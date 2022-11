Zeman už zase otočil, najednou chce otevřít Hrad. Zachraňuje Mynáře?

Víme s jistotou, že kontroly si vymínil prezident, mstil se za rudé trenky, mstil se Pražanům. Donutil policii, aby na zátarasy a otravování lidí přistoupila.

Země se pohnula, Miloš Zeman ve středu napsal ministru vnitra Rakušanovi otevřený dopis, v němž tvrdí, že prohlídky návštěvníků přicházejících na Pražský hrad nepovažuje "za správné a v souladu se zájmy občanů". Prý "již nelze déle tolerovat znehodnocení historicky cenných prostor Pražského hradu kontrolními stanovišti a zátarasy". Jako prezident prý dosud kontroly "veřejně nekritizoval".

Šaškárnu s kontrolami hodil na policii. Prý myslel, že "má pro své jednání vážné důvody a prohlídky probíhají především s ohledem na zájem veřejnosti". Jenomže Rakušan po svém nástupu na vnitro filcuňk na Hradě veřejně kritizoval, pak prý policie "zcela změnila názor" a opatření chtěla okamžitě zrušit, ale začala válka na Ukrajině a ona navrhla kontroly ponechat… Zeman už nedodává, komu to policie navrhla. Sama sobě? Je to totiž ryze v její kompetenci.

Zátarasy a potupné šacování začalo v roce 2016. Nešlo o reakci na terorismus, ale na akci skupiny Ztohoven, jež na střeše Hradu místo prezidentské standardy vyvěsila obří červené trenky. Zeman tehdy řekl, že uvažuje o zpřísnění bezpečnostních opatření, a spojil to s hrozbou teroru. Citace: "Důležité je, aby hrad, který přežil tisíc let, nedostal nějakým bombovým útokem takové trhliny, že je pak budeme dalších tisíc let opravovat," pravil v září 2015. V lednu 2019 řekl mluvčí Ovčáček: "Bezpečnostní opatření jsou nezbytná. Vzhledem k současné situaci v Evropské unii jsou nezbytná a potřebná z hlediska ochrany návštěvníků Pražského hradu." Prý "vůbec nejde" o bezpečí prezidenta.

Zeman byl mnohokrát vyzván, ať ty nesmysly skončí. Reagoval přesně opačně. Hradní stráž zbytněla o více než dvě stě lidí, o třetinu. Byla nakoupena nová technika, jako bychom byli velmoc a žili v prezidentském systému. Zeman předváděl svoji důležitost, chtěl být něco jako Putin či Si Ťin-pching.

Deal s Babišem?

Déle než šest let trvá obtěžování a ohrožování lidí. Fronty se často táhnou podél silnice, jež vede okolo Hradu. Pokud by chtěl nějaký terorista zaútočit, tam by to šlo nejlíp. Teď, když se Zeman kodrcá ke svému prezidentskému hořkému konci, najednou otočil, filcuňk kritizuje.

Proč? Co ho to popadlo? Hnulo se v něm svědomí? Nebo je to práce kancléře Mynáře? Místní lidé přestali přes Hrad chodit dolů do města i z města zpátky. Hrad navštěvují hlavně turisté, domácí prohlídky odpuzují. Došlo to konečně Zemanovi? Ne. Pražany nesnáší, považuje je za nepřátele. Nikdy Prahu nenavštívil. Ne, o veřejnost nejde.

Tak o co? Chce šetřit? Hradní stráž má okolo tisícovky lidí, vojáků a občanských zaměstnanců. Zátarasy kontroluje policie, to jsou další desítky lidí plně a zbytečně zaměstnaných na Hradě. Spočítejte si, kolik těch řekněme tisíc lidí stojí ročně, kdyby dejme tomu brali 30 až 40 tisíc hrubého, většinou jde o vojáky a policisty. K platu si připočtěte odvody, vynásobte celkovým počtem a ještě dvanácti. Jsou to obrovská čísla, obrovské sumy zbytečně vyhozených peněz.

Ale ne, Zeman nechce šetřit. Mnohem spíš jde o něco jiného, možná o dohodu prezidenta s Andrejem Babišem, kdyby se stal prezidentem. Babiš Zemana navštívil těsně před tím, než oznámil, že bude přece jen kandidovat. Zřejmě spolu upekli nějakou dohodu - já tobě, ty mně. Třeba: já tobě milost, ty necháš moje lidi na Hradě. Nebo ty jim dáš milost, pokud budou odsouzeni, a ty budeš prezidentem. Co lidem vadí? Šacování, zašpérovaný Hrad. O.K., hodíme to na Rakušana a na "jeho" policii. Nějak tak to mohlo proběhnout, nevíme.

Víme ale, že kontroly chtěl Zeman, mstil se za rudé trenky, mstil se Pražanům. Donutil policii, aby na zátarasy a otravování lidí přistoupila. A teď už zase otočil, už zase stojí na hlavě. Pavzor. Paprezident.

Mynář: Miloš Zeman mohl být ohrožen, bezpečnost se podceňovala, kvůli akci Ztohoven přijdu o prémie (9. listopadu 2015)