Příběh Krnáčové a Prahy je v menším story Babiše a Česka. Praha pod ANO kolabuje

před 1 hodinou

ANO slibovalo: "Lepší život v Praze? Prostě ho zařídíme!" Nezařídili. Naopak. Dnes hnutí slibuje, že Česko dovede "na špičku Evropy"? S SPD a KSČM opravdu jen těžko.

Letos budou Pražané volit zastupitelstvo hlavního města. Primátorka za ANO Adriana Krnáčová ve středu oznámila, že kandidovat nebude. Je unavená. Nejeden Pražan s chutí zatleská, protože ta dáma neuspěla. "Rozhodla jsem se, že dál už pokračovat nebudu," řekla MF Dnes. Rozhodnutí již oznámila šéfovi ANO Andreji Babišovi.

(Nechme stranou, jestli to nebylo spíš jeho rozhodnutí než její, když 19. března řekla v HN: "Já bych ráda pokračovala. Strašně mě baví pracovat pro Prahu," ale 11. dubna v MF Dnes oznámila opak. Tak to zkrátka v ANO chodí, že, šéf firmy velí.)

Praha voličům slouží jako příklad, jak ANO funguje, jak jednoduchá hesla a tuny slibů uplatňuje v praxi. V roce 2014 byla Krnáčová vybrána Babišem (jak jinak), veřejnost ji znala díky bývalému působení v Transparency International. Metoda šéfa hnutí "tu znaj, tu zvolej" vyšla, ANO v Praze vyhrálo volby, i když těsně. Muselo jít do koalice s dalšími stranami, spolupracovat, ale to Krnáčové nešlo a město "zpovykaným Pražanům" odevzdá v žalostném, kolabujícím stavu.

Před čtyřmi lety Krnáčová nastupovala bez jasného programu, leč se spoustou velkých slibů (zaměstnáme bezdomovce třeba). Heslo znělo pěkně: "Lepší život v Praze? Prostě ho zařídíme." O necelé čtyři roky později přiznala: "Domněnka, že primátor něco zařídí, je naprosto lichá." Takže velké oči na začátku, ábr dý koncn.

Krnáčová ztratila kredit, Prahu nezvládla, jednou ji Babiš musel dokonce zachránit před vzpourou zastupitelů ANO. Pro obyvatele hlavního města se mnoho věcí zhoršilo, z Prahy je město příkopů, děr, uzavírek, padajících a zanedbaných mostů, město Blanky chrlící do centra auta, jedno velké zasmogované parkoviště, kde se mizerně žije chodcům a kolařům, město, kde se zhoršila hromadná doprava atd. ANO hlásá, že "bude líp", v Praze je prokazatelně hůř. Krnáčová tu lepší život "prostě NEzařídila".

Důvody popsala v dopise pražským členům ANO; dočteme se, že primátorka dělá nesmírně náročnou práci, ve které by už neuměla se stejným zápalem pokračovat. Zlepšení života v molochu Prahy se zjevně "prostě" zařídit nedá. Ale dejte si do sloganu "Je to složité, budeme se snažit", to nepotáhne.

Já nic, já si je nevybrala!

Hlavní příčina neúspěchu podle primátorky: "Musela jsem si odpovědět na základní otázku, zda opravdu chci i dále nést odpovědnost za práci těch, které jsem si nevybrala a s nimiž se nemůžu ztotožnit."

Těžko si představit naivnější větu. Politik (stejně jako mnoho dalších lidí) nese vždycky zčásti odpovědnost za práci těch, které si nevybral. Kupříkladu v koalici (Sobotka by mohl vyprávět celé dlouhé zimní noci). A co si asi myslí Babiš, který si Krnáčovou vybral, a stejně ho na celé čáře zklamala?

(Proč zklamala? Vybral ji podle jména, jako PR osobu, ne jako ženu, která na řízení města bude stačit. Máme v dobré paměti, jak na Prahu před čtyřmi roky nemohl nikoho sehnat, a nyní se to opakuje, už mu nabídku údajně odmítl končící ministr Pelikán a ředitel pražské zoo Bobek, oba opět mediálně známé osobnosti, nikoli experti na Prahu.)

Na obranu Krnáčové dodejme, že Praha je složitá, zastaralá, zanedbaná, pytel malérů, nikdy nevíte, co se stane, viz pád Trojské lávky. Ale zároveň platí právě v tomto případu (nebo v kauze stanice metra Budějovická, kterou má na starosti radní Karel Grabein Procházka opět za ANO a která začala padat): o problémech se vědělo dlouho, několik let, lávka i Budějovická se nalézaly ve zlém stavu, a nic se "prostě" nezařídilo. (Takhle můžeme pokračovat dlouho dál, bohužel.)

Krnáčová v Praze prohrála, ANO prohrálo. Nemá na to, místní občané to pozorují denně. Mimochodem, koho Pražané z pražské ANO kromě neúspěšné Krnáčové znají? Kam schovala výrazné osobnosti? Kdekdo zná třeba Jana Čižinského, poslance za KDU-ČSL a starostu Prahy 7, zastupitele hlavního města Prahy. Hnutí ANO v Praze nikoho tak pozitivně známého nemá.

Podobné je to s vládou v demisi. Je jednobarevná, Babiš si mohl oproti Krnáčové svých čtrnáct ministrů sám vybrat, ale kolik mezi nimi napočítáte schopných, kvalitních šéfů resortů? Tři, víc těžko. A zase podobně jako v Praze: Babiš se bez spolupráce s jinými stranami (pět měsíců mu pomáhají komunisté a okamurovci) neobejde. Přitom slibů typu Bude líp! nasekal mraky.

Své voliče miliardář Babiš uchvátil sloganem, že chce stát řídit jako firmu. Na Praze vidíme, že to nejde, vidíme, jak tato menší "firma" pod vedením ANO tři a půl roku "vzkvétá" čili upadá. Praha je varováním pro voliče, že velkohubé Babišovy sliby jako ten, že Česko pozvedne "na špičku Evropy", jsou jen řeči, a i kdyby to myslel upřímně (jako kdysi Stanislav Gross, s nímž majitel Agrofertu pekl), nemá na jejich splnění.

Praha v podání ANO byla jen PR akce, realitu, výsledek prožíváme dnes. Česko v podání Babiše je PR akce, realitu také už dnes žijeme: na špičku Evropy nás chce táhnout s komunisty, mezi nimiž mají silné slovo obdivovatelé Stalina, a s okamurovci, ačkoli je SPD pro EU nepřijatelná a chce z ní vystoupit? Směšné? Bohužel ne, varovné.