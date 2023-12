Co škodí Fialovi a jak koalici Spolu nakládá Kalousek

Demokrat Petr Fiala má v ODS a v koalici Spolu mnohem těžší práci než Andrej Babiš, který své hnutí plně ovládá a ztrestá každý odpor.

Miroslav Kalousek by chtěl do europarlamentu, lídři Spolu ho tam ovšem nechtějí. | Foto: Lukáš Bíba

Premiér Petr Fiala vsadil na koalici Spolu, nikoli na ODS samotnou. Věří, že spolupráce tří stran, širší politické rozkročení, přinese víc hlasů nejprve v eurovolbách, poté také ve sněmovních volbách za necelé dva roky. Fiala funguje jako tmel nejen Spolu, ale celé pětikoalice. Uvědomuje si, že bez čtyř dalších stran nemá šanci porazit ANO, populistu Andreje Babiše. Který nabral sil a jeho hnutí se dotahuje na 35 procent preferenčních hlasů.

Fialovi škodí leccos. Škodí si sám svými nešikovnostmi, které v době nemilosrdných sociálních sítí a nezávislých médií dokážou přebít všecko pozitivní. Jedno hloupé, marketingově marné video, kde mimořádně špatný herec Fiala srovnává ceny potravin u nás a v Německu, dokáže suverénně zabít význam úsporného balíčku a udělat z Fialy Nutellu.

Fialovi škodí i okolnosti. Potraviny po Novém roce opět citelně zdraží, podle odhadů o pět až deset procent. Po nákupu ve Waldsassenu sliboval, že bude jednat s řetězci. Pokud jednal, tak nic nevyjednal. Snížení DPH nepomůže, přiznal ministr zemědělství Marek Výborný: "Doposud mi zástupci obchodníků tvrdili, že se to (míněno nižší DPH) promítne do ceny potravin. Musím říct, že jsem dnes zklamán, protože obchodníci sdělili, že potraviny od prvního ledna zdraží. Je to něco, co si myslím, že je špatně." Je to moment, který ovlivní preference. Výborný ani Fiala nemají žádný nástroj, který by zajistil nižší ceny.

Výsledky Spolu za měsíc říjen nevyhlížejí vůbec vesele, spíš tragicky. Podle agentury Median by ODS získala 13,5 procenta, okolo pětiprocentní hranice se potácí TOP 09, pod tuto magickou hranici opakovaně padají lidovci.

Fialovi škodí i fakt, že je koalice Spolu uskupením tří demokratických stran. Kdyby trojku ovládal stejně jako Babiš své ANO, měl by mnohem méně starostí. Kdyby byl populista Babišových rozměrů, měl by méně starostí. Takhle musí čelit kritice vlastních lidí. Musí unést i fakt, že část jím řízené strany čím dál víc pošilhává po spolupráci se silným a nebezpečně populistickým ANO.

Europoslanec Jan Zahradil nedávno řekl pro Lidovky.cz: "Řada lidí má pocit, že se značka ODS ředí, že ustupuje do pozadí a místo ní dominuje značka Spolu." O vládnutí s Babišovým hnutím řekl: "ANO má podporu 30 procent voličů, nemůžeme to odmávnout tím, že jsou to populisté. Poslední dobou průzkumy veřejného mínění ukazují, že jsou u ANO i voliči, kteří odešli od nás. Takže je vidět, že tam průsečík musí existovat."

Jihočeský hejtman Martin Kuba říká, že "komunikace vlády je zoufalá". Chce, aby se ODS snažila sama vyhrávat volby, odmítá spoléhat na koalici s KDU-ČSL a TOP 09. O videu Fialy z Waldsassenu řekl, že "jde o naprosté selhání PR kolem premiéra a vlády" a pokračuje: "Když už se o něčem takovém rozhodlo, tak premiér měl vystoupit s řešením, co s tímto stavem udělá. Nemůže se vracet domů s tím, že máme draho."

Mezi halasné kritiky kroků vlády i premiéra patří expředseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Smůla, tento politik "umí" sociální sítě, "umí" média a ví, jak se to v politice správně dělá. Dnes řadový člen Místní organizace TOP 09 Kosmonosy zůstává v centru pozornosti a nebere si servítky. Dovedu si představit, že se Fiala ráno budí s hrůzou, co zas Kalousek řekne nebo napíše.

Poté, co premiér jednal 30. listopadu s rozhněvanými, vyšších mezd chtivými lékaři, Kalousek na síti X napsal, že "odborná kompetence", se kterou přistupoval pan premiér Fiala k jednání se zástupci lékařů, v něm vyvolala občanskou prosbu: "Jsme rádi, že vás máme, pane premiére, ale nemohl byste delegovat své pravomoci na někoho, kdo tomu rozumí?" Drsný úder, máme nekompetentního předsedu vlády.

