsou zbytečné. Jinde ale ne, jinde mají smysl. Stejně jako má smysl opakovat, že komunismus je stejné zlo jako fašismus.

