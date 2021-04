Co ještě odhalí Vrbětice? Skutečný vliv Rusů, naivitu politiků i svinčík v "muničáku"

Sedm let stará tragédie nepochybně odstartuje sérii dalších explozí. Postupně totiž odhalí skutečný vliv ruských tajných služeb v Česku. Snad si naši emocemi zmítaní a leckdy i naivní politici uvědomí, koho proti sobě v ruské vládní garnituře a jejích zvláštních službách mají: špičkové profesionální hráče, kteří své kroky pečlivě promýšlejí i na roky dopředu.

Prezident Miloš Zeman s oblibou armádě doporučuje, kolik tanků by měla mít, jakými radary protivzdušné obrany disponovat a také od koho si je pořídit. Velkoryse přitom přehlíží alarmující zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu, podle kterých ministerstvo obrany nakupuje předražené zbraně a plýtvá pak i při jejich opravách a servisu.

Se stejnou vervou a sebevědomím - a také se stejnou ignorací - se vrchní velitel ozbrojených sil Zeman v neděli pustil i do analýzy příčin exploze ve vrbětickém muničním skladu. Za jeden z fatálních nedostatků v práci Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ), Bezpečnostní informační služby (BIS), Nejvyššího státního zastupitelství a konečně i české vlády prezident považuje fakt, že se zpravodajci ve svých výročních materiálech nikdy nezmínili o podílu ruské vojenské rozvědky GRU na této tragédii.

Ignoruje kvůli averzi vůči řediteli BIS Michalu Koudelkovi (a kvůli sympatiím k ruské vládní garnituře) zákonem dané povinnosti české tajné služby? Anebo o nich prostě mnoho neví - podobně jako o potřebách našeho vojska?

O lecčems svědčí už nevídaný požadavek Miloše Zemana z prosince loňského roku, aby mu Koudelka dodal jména ruských špionů i detaily živých operací. Pokud by mu šéf BIS býval vyhověl, ohrozil by nejen zdar probíhajících akcí, ale především lidi v terénu, spojenecké agenty nevyjímaje. BIS, která trousí informace o svých lidech i plánech, by pak na jakoukoli spolupráci se spojeneckými tajnými službami mohla na dlouho zapomenout.

Rovněž představa (a to je jedna z hlavních výhrad hradního pána vůči vládě), že zpravodajci budou o živém šetření informovat ve výročních zprávách, svědčí buď o nevědomosti, nebo zlomyslnosti.

Prezidentův vztah ke zvláštním službám pozoruhodně vystihl uznávaný expert Karel Pacner, kterého si zpravodajci jako jednoho z mála publicistů pustili k tělu. Na rozdíl od mnoha jiných nespatřoval v Zemanově chování vůči BIS zločinné jednání, ale naivitu a neschopnost či neochotu pochopit podstatu zpravodajské práce, jež je nezbytná pro bezpečný chod každého demokratického státu.

"Zeman byl vychován a vyrůstal v komunistickém režimu, jehož tajné služby, v tomto případě Státní bezpečnost, pronásledovaly občany. No a v Zemanovi z této averze či nedůvěry ke zvláštním službám něco z dob totality zůstalo. I tím se liší od politiků vyspělých demokratických zemí. Ti berou zpravidla zjištění a informace zpravodajců vážně anebo je alespoň veřejně nezpochybňují," domníval se Pacner.

Pokud navíc prezident vytýká BIS sedmileté - pro něj nepochopitelné - mlčení o Vrběticích, pak si připomeňme, že agenty GRU Anatolije Čepigu a Alexandra Miškina, kteří se v březnu 2018 podíleli v Salisbury na otravě dvojitého agenta Sergeje Skripala, se podařilo s osobami na záznamech z kamer v blízkosti českého muničního skladu ztotožnit teprve po chemickém útoku v Británii.

V přesvědčivé důkazy a celý komplex do sebe zapadajících informací o ruském podílu na vrbětické tragédii se pak toto ztotožnění podařilo přetavit až v posledních několika týdnech.

Přesto lze dát v jedné věci Miloši Zemanovi za pravdu: vyšetřování příčin, proč muniční sklad ve Vrběticích vyletěl do povětří, je nutné dotáhnout do co nejdetailnějšího konce. Dost možná se tak dozvíme až neuvěřitelné věci o svinčíku, jaký panoval v enormně citlivém skladu, který armáda pronajímala soukromým firmám.

Jen asi tím úplným koncem myslí prezident něco jiného než zpravodajští experti či bývalí šéfové českých rozvědek. Ti se totiž domnívají, že nyní je nutné objasnit český podíl na celé nepřátelské akci: ať již přímo ve Vrběticích, anebo na vládních úřadech. Bez této podle všeho velmi sofistikované a rozsáhlé součinnosti by se útok na munici a zbraně bulharského obchodníka Emilijana Gebreva nemohl nikdy uskutečnit.

Sedm let stará tragédie tak nepochybně odstartuje sérii dalších explozí. Postupně totiž odhalí skutečný vliv ruských tajných služeb v Česku. Snad si přitom naši emocemi zmítaní a leckdy i naivní politici uvědomí, koho proti sobě v ruské vládní garnituře a jejích zvláštních službách mají: špičkové profesionální hráče, kteří své kroky pečlivě promýšlejí i na několik let dopředu.

