Dobrý den, břicho ven. Internetové policii se nelíbí Margot Robbie, je moc těhotná

Z Barbínky velrybou. Tak hodnotí někteří muži těhotenskou proměnu Margot Robbie, ženy tak prvoplánově krásné, že dostala roli “stereotypní Barbie” v loňském růžovém trháku Grety Gerwig. Ženské tělo není ani v těhotenství ušetřeno (převážně mužské) kritiky, jako by tady mělo být jen pro potěchu oka.

Čtyřiatřicetiletá australská herečka, hvězda filmu Barbie Margot Robbie čeká první dítě se svým manželem, britským producentem Tomem Ackerleyem. Dokud bylo její těhotenské břicho téměř neviditelné, většinu lidí nechávalo chladnými. Na přelomu srpna a září se ale objevilo na internetu několik paparazzi fotek z její dovolené na Sardinii, kde jí kouká rostoucí těhotenské břicho z rozepnuté košile, a také série fotografií v bikinách.

Spousta fanoušků pod fotky psala, jak Robbie září a vypadá skvěle, objevila se ale i řada urážek. "Vykašli se na ty burgery, lásko," stálo v jednom komentáři. Další usoudili, že se pustila z uzdy a přestala být "barbínkou", jiní přidali jen obrázek velryby. "Bývala sexy, teď šla hodně rychle z desítky na šestku," zhodnotil jeden z komentujících. Pro ty, kteří nejsou chronicky online, upřesním, že na stupnici od jedničky do desítky se na sítích hodnotí atraktivita lidí, především žen. Pokud tedy někdo řekne, že jste solidní osmička, hodnotí váš vzhled známkou 8/10.

Nepřibralas?

Ženy v těhotenství přibírají. Jedním z důvodů, proč tělo v tomto období ukládá tuk, je příprava na energeticky náročnou produkci mateřského mléka. Nabrat během gravidity okolo deseti až dvanácti kilo je naprosto v pořádku a zdravé. Jedním z častých dotazů souvisejících s příchodem potomka, které vám internetový vyhledávač nabídne, přesto zní: Jak během těhotenství nepřibrat?

Není pochyb, že se jedná o důsledek devastujících tlaků na ženský vzhled, které vedou k nezdravému vztahu k tělu i jídlu, poruchám příjmu potravy nebo vzniku takových fenoménů, jako jsou takzvané mandlové mámy - matky, které se až příliš omezují v jídle a toto nezdravé chování přenášejí i na své děti, především dcery.

Ženské tělo je pod neustálým drobnohledem, období těhotenství nevyjímaje. Například podle pět let starého výzkumu publikovaného v časopise Stigma and Health zažily nevhodné komentáře týkající se váhy skoro dvě třetiny těhotných žen a žen krátce po porodu. Urážky přicházejí nejčastěji ze strany nejbližšího okolí a mohou se týkat váhy před otěhotněním, během těhotenství i po porodu.

Takže zatímco bezdětné ženy jsou v naší společnosti nahlíženy coby nešťastné podivínky (příkladem budiž kandidátka na americkou prezidentku Kamala Harrisová), ani ty těhotné nemají vyhráno. Stále musí pro potěchu mužského oka odpovídat přísným standardům krásy. S tím, jak národní státy žehrají na klesající porodnost, by člověk mohl dojít k závěru, že těhotné ženy budou všichni nosit na rukou. Ale není tomu tak.

Průměrná barbína

Otázka vzhledu těhotných žen má ještě další rozměr. Žena v očekávání přestává být vhodným objektem sexualizace, snad proto, že ji definitivně "osídlil" jiný muž. To může být důvod, proč se někteří na Margot Robbie tak zlobí a píší jí, že je stará matka za zenitem a velryba. Barbie už není veřejným majetkem. Některým ženám tento snížený zájem o jejich tělo coby sexuální objekt vyhovuje. Na sociálních sítích dokonce koluje tip, jak se zbavit nechtěné mužské pozornosti na ulici: vycpat si břicho a předstírat těhotenství nebo jezdit venku s kočárkem.