Tohle si, k čertu, nemůžete nechat líbit, křičí na Pekarovou Adamovou expředseda TOP 09

O den později Kalousek pokračoval: "Dnešní dohodu o nerealizovatelném zvýšení platů uzavřel premiér bez vážného porozumění, o co doopravdy jde. Fakticky ji uzavřel jeho poradce pro zdravotnictví Prof. MUDr. Ivan Netuka, PhD, autor SMS: 'Válek je prase'. 'Dohoda' má stejnou kvalitu, jako páně profesorův slovník."

A když stranický účet ODS na síti X oslavoval premiéra, že se mu "podařilo dosáhnout dohody se zástupci lékařů a zdravotníků. Díky tomu jsme odvrátili kolaps zdravotní péče", Kalousek na síti X soptil, že se jako řadový člen topky může obrátit jen na vedení své strany: "Tohle si, k čertu, nemůžete nechat líbit!!! Marketéři @ODScz se snaží přesvědčit národ, že to, co nedokázal 'neschopný Válek' za několik měsíců, zvládnul 'geniální Fiala' za dvě hodiny. Čert vem podraz premiéra na svého ministra a koaličního partnera, ale především je to podvod…"

Do toho Kalousek, jehož ostrost oceňuje hodně pravicových voličů, oznámil, že příští rok hodlá kandidovat do Evropského parlamentu. Což je karambol nejen pro předsedkyni topky Markétu Pekarovou Adamovou, kterou on zjevně nemusí, tak pro Fialu a celou koalici Spolu. A zase v tom hraje klíčovou roli ta zpropadená demokracie.

Fiala musel společnou kandidátku Spolu do EP v ODS tvrdě vybojovat. Šlo mu asi víc o domácí politiku než o evropskou. Postoje ODS a TOP 09 se zásadně liší v pohledu na roli EU a na Green Deal. Součástí vydřené dohody pak bylo, že na nevolitelných místech kandidátky nebudou figurovat "skokani", tj. lidé, kteří jsou známí, osobnosti, a již by mohli přeskákat dohodnuté vedení kandidátky. (Dodejme, že to už nevyhlíží příliš demokraticky.)

Nejen to, ODS má dlouhodobý problém s Kalouskem, už na jaře vznesla požadavek, aby na kandidátce do EP nebyl jak Kalousek, tak Jiří Pospíšil, rovněž expředseda topky. Ten druhý kvůli svému spojení s figurami v kauze Dozimetr. Jenomže teď se hlásí jak Kalousek, tak Pospíšil. Oba - Kalousek víc - mají šanci, pokud by byli na kandidátku do EP zvoleni, celkem snadno přeskákat ty nad sebou. Kalousek by mohl ohrozit i Alexandra Vondru coby jedničku.

Po oznámení své kandidatury řekl Kalousek Deníku N: "O tom, jestli budu, nebo nebudu kandidovat, nerozhoduji ani já, ani paní předsedkyně. My jsme pořád ještě demokratická strana." Upřesnil, že dostal nominace od spolustraníků a že aby kandidoval, musí ho schválit výkonný výbor. "Ten když dojednával koaliční kandidátku, možná dělal nějaké dohody, o kterých já nic nevím."

Pokud by tedy výkonný výbor TOP 09 Kalouska 14. prosince, kdy má zasedat, odhlasoval, dohoda, kterou Fiala probagroval v ODS, by byla nabourána. A s velikou nevolí by se setkal, pokud by Kalousek či Pospíšil vytlačili jeho lidi z europarlamentu.

Zároveň vidíme slabinu dohody sekretariátů partají. Předem si určila podmínky, které pro jejich členy nemusí dávat smysl. Co je jim do toho, že si Adamová Pekarová nerozumí s Kalouskem? Co je jim po tom, že ODS Kalouska nesnáší? Vždyť on má reálnou šanci, stejně jako Pospíšil, ve volbách uspět. Demokracie zde zase stojí proti Fialovi a může mu přivodit potíže.

Buďme však šťastní a vděční, že ji máme, buďme šťastní, že nejde jen o dohody sekretariátů, jež zdaleka ne vždy sledují naše zájmy. Mimochodem, dovedu si představit, že Miroslava Kalouska na kandidátce nechce ani Andrej Babiš, je to pro jeho hnutí příliš těžký soupeř.

Video: "Mějte se moc fajn," rozloučil se s poslanci za potlesku Kalousek. Jako poslanec skončil (19. 1. 2021)