Krnáčová vede kampaň proti "zpovykaným" Pražanům. Primátorka ze století páry

před 2 hodinami

Nepředstavitelné, že by starosta Vídně nebo primátor Berlína o obyvatelích města, které řídí, řekl, že jsou zpovykaní. Skončil by bleskem.

Zhruba za sedm měsíců budou Pražané volit nové zastupitelstvo hlavního města. Primátorka za ANO Adriana Krnáčová, zřejmě jako výkop kampaně, pravila, že Pražané jsou "zpovykaní" s dopravou. Urážlivý výrok, po němž by si měla sbalit fidlátka a odejít z funkce, kterou zjevně nezvládla.

Přesná citace na serveru novinky.cz zněla takto: "Myslím, že co se týče dopravy, tak každý cizinec, který tady bydlí, nebo velvyslanec, se kterými se potkávám, tak jsou šťastni, že tady mají dopravu, jakou mají. Myslím, že Pražané jsou trochu zpovykaní s dopravou, protože když jsem v zahraničí a čekám deset minut v zácpě, tak v Praze už by bylo povstání a skandál. Ale neříkám, že je to všechno ideální."

Rozhovor vyšel v sobotu, až pozdě večer se Krnáčová omluvila na Twitteru: "Samozřejmě že má Praha problémy v dopravě, dokonce spoustu. Hovořila jsem o stání v kolonách a srovnávala Prahu s jinými velkými městy. Chápu, že jsou lidé rozčilení, kvůli uzavírkám, a to vyjádření bylo nešťastné. Omlouvám se všem, koho se ten výrok dotkl."

Nejprve to slovo "zpovykaní". Obdivuhodné, jaké nuance českého jazyka si primátorka osvojila. Výraz je lehce urážlivý, přehlíživý, nadnesený, když je někdo zpovykaný, tak si de facto problémy vymýšlí, vycucává z prstu, nejsou reálné, je to "cíťa", který není s ničím spokojený atd.

Jsou tedy Pražané zpovykaní? Jinými slovy: je pražská doprava v pohodě, na úrovni, a jen šťouralové na ní hledají neexistující hnidy?

Hromadná pražská doprava (lítačka za 3600 ročně) není drahá. To je pozitivum. Dál platí, že čím víc k centru, tím je MHD rychlejší, čím dál od středu, tím pomalejší. Pražané vnímají ještě jeden velmi nemilý faktor: MHD se zhoršuje, zpomaluje, řeší potíže s nedostatkem řidičů. Pražan má dojem, že se "všecko opravuje", nebo že se "opravuje všecko naráz", což sice není pravda, ale oprav je mnoho, přicházejí s křížkem po funuse, viz třeba Libeňský most.

Krnáčová ovšem na Twitteru "dovysvětlila", že mluvila o stání v kolonách. Ty se týkají jak osobní a zásobovací dopravy, tak velmi často i MHD. V kolonách stojí nejen velvyslanci, kteří si to zřejmě nesmírně libují a volají z okýnka, že v Bogotě či Hanoji to bylo mnohem horší, ale trčí v nich taky linkové autobusy, někde zácpy omezují i tramvaje.

Myslí na řidiče, na chodce a cyklisty vůbec

Vedení Prahy není s to přetíženou dopravu v hlavním městě řešit moderně. Stále se "myslí na řidiče", kteří jedou často sami autem do práce, kliďánko rovnou do centra. Střed města není odfiltrován od masivního přívalu osobáků, vedení města k tomu nenašlo odvahu. Navíc, jak ví každý už mnoho let, Praze chybí záchytná parkoviště na periferii, v blízkosti metra.

Kdo v "matce měst" žije celý život a dopravu sleduje, ten musí nabýt dojmu, že neexistuje žádná jasná koncepce, moderní výhled, jak by pražská doprava měla vypadat, kam chceme dospět. A těch pár změn jako tunel Blanka? Autům evidentně usnadnil přístup do širšího centra města a způsobil obrovské zácpy na některých výjezdech (kupříkladu ulice Svatovítská a Povltavská), tvrdě tam poškodil prostředí, ve kterém lidé žijí. (Vím, o čem píšu, moje tchyně bydlí pod Prašným mostem a sám jezdím Povltavskou na kole.)

Nejde jen o neustálé opravy a uzávěry, jde taky o jistý komfort života v Praze, o chodce a o cyklisty, protože i chůze a jízda na kole patří do moderní, žádoucí dopravy. Na pěší se nemyslí, pěších zón máme minimum, cyklisté v hlavním městě trpí, riskují, nejsou podporováni (jako v Berlíně a jiných městech), nýbrž sotva trpěni. Čerstvě mají být vyhnání z centra města, kde budou kolo smět jen vodit. Absurdní, nedomyšlené, sto let za opicemi.

Nepovedly se ani změny v parkování, zavedení a rozšíření parkovacích zón pro rezidenty. Odskákali to místní usedlíci těsně za zónami (znám opět z osobní zkušenosti), jejich ulice se proměnily v obří neplacená parkoviště, a mimochodem i místní přímo v zónách často jen s velkým úsilím najdou místo, kde dokážou zaparkovat.

Naprosto skandální byl pád trojské lávky, jež spojovala Troju s Císařským ostrovem, loni v prosinci. Čtyři lidé se zranili, dva těžce. Nemá cenu znovu psát o varování, že můstek nebyl v pořádku. Podstatné je, že lávka patřila do systému dopravy a výhled na novou je v nedohlednu. Ukázka dopravní nepružnosti.

Zásadní výhrada zní: pražské dopravě chybí moderní vize pro 21. století, drží se v zajetí předpotopních představ typu "autem všude", což poškozuje hromadnou dopravu, již ta osobní dusí, ale zároveň to zhoršuje život v centru města.

Pražané nejsou zpovykaní, vnímají, že se stav nejen nelepší, ale zhoršuje, že vedení Prahy neumí nabídnout, natožpak prosadit kvalitní řešení. Je nepředstavitelné, že by starosta Vídně nebo primátor Berlína o obyvatelích města, které řídí, řekl, že jsou zpovykaní. Bleskem by skončil.

U nás to šéfovi ANO Babišovi nestojí ani za poznámku. Ze dvou důvodů. Za prvé ví, že Praha je u Zemana v nemilosti, zcela ji opomíjí. A za druhé si dost možná taky myslí, že Pražáci jsou zpovykaní (Češi zpovykaní).

Platí, že by paní Krnáčová měla ze své funkce ihned odejít. Není možné, aby primátorka urážela Pražany. Ale hlavně, ona je primátorkou ze století páry, ne dnešní.