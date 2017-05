Radní Prahy 1 sto let za opicemi: Zakazují kola v centru. Arogantní a neschopní

před 35 minutami

Pokud městská část nemá dost strážníků na hlídání elektrokoloběžek či jiných vozítek, kde vezme hlídače cyklistů, kteří na zákaz nebudou dbát?

Městská část Praha 1 v brzké době zakáže cyklistům, aby jeli v úplném centru hlavního města na kole. Budou ho smět vést. Rada už si to v úterý odsouhlasila a uložila dopravnímu odboru, ať připraví řešení. Zákaz má platit od deseti ráno do šesti večer (tedy v době, kdy tam cyklisté jezdí) a bude se týkat jízdy kol a koloběžek. Dopraváci mají zároveň vymyslet objízdné trasy. To se zapotí.

Zástupce starosty městské části pro dopravu Richard Bureš (ODS) tvrdí, že prý jde jen o "nejkritičtější místa pěších zón". Houby s octem, zákaz se týká srdce Prahy, oblasti Můstku, Staroměstského náměstí, Václavského náměstí, náměstí Republiky, Ovocného trhu nebo Celetné ulice.

Pro cyklisty je to nepřijatelné omezení, přes pěší zóny na Starém Městě vedou cyklotrasy (značené, tedy existující, ale i plánované). Přes centrum se nejlépe a nejrychleji dostáváte z jedné části města do druhé. Je absurdní, že Praha 1 vůbec nebere v potaz zájmy ostatních občanů hlavního města. Chová se, jako by "zbytek" Prahy neexistoval.

Podstatný je též fakt, že se jedná o místa, kam se vlastně nedostanete tramvají, autobusem či autem. Můžete jet metrem, jít pěšky nebo jet na kole, koloběžce, longboardu atd. Vbrzku už vám to na kole zatrhnou.

Radní pro dopravu Prahy 1 Richard Bureš, "mozek" toho nesmyslu, říká, že pro kolaře by to "například na Můstku znamenalo přerušit jízdu, 300 metrů kolo mezi lidmi vést a následně pokračovat v jízdě". Vést kolo třetinu kilometru na páteřní pražské cyklotrase? To je asi jako navrhovat automobilistovi, ať svůj vůz na D1 kousek tlačí. Navíc jiné zakázané úseky mají délku okolo kilometru.

Mnoho lidí v Praze volí moderní osobní dopravu (místo auta), jedou do práce na kole. Ráno vstanou, nasednou, mají třeba půl hodiny, aby dojeli. Šetří plíce města. Pokud budou muset jízdu přerušovat a kolo vést, cesta se značně prodlouží. Navíc se na kole vyřizují různé rychlé schůzky, krátké cesty po centru právě proto, že je to rychlé. Ne proto, že to trvá dlouho a kráčím pěšky vedle bicyklu.

Když nevíš, co s tím, tak to zakaž

Absurdní je důvod, pro který to radní Prahy 1 upekli. Příčinou zákazu všech kol jsou podle Bureše četné stížnosti obyvatel na turisty, kteří na nejrůznějších vozítkách ohrožují chodce! Hlavním škůdcem jsou nyní elektrokoloběžky (ve skutečnosti spíš skútry s masivními koly). Zjevně se nejedná o kola, ale to Bureše a spol. nezajímá.

Cyklistům, kteří si na zákaz stěžují, píše: "Odbor dopravy tedy má navrhnout řešení, které by umožnilo městské policii a dalším orgánům kontroly plně zasahovat proti neukázněným turistům a těm, kteří bez povolení nabízejí své služby ve veřejném prostoru, ale běžný provoz občanů Prahy byl omezen naprosto minimálně."

Realita: kvůli nízkým stavům Městská policie Praha 1 není schopna zajistit veřejný pořádek a elektrokoloběžky či další vozítka kontrolovat a ze zóny vykazovat. Proto radní zakážou všechna kola bez výjimky. Jak píše cyklospolek Auto*Mat: "Chtějí tedy pokutovat i ty cyklisty, kteří jezdili slušně a nikoho neohrožovali."

Před elektrokoloběžkami Praha 1 nezvládla vozítka Segwaye. Nedokázala je regulovat. Nejprve je povolila, vznikl okolo nich velký byznys, pak je zas zakázala. (Podnikatel aby se šel utopit.) Teď se to opakuje, radnice neumí udržet pořádek, neumí "zasahovat proti neukázněným turistům a těm, kteří bez povolení nabízejí své služby ve veřejném prostoru", tak zakáže šmahem všecko, i kola.

Je to řešení sto let za opicemi, nemoderní, hloupé, arogantní, avšak pro radní a městskou policii pohodlné. Nemá logiku. Pokud Praha 1 nemá dost strážníků na hlídání elektrokoloběžek, kde vezme hlídače cyklistů, kteří na zákaz nebudou dbát? A nedbat na tak hloupý, protiobčanský zákaz, to se přímo nabízí. Centrum města má patřit především pěším, ale taky cyklistům. Nepatří tam auta, motorky, skútry, elektrokoloběžky. Ty jen v omezené, minimální míře.

Auto*Mat uvádí, že počet nehod, jež mají nějaké následky a jichž se účastnil cyklista v oblasti centrálních pěších zón, je minimální: "Od ledna 2007 do konce roku 2016 jsou v pěších zónách na Starém Městě Policií ČR evidovány pouhé 4 nehody s účastí cyklisty, všechny s následkem lehkého zranění… Ve třech případech došlo ke sražení chodce cyklistou, v jednom případě byl cyklista sražen projíždějícím autem."

Je absurdní, aby cyklisté dopláceli na neschopnost radních a strážníků, když okolí neohrožují a neznečišťují. A je škoda, že se Praha 1 chová jak za bolševika: když nevíš, co s tím, tak to zakaž.