Chvála Zemana. Ano, Miloše Zemana

Prezident udělal dobrý skutek. Udělil milost lidem, které česká justice nepochopitelně semlela.

Ve středu ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS tweetoval: "Miloš Zeman dnes udělil milosti třem nepřiměřeně přísně odsouzeným za nakládání s psychotropním nápojem ayahuasca. Děkuji panu prezidentovi, že dodržel slovo, které mi dal." Polští manželé Jaroslaw a Karolína Kordysovi, kteří byli za ayahuascu odsouzeni na osm let vězení, půjdou na svobodu. Zeman jim prominul zbytky nepodmíněných trestů a také trest vyhoštění a propadnutí věci. Omilostnil s nimi i třetího odsouzeného podmíněně, Petra Kanawku, který se na dovozu nápoje podílel.

Nečekal jsem, že dá Kordysovým milost, jsem tomu velmi rád a prezidenta za milost chválím. Blažek už o několik dní dříve, 18. listopadu, Zemanovi děkoval za "moudré a lidské stanovisko". Měl pravdu, je to lidské a moudré, tresty byly naprosto nepřiměřené, shodli se na tom jak čeští drogoví odborníci, tak i široká veřejnost. Jednoduše řečeno: Kordysovi nikomu neuškodili a lidem podle více svědectví pomáhali. Za to je nechat zavřít na osm let je prostě šílené. Přesně v takových případech má milost smysl.

Radujme se, že Zeman udělal něco, za co ho můžeme chválit. Vždyť letos v březnu udělil přesně opačnou milost, protekční, nesmyslnou, spravedlnost zesměšňující. To když zbavil tříletého trestu vězení a skoro dvoumilionové pokuty šéfa Lesní správy Lány Miloše Baláka, blízkého podřízeného kancléře Vratislava Mynáře. Pět let trvalo, než byl odsouzen za to, že zmanipuloval dvousetmilionovou zakázku na zpevnění vodní nádrže v Lánech. Sedět ale nešel, hradní mafie zafungovala.

Před milostí pro Kordysovy jednal Zeman ještě dvakrát nečekaně a jaksi naopak, naruby, popřel sám sebe. Nedávno napsal ministru vnitra Rakušanovi otevřený dopis, v němž tvrdí, že prohlídky návštěvníků přicházejících na Pražský hrad nepovažuje "za správné a v souladu se zájmy občanů" a žádá o "jejich zrušení nebo zásadní úpravy". Zašpérování Hradu si však před šesti lety vymyslel Zeman a jeho parta. Znělo absurdně, když najednou dělal, že to nechce.

Kšeftík hradní party

Záhy se však ukázalo, oč ve skutečnosti jde. Jak odhalily Seznam Zprávy, kontroly u vstupů na Hrad "blokují přístup ke stánkům a pódiu, které Hrad nově pronajal firmě, jejíž zaměstnanci poslali statisíce prezidentské straně". Je to tedy jiný případ než milost pro Kordysovy, za náhlou změnou Zemanova postoje je kšeft jeho party, nic jiného. Což znamená, že se vlastně vůbec nic nezměnilo.

První a největší Zemanovu proměnu jsme ovšem zaznamenali už v únoru, v den, kdy Putin zahájil brutální útok na Ukrajinu. Prezident pronesl projev, v němž pravil, že se Rusko "tímto činem dopouští zločinu proti míru" a dále řekl, že se jedná "o akt nevyprovokované agrese, který je zapotřebí důsledně odsoudit, a to nikoli pouze slovy, ale také činy".

Zeman tehdy přiznal, že se mýlil. Jeho obrat byl totální, on, který roky pracoval pro Rusy, který kritizoval sankce a obdivoval Putina, najednou volal po "sankcích v oblasti SWIFT". Proč tak otočil? Kdyby byl býval znovu podpořil zabijáka Putina, neunikl by žalobě pro velezradu. A té se bál jako čert kříže. Neměl jinou volbu, byl sám sebou poražen, ukázal se před světem jako Putinův užitečný idiot a prostě si chtěl zachránit úřad, krk, případně zbytky pocitu, že snad má nějakou čest, svědomí či co. Byl donucen otočit, jako otáčeli komunisté po listopadu 1989.

A tak se zdá, že milost pro Kordysovy je jediný skutečný, osobní obrat, který nám "hlava státu" nabízí. Na tomto kroku jeho okolí zřejmě nijak nevydělá, neskrývá se za ním snad žádný tichý kšeftík či podvůdek.

Věřme, že i Zeman se může změnit, že i Zeman může jednat lidsky a slušně. Snad nejde jen o předpolí k jiné milosti, jež by mohla následovat, pokud by soud uznal vinným Andreje Babiše za dotace pro farmu Čapí hnízdo. Že to není jen připravená výmluva typu "Kordysovým odsouzeným na osm let jsem milost taky dal, tak proč ne Babišovi". Každopádně je chvályhodné, že polští manželé milost dostali. Rozsudek byl hluboce, drsně nespravedlivý.

Video: Zeman: Rusko se dopouští zločinu proti míru. Útok je třeba odsoudit, a to i činy (24. 2. 2022)