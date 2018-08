Čižinský, nebo Stuchlík? Praha Sobě, nebo Babiš sobě? Krnáčová II metropoli nespasí

Nezdá se, že by hlavní město pozvedl investor do nebankovních půjček, který s metropolí nemá žádné zkušenosti, zato se líbil Babišovým poradcům.

Sdružení občanských kandidátů Praha Sobě, které vede známý a úspěšný starosta Prahy 7 Jan Čižinský (komunální politik, žádné z klobouku vykouzlené jméno), v úterý zaregistrovalo kandidátku do podzimních komunálních voleb. Nasbíralo přes 97 tisíc podpisů obyvatel Prahy a sbírá dál, se vší pravděpodobností bude kandidovat do zastupitelstva hlavního města. Podpisů chce nasbírat sto tisíc.

Praha Sobě budí respekt hlavně odhodláním a odvahou, s níž šla do pouličního, kontaktního sběru podpisů. Čižinský nabízí záruku člověka, který Prahu zná jako komunální politik (minimálně Prahu 7) a který dokázal vystihnout správnou, ideální chvíli k založení sdružení.

Praha se postupem času dostala do těžké mizérie, léta fungovala jako metropole okusovaná kmotry a politickými mafiózy, ale zároveň je to město nemoderní, které je s to vymýšlet takové předpotopní absurdity jako zákaz jízdy kol ve svém úplném centru (soud tu volovinu Praze 1 zrušil).

Praha Sobě je pokus o záchranu města "zdola", podpisy Čižinského sdružení nabralo proto, že Pražané jsou mimořádně naštvaní a zklamaní, život v hlavním městě se rapidně zhoršil, nejen doprava, nejen neuvěřitelná rozkopanost a "objížďkovost", ale taky nekontrolovaná exploze turistů, kteří válcují "místňáky", turistický provoz a na něj nabalená komerce vytlačují Pražany z ulic.

Praha je totálně passé v přístupu k automobilismu, už ani v létě se tu nedá žít, mnohé komunikace trvale ucpané, nedokončený projekt obchvatů působí absurdně, tunel Blanka dnes funguje jako chrlič aut do centra. Není divu, když toho mají Pražané plné zuby.

Primátorka Adriana Krnáčová, již do Prahy jako pokusného králíka mrsknul Andrej Babiš v domnění, že ji povede jako firmu a všecko vyřeší, propadla. ANO sice ve volbách na magistrát získalo 22 procent, ale nepomohlo z pohledu místního obyvatele ničemu, Krnáčová spíše potupně končí.

Babiš se nepoučil a do hlavního města vrhá dalšího nepolitika vytaženého z klobouku, byznysmena, multimilionáře Petra Stuchlíka, který, stejně jako před čtyřmi lety Krnáčová, nemá s vedením Prahy žádné zkušenosti, dokonce ani neví, proč si ho šéf ANO vybral a proč jako lídra zavrhl Patrika Nachera, kterého si přitom pražské ANO zvolilo. Stuchlík má velkou šanci stát se Krnáčovou II, zachránit ho může jen nevítězství ve volbách.

Kopat za Babiše i za nezávislý tisk nelze

Stuchlík (LN, 23. července) tvrdí, že přichází "přemostit příkop mezi pražskou kavárnou a běžným hnutím ANO". Šéf Babiš tedy pochopil, že liberálové v Praze nejsou k zahození, ten samý Babiš, který pomohl Prahu nesnášejícímu a urážejícímu Miloši Zemanovi podruhé na Hrad.

Stuchlík v Praze bydlí a ví, "jak se zhoršila doprava. Je jedno, jestli ze severu, východu, západu, jihu - ze všech směrů je to tragédie." Multimilionář podporuje časopis Reportér, list vůči Babišovi silně kritický, protože "podpora nezávislého tisku je důležitá součást demokratické společnosti". Pokud však kandiduje za ANO a navíc přímo z vůle Babiše, působí jako pokrytec, Babiš přece přes svěřenský fond vlastní média a ta mu velmi pomáhají. Tak jak to je, podpora nezávislého tisku, nebo Babiše? Obojí nejde.

Naopak sdružení Praha Sobě je zřetelně občanské hnutí, podpořili ho liberálové, které by rád Babiš lovil, Praha je pro něj moc důležitá. Proč? Funguje jako předobraz Česka, ukazuje se na ní, co ANO nejen nabízí v kampani, ale co skutečně umí (viz Krnáčovou a její krach). Babiš nutně potřebuje v Praze znovu vyhrát, hodně vyhrát, aspoň jako minule. Jinak se hlavní město změní v proroctví o osudu ANO.

Občas slyším, že Praha Sobě nasbírala skoro sto tisíc podpisů, v Praze volí nějakých 350 tisíc lidí, takže to má Čižinský jisté. Naivní představa, ne všichni podepsaní půjdou k volbám, ne všichni budou volit Prahu Sobě.

Ale i kdyby sdružení vyhrálo (a dělá pro to hodně, zatím nejvíc ze stran a hnutí v metropoli), nebude mít vyhráno Praha. Nevíme, jak se zvolení kandidáti sdružení zachovají, navíc Praha Sobě oslovuje stejné či podobné voliče jako TOP 09 (minule 20 procent hlasů), piráti (minule 5 procent) a třeba zelení a STAN a lidovci (minule kandidovala Trojkoalice SZ, KDU-ČSL, STAN a získala 11 procent hlasů).

Odtud můžeme odhadovat, že se politická rozdrobenost Prahy ještě zvýší, silné jsou i neliberální partaje jako ODS (minule 11 procent) a ČSSD (10,5 procenta hlasů v roce 2014).

Jedním výsledkem voleb může být slušný úspěch Čižinského, tak to dnes vypadá, ale otázkou je, jestli budou nejsilnější strany, hnutí a sdružení s to se konečně dohodnout na záchraně či modernizaci zanedbané, poničené, obstarožní české metropole.

Praha má větší šanci s lidmi, jako je Čižinský, kteří pro ni dýchají, viditelně jim jde o zásadní změnu. Naopak se nezdá, že by hlavní město spasil zakladatel společnosti Fincentrum, investor do nebankovních půjček, který s politikou města nemá žádné zkušenosti, prostě se jen líbil Babišovým poradcům a posléze i šéfovi ANO.

Když to vyjádřím obrazně, v Praze dnes nejde o stavění mostu mezi "pražskou kavárnou a hnutím ANO", ale mnohem víc o záchranu Libeňského mostu.