Další velká lopata hlíny na rakev ČSSD aneb Zemanův Hašek jde na vnitro

Michal Hašek jako náměstek na vnitru je nejen náplast na „bebí“ Zemana, ale také vzkaz do Moskvy: Drahý Vladimire Vladimiroviči, pohleď, ještě to tu není docela ztracené.

Česko je něco jako policejní houkačka (svítí - nesvítí - svítí - nesvítí). Jeden den se objeví dobrá zpráva, druhý se řítíme utrženým výtahem dolů šachtou. Jeden den premiér Babiš a vicepremiér Hamáček vyvrátí, že by existovaly dvě vyšetřovací verze vrbětických výbuchů, je jen jedna, výbuchy mají na svědomí agenti GRU a byla to vojenská akce ruského státu na našem území. Jinými slovy: prezident Zeman lže. Druhý den oznámí ministr vnitra Hamáček, že si jako politického náměstka na uvolněné místo po novopečeném ministru zahraničí Kulhánkovi bere bývalého jihomoravského hejtmana Michala Haška. Politika, který by měl být dávno naprosto odepsaný.

V normální demokratické zemi by pro Haška v politice, natožpak na vysoce exponovaném místě náměstka ministra vnitra, tedy resortu, který má garantovat vnitřní bezpečnost, nebylo místo. U nás mu ho Hamáček udělal.

Jak velmi výstižně napsal jistý J.K. na Twitteru, je to "velká lopata hlíny na rakev ČSSD". Doplním jen, o jaké přesně sociální demokracii mluvím: o straně přijatelné pro svobodomyslné, liberální občany. Protože Hašek pro takové voliče prostě přijatelný není. Tak pro koho přijatelný může být? Kdo snad může jeho návrat do vysoké státní funkce vítat? Jedině voliči Miloše Zemana, kterého už naštěstí nikdo nikam nikdy volit nebude. (V Česku.)

Hašek má za sebou malérů a kotrmelců opravdu hodně. Ale jeden u něj vydá nadosmrti za všecky, jeho zrada Bohuslava Sobotky a sociální demokracie těsně po sněmovních volbách v roce 2013. Byla to jedna z nejskandálnějších a nejtrapnějších epizod v české politice tehdejší doby (to se ještě Andrej Babiš nenalézal ve své plné lhací formě, jíž dosáhl později).

Každý, kdo roky sleduje českou politiku, si tu situaci pamatuje. Dostala název "lánský puč" a šlo o snahu prezidenta Zemana svrhnout těsně po volbách z čela ČSSD Bohuslava Sobotku (pro prezidenta to byl zrádce, protože pro něj o deset let dřív nehlasoval v prezidentské volbě, což Zeman nedokázal zapomenout) a stranu ovládnout. Schůzky se účastnili Zemanovi nejvýše postavení koně v ČSSD, tedy Hašek, tehdy statutární místopředseda strany, Sobotkův 1. zástupce, dále Milan Chovanec, Zdeněk Škromach, Jeroným Tejc a Jiří Zimola. Zemanův puč nevyšel, Sobotka se ubránil, ale Hašek nechvalně proslul tím, že v České televizi jedenáctkrát za sebou lhal, zatloukal a zatloukal, schůzku popřel. Později musel odstoupit, skončil jako poslanec, nikoli jako hejtman.

Úlitba rozhněvanému božstvu

Michal Hašek byl, je a do jara 2023 bude zemanovec. Vsadil na Zemana, je mu naprosto oddán (pokud takový člověk může být někomu skutečně oddán, pokud to nedělá jen z vypočítavosti) a sám je díky tomu pro Zemana přijatelný.

Nemáme jinou možnost než jeho jmenování chápat jako "úlitbu rozhněvanému pohanskému božstvu", Miloši Zemanovi, který se na "Honzu Hamáčka" (jak ho familiérně nazývá) hněvá kvůli Vrběticím, kvůli vyhoštění 18 ruských tajných agentů z Česka a kvůli tomu, že mu jak ministr vnitra, tak premiér oponují, když oznamují, že neexistují dvě vrbětické vyšetřovací verze (jak se to líbí Kremlu a jak to používají ruská proputinovská média), ale jen jedna, tedy děsivá verze vraždícího GRU.

Do této úvahové struktury perfektně zapadá, že Hamáček lhal, když národu tvrdil, jak měla být jeho cesta do Moskvy jen krycím manévrem odpoutávajícím pozornost Rusů od… těžko pochopit čeho. Rovněž sem pasuje nechutný fakt, že Hašek sám v roce 2016 v pozici jihočeského hejtmana kladl v Brně věnce u pomníků padlých rudoarmějců společně s ruským motorkářským gangem Nočních vlků, partou Putinových bouchačů. Hašek pečlivě budující svoje "zemanovské" PR si s nimi udělal skupinovou fotku a vyvěsil ji pyšně na Facebooku. (Doufejme, že si ji vyvěsí i v kanceláři náměstka ministra vnitra, aby každému, kdo vejde, bylo jasné, s kým má tu čest.)

Ano, v době, kdy vyšlo najevo, jakou spoušť u nás komando GRU udělalo, že má na svědomí dokonce dva životy, v době, kdy zažíváme největší roztržku s Putinovým autoritářským, nepřátelským režimem, má českou vnitřní bezpečnost řídit přítel Nočních vlků. To není jen lopata hlíny na rakev sociální demokracie, to je lžíce bagru plná kamení.

Dodejme, že náměstek na vnitru by zcela logicky měl mít bezpečnostní prověrku. Hašek ji nevlastní. Podle Hamáčka mu stačí prověrka ve stupni důvěrné. Přítel Nočních vlků by však neměl dostat ani tuto nejslabší prověrku. O to však nejde, Hašek je náplast na Zemanovo "bebí", má ho uchlácholit, aby se kvůli těm proklatým Vrběticím nezlobil. Hamáček si to možná ani neuvědomuje, ale je to zároveň vzkaz do Moskvy: Vladimire, ještě to tu není docela ztracené.

