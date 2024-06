Chcete to černé na bílém? ANO si v programu do eurovoleb říká o hlasy krajní pravice

Andrej Babiš (ANO) vyzval na závěr předvolebního duelu s Petrem Fialou (ODS) na CNN Prima News, aby Češi volili právě jeho hnutí, protože "my splníme náš program". Demokraté by měli zpozornět. Proč? Babišova strana se v programu do eurovoleb snaží přitáhnout stoupence krajních konců politického spektra.

Kdo dneska čte politické programy, a vůbec, jedna věc je rétorika a druhá vlastní činy, řeknete si. Pojďme ale vzít vážně, co na prostoru čtyř tisíc slov nejsilnější strana v zemi napsala, a na koho se tím pádem obrací. Pokud to uděláme, dojdeme k následujícímu závěru: programem do těchto eurovoleb Babišovo hnutí černou na bílé definitivně opouští střed a vydává se směrem k oběma krajům politického spektra. ANO v programu samozřejmě neříká, že bude diskriminovat menšiny, zakáže politickou opozici a zavede cenzuru médií, což by ho dostalo do konfliktu s ústavou a zákony státu. Evropská doktrína hnutí ale pracuje se slovníkem, který známe ze shromáždění krajní pravice, komunistů nebo protivládních demonstrací Jindřicha Rajchla. Ukázky z programu ANO do eurovoleb 2024 „Odmítáme, aby o nás rozhodovali nikým nevolení úředníci. Koncept Evropské komise se musí změnit – je třeba, aby tito úředníci začali jednat na základě zadání od členských zemí, nikoli suverénním státům ideologicky diktovat, co mají dělat.“ „Zásadně odmítáme, aby EU obětovala svoje zemědělství a svou potravinovou soběstačnost na oltář ekologické demagogii. Vždy budeme razantně vystupovat proti zelenému fanatismu bruselských úředníků.“ „Je důležité obnovit lepší spolupráci visegrádské čtyřky, která dnes nefunguje dobře. Silná V4 v minulosti dokázala úspěšně hájit zájmy střední Evropy před tlakem pokrokářů z Bruselu, z Evropského parlamentu a z velkých zemí.“ „Zastavíme omezování svobody projevu, ke kterému nyní dochází pod rouškou boje proti dezinformacím.“ „Politické elity – ať již bruselské nebo české – nejen že se nezajímají o zhoršující se sociální situaci občanů, ale stále více chtějí lidi kontrolovat, ovládat a různě převychovávat. Říkají lidem, co si mají myslet a říkat, kam nesmějí a smějí chodit, koho mají a nemají volit, poučovat, s kým se smějí a nesmějí scházet, co smějí a nesmějí číst, jak smějí či nesmějí žertovat, jaký jazyk smějí a nesmějí používat.“ „Chceme lidem u nás i v rámci Evropy vrátit svobodu takovou, jakou jsme si představovali v roce 1989 a o kterou bohužel zase postupně přicházíme.“ "Politické elity - ať již bruselské, nebo české - (…) stále více chtějí lidi kontrolovat, ovládat a různě převychovávat. Říkají lidem, co si mají myslet a říkat, kam nesmějí a smějí chodit, (…) co smějí a nesmějí číst," tvrdí program ANO. Okamurova SPD se podobně vztahuje k "elitě bruselských úředníků" a Jindřich Rajchl z tribuny na Václavském náměstí varoval před těmi "nahoře". Vykreslování světa, který ovládají všemocné elity a člověk "dole" nic nezmůže, je přitom typickým nástrojem politických extrémů a obecně antisystémových sil. Součástí toho je i nadbíhání obyvatelům, kteří neuspěli ve svých životech - nebo mají alespoň ten pocit - a to tak, že se zpochybňuje stávající společenský řád. Také s tím Babišovo hnutí pracuje. "Chceme lidem u nás i v rámci Evropy vrátit svobodu takovou, jakou jsme si představovali v roce 1989 a o kterou bohužel zase postupně přicházíme," tvrdí ANO ve volebním programu. Pro zajímavost to srovnejte s následující větou. "Svoboda, kterou jsme znovu získali v roce 1989, je v Evropské unii ohrožena." Pronesl ji tehdejší prezident Václav Klaus v roce 2009 v Moskvě po boku Vladimira Putina. V obměnách pak zazněla z Klausových slov na mítincích německé krajně pravicové strany Alternativa pro Německo (AfD). Že se ANO posunulo, jasně vyvstane ze srovnání programů do eurovoleb před pěti lety a tím současným. "Je jasné, že Evropská unie je skvělý projekt. Našemu kontinentu přinesl mír, bezpečnost a prosperitu. (…) Jak jste si ale jistě všimli v poslední době, unie chvílemi ztrácí dech, Evropská komise se někdy chová nepochopitelně a nelogicky," píše Babišovo hnutí verze 2019. "Odmítáme, aby o nás rozhodovali nikým nevolení úředníci! Koncept Evropské komise se musí změnit - je třeba, aby tito úředníci začali jednat na základě zadání od členských zemí, nikoli suverénním státům ideologicky diktovat, co mají dělat," říká už letošní program. Související ANO jsou největší hujeři a vítači migrantů. Komunistka Konečná zase usilovně diktuje Analytik institutu Europeum Vít Havelka, který porovnával teze stran a koalic, jež mají šanci uspět v nadcházejících eurovolbách, tvrdí, že "bez znalosti značky nejde od sebe odlišit, jestli čtete program SPD, ANO, Motoristů nebo Stačilo!". "Teze ANO používají jazyk, který bych za normálních okolností očekával od SPD," dodává Havelka. Znamená to něco? Zástupci ANO se veřejně vyjadřují vesměs méně radikálně, než co stojí v programu hnutí. Babiš také nebude mít sílu deklarované cíle (zastavit "zelený fanatismus" a "progresivisty v Bruselu", kteří nám "diktují"…) naplnit bez spojenců. A ty, alespoň zatím, nemá. Na půdě EU sedí ANO stále ve středové (liberální) frakci. Problém nastane ve chvíli, kdy by se stoupenci ANO, které Babiš svým radikálním slovníkem přesvědčí, začali na české půdě dožadovat svého. Andrej Babiš by pak musel kapitulovat a přiznat, že nesplní, co slíbil. Nebo, jak upozorňuje Havelka, "spojit se kvůli udržení u moci s SPD a dalšími, kteří podobně napadají stávající společenskou smlouvu" v zemi. Tak daleko, nebo tak blízko, ještě nejsme. Andrej Babiš cílí na sněmovní volby v roce 2025 jako poslední šanci vrátit se k moci. Prozatím bude stačit, když si program ANO do těchto eurovoleb budeme pamatovat jako jeden z kamenů, kterým si hnutí s vládní ambicí dobrovolně dláždí cestu do tábora krajní pravice. Právo veta v EU: Češi ho za 20 let použili jen jednou a naprosto zbytečně 1:19 Redaktorka Kateřina Šafaříková o právu veta v Evropské unii | Video: Kateřina Šafaříková, Jakub Zuzánek