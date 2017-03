Chovanec buduje vnitráckou domobranu, kývá Zemanovi. Myslí na zadní kolečka, mohl by vést ČSSD

Dnes 13:30

Proč se ministr vnitra nechává fotit s vinčestrovkou a plánuje záložáky? Blíží se volby. Maká na tom, aby se co nejvíc zalíbil davu.

Ministr vnitra Milan Chovanec, první statutární místopředseda ČSSD pro komunální a krajskou politiku, prosazuje dvě novinky. Změnu ústavního zákona, podle níž by se civilní ozbrojenci podíleli na ochraně státu. A vznik aktivních záloh ministerstva vnitra, jež by sestávaly z občanů, kteří nepatří mezi vojáky v záloze.

Předseda sněmovního výboru pro bezpečnost Roman Váňa (ČSSD) doplnil, že "aktivní zálohy MV" mají také pomoci obejít evropskou směrnici na regulaci zbraní. To vidí jako "bonus" a návrhy Milana Chovance podporuje.

Váňa popsal, jak by aktivní zálohy vypadaly: "Fungovat to má tak, že by tam byli lidé se zbraní a střeleckým výcvikem, kteří se nahlásí do systému. Otázka je, jak to bude formálně. Určitě to nebude žádná pomocná stráž VB nebo podobné ptákoviny." Vnitro má disponovat databází občanů, kteří by byli ve volnu ochotni chránit stát. Za odměnu dostanou výcvik. Nasazeni by byli "při povodních nebo v případě války. Nemáme dost vojáků ani policistů, aby hlídali každou vodárnu," vysvětlil Váňa.

Když nápad shrneme: pod ministerstvem vnitra (nikoli pod policií) by se vytvořila jakási domobrana, lidé se statusem obránců státu. Koresponduje to s Chovancovým nápadem, aby ústava nositelům zbraní poskytla ústavní právo bránit zemi proti teroristům.

Zdůvodnění známe, "policie nemůže být všude" a ozbrojení občané za ni občas zaskočí. Než se dostaví, teroristu vyřídí. (Kupodivu Chovanec nenavrhuje, aby zaskakovali třeba i v dopravě, tam policie taky rozhodně "není všude" a na silnicích nám jde skutečně o život.) Vzorem pro změnu ústavního zákona i pro domobranu (či lidové milice, jak novinku nazval ministr spravedlnosti Pelikán) se pak stává Izrael.

Stálé riziko teroristických útoků v této zemi je s jinými vyspělými státy světa nesrovnatelné. V Izraeli je obrovský důraz kladen na výcvik a odpovědnost držitelů zbraní. Od září 2015 (tehdy začala nová vlna teroristických útoků) do prosince 2016 provedli Palestinci nebo izraelští Arabové 169 útoků nožem, 124 palnou zbraní, 51 auty a jeden bombou. Obětí bylo 46, okolo 600 lidí bylo zraněno. Naprosto jiná situace než u nás.

Izrael se permanentně rve o svoji existenci, my ne



V Česku napočítáme asi 800 tisíc zbraní držených civilisty. V Izraeli (žije tam cca 8 milionů obyvatel) bylo před čtyřmi lety mezi civilisty asi 160 tisíc palných zbraní a 130 tisíc vlastnily organizace a firmy, obvykle bezpečnostní služby. Jsme ozbrojenější než Izraelci!

Podobá se Česko Izraeli? V žádném ohledu (historicky, situačně, v míře rizika) ne. Izrael se od roku 1948 o svoje bytí permanentně rve. (Zákon o zbraních byl v roce 1949 jednou z úplně prvních právních norem, která tam začala platit.) Srovnávat se s touto zemí nedává smysl.

Jak má vlastně vypadat moderní Česko? Má se změnit v zemi ozbrojenců, skupin lidí, kteří by se jen proto, že mají zbrojní průkaz, stali domobranci? Další otázka: náš stát nezvládá bezpečnost? Ale ne: kriminalita klesá a policie se podle nového průzkumu těší nejvyšší důvěře za posledních patnáct let.

Jsme ohroženi terorismem? Neudál se u nás jediný teroristický útok (oproti celé sérii ataků v Izraeli).

Ohrožuje nás rozdělení společnosti, narůstající nesnášenlivost. Přibývá slovních útoků, ale i útoků fyzických (třeba proti provozovnám, jež se přihlásily k "hatefree culture"). Za této situace chce ministr vnitra vyrábět domobranu, ozbrojené jednotky? Zní to riskantně a neodpovědně.

V moderní zemi platí dvě pravidla: stát funguje a společnost je soudržná. Izrael se tomu blíží. U nás stát, viz Milan Chovanec, deklaruje, že nefunguje, a nefunkčnost politici nahrazují populismem. Z uprchlíků před terorem vyrábějí potenciální teroristy.

Chovancova aktivní záloha pro blízkou budoucnost

Ještě jeden fakt: v Česku působí okolo devadesáti skupin Národní domobrany. Trénují se ve zbrani a očekávají "černou muslimskou vlnu". Národní domobrana je spojována s ultrapravicovou stranou Národní demokracie (ND), jež se od ní musela oficiálně distancovat. Počáteční koordinační role Národní demokracie v procesu formování Národní domobrany údajně skončila, tvrdila loni na svých stránkách.

Domobranců najdeme nejvíc v Praze, Ostravě a Středočeském kraji. Smysl skupin Národní domobrany se asi Chovancovi zamlouvá: "bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti v případě, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou ochotny nebo schopny vykonávat své povinnosti". Tušíme, že by část Národní domobrany s tou Chovancovou splynula. Náckové pracující pro policii…

Proč se Chovanec nechává fotit s vinčestrovkou a plánuje vnitrácké záložáky? Blíží se volby. Ministr vnitra dělá všecko proto, aby se zalíbil davu. Předseda ČSSD Sobotka je slabý a nebrzdí ho, naopak potřebuje jeho podporu.

Ale nejde jen o volební kampaň. Dnes již tušíme, že ČSSD prohraje. Bohuslav Sobotka pak možná padne. Kdo ho vystřídá? Hejtman Zimola? Domobranec Chovanec s puškou na prsou? Všimněme si, Chovanec příští měsíc poletí s Milošem Zemanem a Andrejem Babišem do USA.

Ministr vnitra souzní s prezidentem: ozbrojování, strašení uprchlíky. Taktizuje, počítá, že pokud by on vedl ČSSD po Sobotkovi, měl by podporu hlavy státu (patří přece mezi někdejší lánské pučisty, ne) a možná by se dohodl i s Babišem, který bude hledat koaliční partnery. I to se může skrývat za Chovancovými aktivními zálohami. Jsou jeho aktivní zálohou pro blízkou budoucnost.

autor: Martin Fendrych