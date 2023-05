"Děláme to pro naše děti," zaklínají se Fiala a spol. Na mladé ale kašlou

Na mladou generaci zapomněl Babiš při covidu, zapomíná se na ni při změně klimatu, nedbá se na ni, když není přijata Istanbulská úmluva, není nově definováno znásilnění, a tak můžeme pokračovat dál a dál.

Největší událostí minulého týdne se stal vládní úsporný balíček. Při jeho představování jsme mnohokrát z úst premiéra Petra Fialy i dalších politiků slyšeli mantru "děláme to pro naše děti", "děláme to pro naše vnuky". Tyto věty musely znít hodně nepravdivě, hodně falešně pro mladé lidi. Najednou to totiž vypadalo, jako by vláda opravdu myslela na ty, na něž se u nás v reálu myslí pramálo.

Jak moc se na ně kašle, to jsme plasticky viděli během pandemie covidu. Babišova vláda na lidi mezi patnácti a pětadvaceti prostě zapomněla, nezajímali ji. Trend "kašlat na mladé" bohužel pokračuje i za vlády pětikoalice. Pro aktivisty kupříkladu z Fridays for Future (FFF) musely znít věty o "dětech a vnucích" jako vyslovená lež. Není divu, že chystají protesty, k nimž se zřejmě připojí i další organizace.

Ozval se mi Lukáš Skála z FFF a vysvětlil mi, co mu na rétorice okolo úsporného balíčku vadí. Vládě nejde o mladé lidi, kdyby jí o ně šlo, nechybělo by u nás manželství pro všechny, redefinice znásilnění, nebyla by opomíjena témata LGBTQ+ lidí a vedla by se o nich "dostatečně bezpečná a široká diskuse", vláda by brala smrtelně vážně klimatickou krizi, podfinancování pedagogů a pedagožek.

Skálovi vadí, že v den, kdy na balíčkové tiskovce politici zdůrazňovali, že škrty se podepíší na každém a všem se nám trochu přihorší, proběhla "tisková konference EPH, z drtivé většiny vlastněné Danielem Křetínským, kde firma oznámila rekordní znásobení zisků od minulého roku. Ukazuje to, že škrty se opravdu nepodepíší na všech stejně, a také to, že téma oligarchie a sociálních nerovností s ní spojované by mělo být v Česku řešeno daleko víc".

Velmi dobře chápu rozezlení lidí z Fridays for Future, chápu, když jim vadí, že si je premiér a vláda najednou bere do úst jako jakousi záštitu pro svoje nepopulární kroky. Teď se jim hodí.

Je opravdu s podivem ohánět se dětmi či mladými a jejich zájmy pár dní poté, co proběhly přijímací zkoušky na gymnázia a střední školy. Na některých školách nestačilo ani získat 87 procent bodů. Kapacity gymnázií nestačí. Matky i otcové obíhají školy a pokoušejí se dcery a syny někde přihlásit. Celé to ukazuje naprostou nepřipravenost na silné ročníky, ale taky nezájem o to, aby děti, které na to mají, studovaly střední školu. A fakt neobstojí argument, že to spadá do působnosti územní samosprávy, a nikoli vlády. Hlavní vinu nesou kabinety Bohuslava Sobotky a Andreje Babiše, ale ani Fialova vláda se nepokusila o alespoň částečné řešení.

Než budu pokračovat dalšími chybami, musím připomenout, že v jedné nesmírně důležité věci vláda na mladé skutečně myslí. A to tehdy, když usilovně a zřetelně podporuje Ukrajinu v jejím boji proti agresivnímu, genocidnímu Rusku. A když je rozhodnuta posilovat naši obranu a naše závazky vůči NATO. Lidé z Fridays for Future tohle jistě vědí, a je pro ně proto komplikované dávat najevo nesouhlas s vládou, aby nevypadali jako nějací Rajchlovi "demonstranti proti bídě".

Jinak se dívají na pojmy jako "rodina", "manželství", "gender", "znásilnění"

Vrátím se ke sloganu "děláme to pro naše děti, pro naše vnuky". Naše děti, ty aktivní, nekonzumní a nelhostejné, děsí klimatická změna. Děsí je představa, že se zásadně změní podmínky života na naší planetě a že za to můžeme. Už déle ty změny zažíváme i u nás v Česku, ale reakce vlády, domácí reakce vlády je liknavá až lhostejná. Stále je obrovský problém, když se mluví třeba o omezování aut ve městech. A to jde jen o symbolický moment. Mnohem vážnější se jeví fakt, že fosilní korporace vykázaly obří zisky, jak to minulý čtvrtek předvedla firma EPH Daniela Křetínského. Ostře to zhodnotil Radek Kubala v Deníku Referendum, "je jasné, že jsme loni nezažili žádnou energetickou krizi, ale doslova energetickou loupež".

Už jsem zmínil katastrofální přijímačky na střední školy a vinu předchozích vlád. Nejde jen o gymnázia, jak dobře víme. Jde i o platy učitelů a vysokoškolských pedagogů. A o celý systém vysokých škol, jež mají často jen velmi těžko srovnatelnou úroveň. Tady mají velký dluh vlády jedna za druhou. Tvrdit, že "nám jde o naše děti", je prostě fake. Dostatečně není podporována ani věda, což opět úzce souvisí s budoucností a nastupujícími generacemi.

Mladí se jinak dívají na pojmy jako "rodina", "manželství", "gender", "znásilnění". A opakuju, mluvím o prozápadně orientovaných, demokraticky uvažujících, nelhostejných mladých lidech. Pro ně je jasné, že sex jedině se souhlasem, jinak je to znásilnění. Že pro ženy a muže musejí platit stejná pravidla a že ženy potřebují chránit. Je opravdu skandální, že Česko dosud neratifikovalo Istanbulskou úmluvu, a vřele doporučuji, aby si ji každý kritik přečetl, aby tomu věnoval čas. Nenajdete v ní nic, co by mělo vládě a zákonodárcům vadit. Naopak.

Připomenu jednu čerstvou bolest. Šumperský okresní soud propustil na svobodu dva ze čtyř vítkovských žhářů, kteří popálili Natálii Sivákovou. Té dívce je nyní 15 let. Je mladá. Stát, přesněji justice, ale neposkytla žádnou psychologickou podporu ani jí a její rodině, ani jim soud neoznámil, že dva útočníky po dvanácti letech předčasně propustil. Tím chci ukázat: na oběti se u nás nebere ohled. Nebraly ho předchozí kabinety, nezměnily legislativu, nebere tento. Přitom je to další věc, která se velmi úzce týká mladých lidí.

Dbá se na ně jen málo a je naprosto správné, když jim rétorika "děláme to pro naše děti a vnuky" vadí, když jim přijde lživá nebo směšná a bouří se proti ní. Jestliže vláda tolik myslí na budoucnost, na mladou generaci, proč premiér vůbec nereagoval na zprávu časopisu The Economist, podle níž jsme druzí v indexu klientelistického kapitalismu? To je přece pro dnešní mladé lidi strašné zjištění…

Video: Stávka za klima? Není to ulejvání, politici nic neřeší, tak musíme my, tvrdí studenti (14. 3. 2019)