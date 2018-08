Cirkusáci vyhrají volby, v Praze na ně nikdo nemá. Už dlouho

Řídit město jako cirkus - to je ono!

"Cirkusáci založili stranu, chtějí dobýt česká města. Prahu může řídit klaun i jezdec v glóbusu smrti," informoval ve čtvrtek on-line deník Aktuálně.cz.

Zpráva se týká komunálních voleb, které budou za půldruhého měsíce. Ale při bližším zkoumání je jasné, že není nová. Naopak.

Cirkusáci dobyli Prahu už v době, kdy v ní šéfovali Jiří Paroubek a rodina Kočků. Nebo spíš ještě dřív. A klaun i jezdec v glóbusu smrti město řídili už mnohokrát, naposledy dokonce v jedné osobě náměstka Dolínka. Za něj se na jízdu v glóbusu smrti přeměnila celá metropolitní doprava.

Světští čili jauneráci (podle Wikipedie "označení pro světské ve světské hantýrce") jdou do voleb. Zatím není jasné, jestli kandidátka Jauner Československo 2018 bude černým, nebo bílým koněm. Ale vyhlídky na úspěch jsou nejen díky zmíněné historické zkušenosti značné.

Copak není rozhodující dovedností v oboru politická akrobacie? Kolik veletočů jsme za poslední léta viděli, v koalicích, na grémiích, v parlamentu? Kdo jiný by v tomhle měl excelovat? A žonglování, drezúra, klauniáda, tahání králíků z klobouku, to jsou přece všední úkazy politiky. Jauneráci je mají v malíčku.

Pokud jde o volební program, měla by zabrat mobilizace proti ekoteroristům, kteří protestují proti týrání zvířat a kazí lidem zábavu. Na stejného nepřítele sázejí i ODS nebo ANO, jen mu jdou po krku kvůli týrání motoristů a developerů. Zde tušíme nejmenší společný jmenovatel příští magistrátní koalice.

Pilířem Jauneru je i koncepce sociální péče a obrana konzervativních hodnot: "Pro hierarchii světských je typické dodržování tradic, úcta ke starším a vzájemná pospolitost," připomíná Wikipedie.

Že musí politik především bavit, je tak obehraná písnička, že si jauneráci ani nemusí do kampaně přibírat Michala Davida. Cirkus bude, vždyť tady je zábava samotnou podstatou politiky! Vklad do volebního zápasu jako hrom. Udženija trénuje na visuté hrazdě, Čižinského už dvakrát drápl tygr, Marvanovou kousl zlý poník do předloktí - ale snažíte se marně, nemáte nárok, amatéři.

Až týden před volbami do zvěřince přivezou pandu, bude definitivně rozhodnuto. Řídit město jako cirkus - to je ono! Veselá drezúra pudlů.