Čína, náš vzor. Šmírování lidí v autech vláda zřejmě považuje za úplnou samozřejmost

Jestli budeme foceni a sledováni na svých cestách, jestli ty fotky budou někde ukládány, to se nás sakra týká. Takové změny se musí veřejně probírat, diskutovat ve sněmovně.

Nevíme jistě, co se skrývá v informačním systému pro elektronické dálniční známky. Víme, že zakázka na e-shop byla údajně předražena, viděli jsme hackathon show, jíž se účastnil i premiér Babiš, asi aby zakryl vlastní malér. Vyšlo však najevo, že utajená část měla umožnit nejen kontrolu, zda auto má dálniční známku, ale pravděpodobně i kontrolu osob sedících uvnitř. To by bylo možné, pokud by se tak dělo na základě zákona a pod velmi silnou kontrolou.

Seznam Zprávy v pondělí otiskly text "E-shop na dálniční známky byl zástěrkou pro tajný sledovací systém". Podle článku "šlo o velmi sofistikovaný sledovací systém, který ministerstvo dopravy připravovalo ve spolupráci s tajnými službami a policií". Exministr dopravy Vladimír Kremlík tam říká: "Systém měl umět fotit registrační značky, z logiky vyplývá, že měl umět fotit i víc." Dodal, že část byla utajena.

Podle Seznam Zpráv měly kamery pořídit tři fotografie, jednu SPZ (tu pro kontrolu, zda byl zaplacen poplatek za dálniční známku) a dva "přehledové snímky" kabiny vozu s posádkou v předepsané kvalitě. "Systém by měl přitom pořídit fotografie každého projíždějícího vozu 24 hodin denně. Všechny fotografie se potom mají uložit na server a nejméně dalších 24 hodin se tam uchovají tak, aby si bezpečnostní složky mohly obsah serveru případně stáhnout."

Server také popisuje, jak zněly požadavky tajné služby BIS a že věc "požehnal" Národní bezpečnostní úřad. Dál měl systém, a to je logické, umožnit ochranu aut, která policie a tajné služby používají při svých akcích.

Podstatnou věcí je samozřejmě focení posádky. Pokud by to byla pravda, pak by vybrané bezpečnostní složky věděly nejen, kde a kdy jelo jakékoli auto (a zda mělo dálniční známku), ale kdo v tom autu seděl. Další opravdu drsné narušení našeho soukromí.

Tajná služba BIS píše, že nežádala nic nezákonného a postupovala "na základě zákona o zpravodajských službách, který nám dává oprávnění vstupovat do vybraných evidencí vedených státem". Vysvětluje, že chtěla "získat data o registrační značce včetně fotografie výřezu registrační značky a případně, umožní-li to systém, pouze čelní (tzn. přehledové) fotografie automobilu, tak jak je měl systém běžně poskytovat. Jednalo by se o stejný typ fotografie, jaký dnes získává Policie ČR při kontrolách rychlosti".

Mimo zákon?

Je logické, že BIS žádá co nejvíc informací. Podstatné je to, co zřejmě provádělo ministerstvo dopravy s celým systémem: o ukládání fotografií posádky poslanci a senátoři nevěděli! Proto pirát Ivan Bartoš mluví o "zcela alarmující situaci připomínající řádění Velkého bratra".

Podle jakého zákona se měly fotky ukládat a vydávat žadatelům (tajné služby, policie)? Strčili snad legislativci do novely zákona o pozemních komunikacích, který umožňuje zavést elektronické dálniční známky, nějaké nenápadné ustanovení, jež by to umožnilo? Nelze to tam najít. Podle Ondřeje Profanta (Piráti) to vypadá, že se to celé "dělo mimo zákon". To by byl velký skandál.

Při provozu na silnicích nic nezakládá důvod pořizovat fotky osob ve voze. Logické je fotit značku vozidla a tu zkontrolovat s databází aut, která mají zaplaceno, a vymazat. To mohou kamery mýtného systému (možná i jiné) fotit a zákon umožní data ukládat. Ale fotit posádku, vlomit se mi do soukromí, ač nejsem ani podezřelý, někde to uchovávat, to je jiná dimenze, sledují mě. A to musí umožnit zákon.

Podobně jsou sledovány mobilní telefony, dá se určovat, kde se dotyčný s mobilem právě v tuto chvíli nachází. Jenže takové sledování povoluje buď státní zástupce, nebo soudce. Jsou na to vyčleněny speciální útvary policie. Poslanci před legalizací debatovali, kdo to bude povolovat, jak se budou chránit ukládaná data atd., vedla se debata o legalitě, aby bylo možné zákonně a bezpečně předávat třeba policii provozně lokalizační údaje (údaje související s telekomunikačním provozem). Vycházelo se z toho, že doprovodné údaje (tedy kde se právě vyskytuji) jsou stejně chráněné jako sama komunikace volajícího.

Poslanci obejiti

Tady nic takového neproběhlo, poslanci a senátoři byli obejiti. Nevíme, pokud je to pravda, jestli vůbec někdo bude takové sledování povolovat. Soudce? Žalobce? Kdo bude hlídat databáze, kdo bude garantovat, že tak extrémně citlivá data neuniknou ven, že je někdo nezneužije, nebude s jejich pomocí vydírat? Pokud je BIS potřebuje, v pořádku, ale pod zákonným, garantovaným, povolovacím mechanismem.

Jestli budeme foceni a sledováni na svých cestách, to se nás sakra týká. Takové změny se musí veřejně probírat, diskutovat ve sněmovně, má být vysvětleno, k čemu to bude sloužit, jaké jsou garance proti zneužití, veřejnost má právo toto všecko vědět.

Podle Ondřeje Profanta si podvýbor pro e-government ve čtvrtek vyžádá veškerou dokumentaci e-shopu dálničních známek, tedy i její utajovanou část. Chtějí aspoň post factum zjistit, oč jde.

Na celé té skandální situaci (připomínám, že BIS už potvrdila požadavek na fotky čel aut) najdeme více podivností. Věděl o tom vůbec Andrej Babiš? Prasklo to okolo hackathonu, vypadá to, že o onom šmírování ani nevěděl! Nebo to považoval za "normální", samozřejmé, že nás budou sledovat?

Pokud by to Babiš nevěděl, ač to nemohlo jít mimo vládu, znamená to, že vládu neřídí, že se topí ve svých vlastních problémech a takto zásadní věci nechává plavat. Ještě něco, skandál se zřejmě nelegálním pokusem o sledování aut a posádek ukazuje, jak strašně, katastrofálně poklesl význam sněmovny, parlamentu. V demokratické zemi není možné, aby byli poslanci takto obejiti. Neměli by si to nechat líbit ani ti poslušní z ANO. Natožpak ostatní.