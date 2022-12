Chtěli pomoci důchodcům. A proměnili penzijní systém v letadlo, jež se řítí k zemi

Je v pořádku, že na začátku krize vláda seniorům přidala. Místo aby se pak soustředila na ty nízkopříjmové, tak radši zruinovala státní kasu.

V pandemické, energetické ani inflační krizi není nouze o příklady nezvládnuté státní pomoci. Ale to, co nyní předvádí kabinet s důchody, vyčnívá nade vše.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) buď důsledky několika mimořádných penzijních valorizací nepochopil, nebo pochopit nechce. Tak jako tak každopádně kompletně zničil celý stávající penzijní systém. Jeho deficit bude již příští rok atakovat hranici sta miliard korun a přiblíží se tak k parametrům Ponziho schématu - česky řečeno padajícího letadla.

Pracuj déle, dostaneš méně

Politici už celé roky na občany ve zralém věku verbálně naléhají, aby odložili svůj odchod na odpočinek a snížili tak zátěž průběžného důchodového systému. A co se reálně děje právě nyní? Pobočky správy sociálního zabezpečení jsou zavaleny nikoli žádostmi o odklad, nýbrž o předčasnou penzi.

Na vině je kaskáda mimořádných valorizací, v jejímž důsledku nyní člověk s výdělky kolem 40 tisíc korun dostane v předčasném důchodu 22,5 tisíce měsíčně. Ovšem pokud by dál pracoval - a na výsluhu odešel až po Novém roce, bylo by to již jen 21 tisíc. Co se muselo odehrávat v hlavě, která tohle vymyslela?

Když kdysi dávno zákonodárci přijímali paragrafy, podle nichž se automaticky zvyšují důchody pokaždé, když inflace poskočí o pět procent, nikdo nepředpokládal, že by se to mohlo dít také každých pár měsíců. Nečekané ale přišlo - a proměnilo přijaté pravidlo v dokonalý uragán, který penzijní výdaje zcela odpoutal od příjmů ze sociálního pojištění.

Ta nejdražší pětistovka

Důchodový rozpočet se tak ocitl ve vývrtce a oproti plánům polyká již nyní desítky miliard navíc. Příští rok se navíc posune poměr průměrného důchodu k průměrné mzdě až na 46 procent. Tedy na hodnotu, již Česko nezná od dob komunismu - a o níž nesnila ani zdejší parlamentní levice, dokud ještě existovala.

Čímž stále ještě nekončíme, protože navrch bude třeba připočítat i takzvané "výchovné" - 500 korun měsíčně ke každému důchodu za každé vychované dítě. V drtivé většině případů se to týká matek a každý, kdo se opováží něco namítnout, je tak bleskově umlčen: "Vy nechcete dopřát maminkám pětistovku za všechnu tu péči?!?"

Jenže správnou odpovědí je opravdu "ne". Stávající nízké důchody žen jsou důsledkem jejich nízkých příjmů v aktivním věku, často zapříčiněných právě rodičovskou pauzou v zaměstnání. Maminky je tedy třeba podpořit již v produktivním období, například indexací mzdy - pak budou mít i slušné důchody. Navíc pětistovka na dřevo vyplácená bohatým úplně stejně jako chudým je učiněný bizár. Každý normální stát to řeší procentním zápočtem rodičovské péče do penzí. Ale tuzemští populisté asi potřebovali předvolební letáček s nějakým jasným číslem, které se dá opakovat až do umdlení.

A erární cena za tento úlet? Minus 19 miliard každý rok.

Krachem k nutné reformě

Jak se z padajícího letadla katapultovat? Národní ekonomická rada vlády navrhuje snížení důchodových valorizací a zavedení silnější motivace k pozdnímu odchodu do penze. Kabinet, podle svého přesvědčení odvážný a reformní, to měl udělat ještě letos. Ministři se ale nejspíše lekli, aby si z nepopulárních rozhodnutí Andrej Babiš neudělal munici do své prezidentské kampaně, takže raději dopustili rozvrat systému.

Jde však o krok, jemuž se nakonec stejně nebudou moci vyhnout. Jako další v pořadí by pak okamžitě mělo z výše uvedených důvodů následovat zrušení výchovného, do kterého ale mezitím zejména lidovci nainvestovali mnoho svého politického kapitálu - a našich peněz.

Dále je nezbytně nutné odhodlat se k tomu, co zde navrhují nesčetné penzijní komise už dlouhé roky: Ustavit základní důchod na úrovni přibližně třiceti procent průměrné mzdy. A k němu pak připočítat zásluhovou část, která zohlední odvedené pojištění, péči o děti i další závislé osoby. I tato reforma bude samozřejmě nákladná, protože je třeba, aby její náběh byl sociálně hladký a nevyvolal společenské pnutí. Ale v tuto chvíli již jde o jediné možné řešení. Jiná funkční k dispozici už nejsou. Česko se nevyhnutelné věci neodvážilo udělat ani v těch nejtučnějších letech, takže mu teď nezbývá nic jiného, než se do nich pustit v těch hubených a krutých. Čas vypršel.

Video: Karel Kryl - Důchodce