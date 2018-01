Co zjistil OLAF o Čapáku? Nevíme. Platí české úřední: Co je ti do toho, občane?

před 2 hodinami

Čapí hnízdo by se mohlo stát na několik dalších let českým státním symbolem. | Foto: Ludvík Hradilek

Co je největší české politikum poslední doby? Jak to bylo s evropskou dotací na Farmu Čapí hnízdo, jakou roli hrál Andrej Babiš a (tehdy, před deseti lety) jeho Agrofert. Byl spáchán dotační podvod, nebo vše proběhlo regulérně? Věc vyšetřuje česká policie, ale pátral i Evropský úřad proti podvodům (OLAF).

Politikum je to stále mocnější, vždyť hlavní aktér, předseda ANO, loni v říjnu suverénně vyhrál volby a prezident ho jmenoval premiérem. Nyní žádá poslance o vyslovení důvěry jeho menšinové, jednobarevné vládě a zároveň policie podruhé žádá sněmovnu o vydání premiéra k trestnímu stíhání.

Během Vánoc poslal OLAF českému ministerstvu financí zprávu o výsledku šetření. Do Česka dorazil dokument mimořádné výbušnosti. Těžko může někdo obviňovat Evropský úřad proti podvodům z osobní či politické zaujatosti vůči Babišovi. Věc prostě na základě českých informací a dokumentů prověřil a rozeslal výsledek své práce.

Na co OLAF přišel, zatím nevíme. Finance 27. prosince zveřejnily zprávu, že dokument dorazil. Uběhl týden a není jasné, jestli OLAF potvrdil obranu Babiše, že se o žádný podvod nejedná, nebo naopak sdělil, že peníze byly čerpány proti pravidlům. (OLAF nemůže rozhodnout o trestnosti či netrestnosti, to je výhradně v kompetenci českých soudů.)

Pro občany i poslance, kteří budou hlasovat o důvěře vládě a o vydání či nevydání, může mít informace euroúřadu klíčový význam. Pokud by sdělil, že Babiš nic neprovedl, vliv by to jistě mělo a ne malý. Platí samozřejmě i opak.

Chování českého ministerstva financí, jež vede bývalá Babišova náměstkyně na MF Alena Schillerová (za ANO), je velmi podivné. Nechává si experty posoudit, zda může zprávu OLAF zveřejnit. Sdělení, co zpráva obsahuje, je však nepochybně ve veřejném zájmu. To je první a zásadní poznatek.

Další: pokud by euroúřad chtěl zprávu utajit, jistě by ji opatřil patřičným úředním označením a MF by hned hlásilo, že zpráva je důvěrná, proto ji nesmí dát k dispozici. Zjevně však utajena není a nic nebrání tomu, aby finance káply božskou, co OLAF zjistil.

Zašumlávat, mlžit, tajit

Ministerstvo, které vede Schillerová, se ke zveřejnění nemá, postupuje po česku, v duchu odmítavého, přezíravého, vrchnostenského přístupu k občanům: "Co je vám do toho?" Zašumlávat, mlžit, dělat všecko pro to, aby občan nevěděl nic, když se to nehodí. A ono to vypadá, že tentokrát se to setsakramentsky nehodí.

O zprávu OLAF žádají čeští poslanci a vyžádali si ji také europoslanci, kteří ji musejí dostat. Taktika Schillerové je tedy zoufalá, nakonec pravda vyjde najevo. Mimochodem je s podivem, že za ten týden zpráva u nás "neprosákla" ven, svědčí to o tom, že úředníci mají strach, aby nebyli obviněni, že ji pustili, což by je asi stálo místo.

Taktika zřejmá: udržet zprávu nezveřejněnou, držet ji pod pokličkou pokud možno až do hlasování o důvěře a hlasování o vydávání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Tak vypadá nové české premiérství, tato kauza se s ním potáhne po celé volební období.

Ještě jedna věc je na "Čapáku" zajímavá. Ještě předtím, než zpráva OLAF do Česka dorazila, oznámilo ministerstvo financí, že prý Evropská komise (EK) vyzvala Česko, aby výdaje na projekt Čapí hnízdo vyjmulo z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (ROP SČ).

Zní to nepravděpodobně. Proč by to EK ještě před ukončením šetření dělala? V její kompetenci je říct: na tohle vám peníze nedáme, na tohle dáme. Basta.

Server Fórum 24 v této souvislosti zveřejnil, co mu řekla předsedkyně Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu, poslankyně Ingeborg Gräßleová. "Jednoduše řečeno: české úřady zjevně zatáhly za ,záchrannou brzdu‘ a vyjmuly projekt Čapí hnízdo z programu financování EU. Čeští daňoví poplatníci nyní nesou sto procent následků nesrovnalostí v souvislosti s tímto projektem. V tomto případě již Evropská unie není dále kompetentní."

Z tvrzení poslankyně Gräßleové vyplývá, že Evropská komise nevyzvala Česko, ať výdaje na projekt Čapí hnízdo vyjme z ROP SČ, ale že to udělalo samo české ministerstvo jako fintu, jak zabránit komisi, aby do věci zasahovala.

Je to divoký tanec, nevíme přesně, co se děje, co zpráva OLAF obsahuje, jestli má poslankyně Gräßleová pravdu. O nějaké Babišem slibované transparentnosti jeho vlády nemůže být vůbec řeč. Jde přece o něj… Smutné, krátkozraké, babišovské. Čapí hnízdo by si Česko mohlo dát na několik dalších let do znaku.