Podobná myšlenka se objevila i v románu Kláry Vlasákové Těla. Její hrdinka Róza si libuje, že se o ni díky těhotenskému břichu otírá mnohem méně pohledů. A podobně to vidí i sama spisovatelka. "Pro mě bylo v tomto smyslu velmi příjemné těhotenství, protože čím víc bylo vidět a měla jsem velké břicho, tím jsem byla méně viditelná. Najednou jsem nebyla objektem ve středu zájmu," řekla v rozhovoru.

Proti vnímání těhotenství jako asexuálního se částečně vymezuje trend v posledních pár letech rozšířený mezi celebritami, které rostoucí břicho ukazují v průsvitných či upnutých modelech nebo rovnou v crop topech, místo aby jej schovávaly. Za průkopnici je považována zpěvačka Rihanna. Břicho tu a tam hrdě ukazuje právě i Margot Robbie. Třeba na zmíněné dovolené v Itálii jej nechala vykukovat z polorozepnuté košile. Má se jednat o oslavu toho, co ženské tělo dokáže, a výraz emancipace.

Na druhou stranu i Margot Robbie za to od některých sklidila urážky. Nejen od mužů, kteří k fotkám píší, že některé věci mají zkrátka zůstat v soukromí, ale i od žen, které se ohánějí tím, že dříve bylo normální břicho decentně skrýt, ne jej takto "vyvalit". A pokud si to podle internetové policie nemůže dovolit australská "Barbie", co potom běžná smrtelnice? Sklidila by minimálně pohledy se zdviženým obočím.

Ženy si totiž nemohou jen tak chodit po ulici a vypadat přitom, jak se jim zachce. Naomi Wolf přišla už v roce 1990, kdy publikovala knihu Beauty Myth, s myšlenkou, že přísné standardy krásy mají ženy držet zkrátka a péče o zevnějšek jim má brát čas, který by mohly věnovat třeba veřejné činnosti. Některé její teze byly od té doby několikrát zpochybněny, ale rozhodně platí, že tlak na ženský vzhled život nijak neusnadňuje a obsesivní myšlenky o něm zabírají kapacitu, která by mohla být využitá jinak.

Vrátím se ke zmíněné stupnici od jedné do desíti, na níž se hodnotí ženská přitažlivost. Někteří pozorovatelé si všimli, že poté, co do kin vtrhl film Barbie, začala část mužů na sociálních sítích útočit na vzhled Robbie s tím, že je "mid" čili průměrná - na této škále asi okolo pětky až sedmičky.

Pominu, jak je toto nálepkování toxické samo o sobě. Všem, včetně těch, kteří takové výroky pronášejí, je jasné, že Margot Robbie naplňuje veškerá kritéria eurocentrického standardu krásy. Co si tedy mají vzít ze shazování jejího vzhledu ostatní ženy? Že pokud Robbie je "mid", ony nestojí za nic. Trefně to napsala britská aktivistka Gina Martin pro ženský magazín Glamour: Patriarchát přesvědčuje štíhlé hezké bílé ženy, že jsou míle vzdálené standardu krásy, i když tomu tak není.

Jediné, co nám může pomoci se z této pasti vymanit, je trénovat si neutrální postoj k ženskému vzhledu. Těhotné tělo Margot Robbie nepřirovnávat k velrybě, ale ani jej nevynášet do nebes s tím, jak září. Pochvaly na účet žen, které "přibraly jen bříško", totiž opět jen posilují představu, že právě tak má vypadat správné těhotenství - i když je to v rozporu s biologií. Vzpomeňte také na pověry o tom, že holčičky berou ženám v těhotenství krásu, kdežto chlapci ne. Je to jen další stereotypy zatížená hloupost. Pojďme se od nich osvobodit a vnímat ženský vzhled alespoň tak neutrálně jako ten mužský. Ať zrovna dotyčná čeká dítě, nebo ne.

